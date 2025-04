Większość z nas na przełomie zimy i wiosny odczuwa spadek formy. Z jednej strony mamy ochotę zrzucić zimowe ubrania i poczuć wiatr we włosach, ale z drugiej dla naszego organizmu to może być prawdziwy szok. Dlatego nie zdziwmy się, że wraz z nadejściem wiosny możemy nabawić się kataru, bądź innej infekcji.

Powodem infekcji na wiosnę jest ogólne pogorszenie się stanu naszego organizmu, który musiał dużo energii zużyć zimą, a my nie mieliśmy też do końca jak prawidłowo zadbać o jego sprawne funkcjonowanie. Bo kto z nas z czystym sumieniem przyzna się, że aktywnie uprawiał sport, bądź wzbogacał dietę w witaminy pochodzące z owoców i warzyw? No właśnie.

Dlatego stworzyliśmy dla was kodeks 10 zasad, których należy się trzymać, żeby wiosną móc cieszyć się zdrowiem, energią i nie dać się przesileniu:

1. Ruch to zdrowie

Aktywność fizyczna zawsze była, jest i będzie jedną z podstaw prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Wiosna to czas, kiedy wszystko budzi się do życia, dlatego i my powinniśmy wziąć się w garść i na poważnie zacząć myśleś o uprawianiu sportów. A wachlarz wyboru jest naprawdę duży: rower, bieganie, nordic walking, albo chociażby zwyczajny spacer ze znajomymi do parku lub lasu. Ruch na świeżym powietrzu dotlenia nasze komórki, co powoduje podwyższenie odporności. Ważne jest, żeby wychodzić na spacer niezależnei od pogody, dzięki czemu przyzwyczaimy nasz organizm do zmiennych temperatur.

2. Właściwe ubranie

Wiosenna pogoda bywa zdradliwa, dlatego musisz zastanowić się, jakie dobrać ubranie, żeby z jednej strony nie zmarznąć, a z drugiej nie przegrzać się. Najlepszym sposobem jest ubranie się na "cebulkę", żeby w każdej chwili można było coś z siebie zrzucić. Pamiętaj o nakryciu głowy, przez którą ucieka najwięcej ciepła z naszego organizmu. W sklepach masz szeroki wybór ciekawych nakryć głowy, zatem noszenie czapki nie jest obciachem, tylko trendem.

Jeśli spadnie deszcz, zakup kalosze. Nie ma nic gorszego dla zdrowia, niż mokre stopy.

3. Ważne jest odżywianie

Jeśli jeszcze nie uświadomiłaś sobie, jak właściwie dobrane odżywianie ważne jest dla naszego samopoczucia, to czas najwyższy! Zwłaszcza wiosną możesz nadrobić brak warzyw i owoców w zimowej diecie, dzięki czemu wiosną dostarczą ci one dużą dawkę energii.

4. Sięgnij po suplementy

Jeśli zimą często dopadały cię rożne infekcje wirusowe, bądź bakteryjne, to mogło to zaburzyć przyswajanie witamin i mikroelementów w organizmie, dlatego możesz spokojnie sięgnąć po suplementy diety zawierające zbiór najpotrzebniejszych witamin.

5. Wysypiaj się

W trakcie snu organizm regeneruje się po całym dniu, dlatego ważne jest, żeby przesypiać od 7 do 8 godzin. Odpowiednia ilość snu wpływa na poprawienie naszej odporności, a tym samym rzadsze łapanie infekcji.

O tym, czy seks pomoże Ci w zdrowiu, czytaj dalej...

6. Kochaj się na zdrowie

Seks powoduje, że uwalniają się endorfiny, czyli hormony szczęścia, które pozytywnie wpływają na nasz organizm i zdrowie, może zatem czas na wiosenną miłość? Pomyśl o tym!

7. Wypoczywaj

Jeśli jesteś zmęczona to wypocznij. Ciągłe zmęczenie osłabia nasz układ immunologiczny. Nie masz pomysłu na wypoczynek? Idź na spacer, przeczytaj dobrą książkę na ławce, bądź obejrzyj film, albo oddaj się innej pasji, którą lubisz. Ważne, żeby zapomnieć o problemach, które cię nurtują, lub po prostu, jeśli żyjesz ciągle w biegu usiąść i odpocząć.

8. Rzuć palenie

Ogranicz, albo najlepiej postaraj się rzucić palenie. Badania potwierdziły, że palacze chorują częściej.

9. Ogranicz kontakt z chorymi

Jeśli ktoś z twojego otoczenia obecnie choruje, staraj się zachowywać odległość minimum 1,5 metra i pamiętaj o częstym myciu rąk, zwłaszcza przed jedzeniem.

10. Wypróbuj domowe sposoby

Jeśli zaczyna się już coś brać sięgnij do porad naszych babć i lecz się naturalnie. Polecamy domowy rosół z natką pietruszki, herbatkę imbirową z miodem i cytryną, spożywanie czosnku, który jest naturalnym antybiotykiem.