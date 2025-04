Byłaś szczepiona na żółtaczkę typu B (3 dawki). Czy jednak to wystarczy? Kiedy potrzebna jest dawka przypominająca? Sprawdź, ile razy powinno się wykonać szczepienie na żółtaczkę i kiedy należy je powtórzyć.

Szczepienie na żółtaczkę - jak było kiedyś?

Żadna szczepionka nie gwarantuje stu- procentowego uodpornienia. Większość osób po zaszczepieniu przeciwko WZW B wytwarza bardzo dobrą (poziom przeciwciał wynosi powyżej 1000 j.m/l) lub dobrą odporność (od 100 do 1000 j.m/l). Ale zdarza się, że niektórzy wytwarzają mniej przeciwciał (poniżej 10 j.m/l) lub nie wytwarzają ich wcale. Do niedawna rzeczywiście było tak, że jeśli badanie krwi potwierdzało, iż pacjent ma bardzo słabą odporność, podawało się dawkę przypominającą szczepionki. Jeśli nie był uodporniony w ogóle, trzeba było powtórzyć cały cykl szczepień. To się jednak zmieniło.

