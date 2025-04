Układ odpornościowy dziecka w wieku przedszkolnym nie jest jeszcze w pełni wykształcony i jest w trakcie uczenia się zwalczania infekcji. W momencie choroby antybiotyk powinien być ostatecznością. Wiadomo, że dziecko w żłobku czy przedszkolu będzie chorować. Jednak możemy spróbować maksymalnie zmniejszyć liczbę infekcji, które maluch musi przejść. Bez wątpienia jednym z czołowych środków wzmacniający odporność jest kwas tłuszczowy DHA z alg.

Polecamy: Niedobory witamin i minerałów u dzieci – jak im zapobiegać?

Reklama

Zdrowa dieta

Zdrowa dieta jest ważna dla budowania naturalnej odporności organizmu. Posiłki powinny być różnorodne, oparte na mleku, jogurtach, produktach zbożowych, warzywach i owocach oraz wzbogacone o chude mięso, jaja i morskie ryby. Kwasy DHA pełnią rolę naturalnego sprzymierzeńca układu odpornościowego. W naturalnej postaci kwasy DHA występują w tłuszczu ryb morskich (m.in. łososiu i makreli), a ich pierwotnym źródłem są algi, skąd pozyskują je ryby. Należy jednak pamiętać, że ryby mogą być źródłem groźnych dla zdrowia zanieczyszczeń. Nowym źródłem DHA są algi morskie hodowane w kontrolowanych warunkach, poza zanieczyszczeniami morskimi. Dzięki temu mamy pewność, że podajemy dziecku to co najlepsze. W przeciwieństwie do ryb, algi hodowane w kontrolowanych warunkach są wolne od ryzyka zanieczyszczeń, dlatego warto pomyśleć o suplementach na ich bazie. Dzięki nim możliwe jest poprawienie odporności i jednoczesne wzmocnienie organizmu. Korzystny wpływ na układ immunologiczny ma również cebula, miód (wpływa na przemianę materii, neutralizuje wpływ różnych toksyn, zapobiega infekcjom oraz łagodzi kaszel) oraz maliny, które doskonale pomagają w leczeniu przeziębień, infekcji bakteryjnych i wirusowych.

13 lat od narodzin - tyle zajmuje dziecku zyskanie odporności właściwej dla osoby dorosłej. Do tego czasu młody organizm potrzebuje pomocy w walce z wirusami. - W ciągu pierwszego roku pobytu w żłobku czy przedszkolu przeciętne dziecko choruje nawet od sześciu do ośmiu razy- podkreśla prof. pediatrii Anna Dobrzańska.

Hartowanie organizmu

Hartowanie organizmu to sposób znany od lat, który na wzmocnienie naturalnej odporności stosowały nasze babcie. Wystarczy codzienny, co najmniej dwugodzinny spacer, który dotleni nasze dziecko i poprawi jego krążenie. Wietrzenie mieszkania to kolejna dobra metoda, która działa podobnie jak spacer. Wskazane jest częste otwieranie okna, nawet kilka razy dziennie .

Wszystkie opisane, naturalne metody wzmacniania odporności są zalecane/wskazane. Jednak Polska Grupa Ekspertów z dziedziny pediatrii zaleca dodatkową suplementację kwasu DHA, który ma wielokierunkowy, korzystny wpływ na zdrowie. Nie tylko wzmacnia naturalną odporność dziecka, lecz także wspomaga jego prawidłowy rozwój. Jest ważnym składnikiem budulcowym centralnego układu nerwowego, zwłaszcza mózgu i oka (wspomaga prawidłowy rozwój wzroku). Badania naukowe wykazały, że podając DHA przez okres 2 miesięcy, zmniejszymy ryzyko infekcji aż o ponad 60%.

Polecamy: Czy wiesz jak chronić odporność dziecka?

Reklama

Pamiętajmy o dobrych nawykach

Nie musimy rezygnować z pracy w obawie przed żłobkiem. Zwiększając odporność naszej pociechy zyskamy pewność, że uda jej się uniknąć wielu infekcji. Wszystko w naszych rękach! Wystarczy wyrobić dobre nawyki, takie jak codzienne spacery, wietrzenie mieszkania, a także zwracać uwagę na odpowiednią dietę. Jeśli twoje dziecko często choruje, po konsultacji z lekarzem możesz spróbować podać mu jeden z preparatów wzmacniających odporność, który bez problemu można znaleźć w aptece.

Źródło: Materiały prasowe TKM Group/ (dr)

Zobacz także: Witaminy w diecie dziecka. Jakie są najlepsze i gdzie występują?