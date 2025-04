Temperaturę ciała dziecka możesz zmierzyć w uchu, odbytnicy, na czole, pod pachą lub w ustach pod językiem/ Fot. Fotolia

Jak mierzyć temperaturę u dziecka?

Do pomiaru temperatury możesz użyć:

- Termometru cyfrowego. Temperatura mierzona jest elektronicznie, a wynik możesz odczytać na małym ekranie. Dodatkowo termometr posiada wiele zalet: jest niedrogi, nie łamie się, jest wodoodporny, pod koniec pomiaru słyszalny jest sygnał dźwiękowy, pomiar następuje szybko.

- Termometru rtęciowego. To klasyczny termometr, który składa się ze szklanej obudowy zakończonej zbiornikiem na rtęć. Połączony jest on z cienką szklaną rurką umieszczoną we wnętrzu termometru.Gdy pomiar dobiega końca, słupek rtęci zatrzymuje się na danej wysokości. Należy pamiętać, aby przed kolejnym użyciem strząsnąć rtęć z powrotem do zbiornika. Zaletą termometru rtęciowego jest jego niska cena. Głównymi wadami: długi czas pomiaru temperatury, nietrwałość i możliwość stłuczenia szklanej obudowy i w konsekwencji uwolnienia się trującej i niebezpiecznej rtęci.

- Termometru czołowego lub usznego. Według wskazówek producentów, termometry takie należy przyłożyć na chwilę do czoła bądź zewnętrznego przewodu słuchowego. Już po niespełna kilku sekundach na termometrze powinien pojawić się wynik pomiaru. Do zalet termometrów możemy przypisać krótki czas pomiaru temperatury i brak konieczności rozbierania i przytrzymywania dziecka podczas mierzenia. Głównym minusem jest wysoka cena i niedokładność wyników pomiaru.

Mierzenie temperatury w uchu

Do mierzenia temperatury w uchu potrzebny jest specjalny termometr uszny.

Czujnik temperatury należy wprowadzić do zewnętrznego przewodu słuchowego, w celu jego uszczelnienia. Już po ok. 2 sekundach można odczytać wynik.

Należy pamiętać, że podczas mierzenia temperatury w uchu, przewód słuchowy nie może być zanieczyszczony. Woszczyna, która znajduje się w przewodzie słuchowym mogłaby spowodować pokazanie nieprawidłowego wyniku.

Jeżeli twoje dziecko cierpli na zapalenie uszu, należy zrezygnować z takiego pomiaru temperatury.

Mierzenie temperatury w odbytnicy

Do mierzenia temperatury w odbytnicy możemy użyć termometru rtęciowego lub cyfrowego.

Czubek termometru należy ostrożnie i delikatnie wprowadzić do odbytnicy dziecka. W zależności od tego w jakim wieku jest twoje dziecko, należy unieruchomić nogi malucha na czas pomiaru. Jeżeli chcesz ułatwić sobie wprowadzenie termometru, wcześniej natłuść lub zwilż czubek termometru.

Twoje dziecko kręci się i marudzi z powodu unieruchomienia podczas mierzenia temperatury? Postaraj się odwrócić uwagę malucha, podając mu ulubioną przytulankę lub opowiadając coś ciekawego.

Jeżeli dorastający maluch zaczyna wstydzić się mierzenia temperatury w odbytnicy, musisz to uszanować i zdecydować się na inny sposób mierzenia temperatury.

Mierzenie temperatury na czole

Do mierzenia temperatury na czole potrzebujemy specjalnego termometru czołowego.

Termometr należy przyłożyć na chwilkę do czoła dziecka. Już po zaledwie sekundzie możemy odczytać wynik.

Mierzenie temperatury pod pachą

Do mierzenia temperatury pod pachą potrzebujemy termometru rtęciowego lub cyfrowego.

Podczas mierzenia temperatury pod pachą dziecko musi trzymać nieruchomo termometr od 7 do 10 minut. Dlatego też metoda ta jest idealna dla starszych dzieci.

Przed pomiarem należy zadbać, aby pacha była sucha i by termometr idealnie dotykał skóry dziecka.

Mierzenie temperatury w ustach pod językiem

Do pomiaru temperatury w ustach pod językiem potrzebujemy termometru cyfrowego.

Metoda ta przeznaczona jest dla starszych dzieci, ponieważ pomiar trwa od 5 do 7 minut. Nie mierz w ten sposób temperatury u małego dziecka, które może rozgryźć termometr.

Zrezygnuj z tego sposobu pomiaru jeśli maluch ma duszności lub silny kaszel. Postaraj się, aby smyk nie jadł i nie pił gorących lub bardzo zimnych posiłków lub napojów przynajmniej 20 minut przed mierzeniem temperatury. Temperatura pokarmów mogłaby wpłynąć na zafałszowanie wyników.

Pamiętaj, że temperatura mierzona w ustach jest około 0,5 stopnia C niższa od temperatury mierzonej w odbytnicy.

