Pandemia koronawirusa szerzy się na całym świecie. Liczba osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2 codziennie rośnie, podobnie jak, niestety, liczba ofiar śmiertelnych. Ludzie się martwią, potrzebują rzetelnych informacji o koronawirusie. Zaczynają też panikować. W internecie krąży wiele teorii i informacji na temat koronawirusa, ale wiele z nich jest niesprawdzonych, nieprawdziwych i przez to potencjalnie niebezpiecznych.

Reklama

Czy popularne „wzmacniacze odporności” ochronią nas przed zarażeniem koronawirusem? A maseczki na twarz? Jakie czynniki osłabiają funkcjonowanie układu odpornościowego? Na te i kilka innych palących pytań odpowiedzieli czołowi immunolodzy. Ich rady można przeczytać w raporcie „Koronawirus: zalecenia immunologów” opublikowanym przez PAN.

Układ odpornościowy jest w stanie poradzić sobie z koronawirusem

Zaskoczona? Immunolodzy uświadamiają, że dysponujemy układem odpornościowym, który potrafi ochronić nas przed wirusami. Potrzeba czasu na odpowiedź immunologiczną, ale ona nastąpi.

Najpierw organizm człowieka musi mieć kontakt z fragmentem wirusa, dopiero wtedy robi jego wstępne rozpoznanie, a w limfocytach rozpoczynają się procesy, które doprowadzą do powstania komórek zdolnych do rozpoznania antygenów danego wirusa. Dojdzie do ich namnażania i w pewnym momencie będzie to skuteczna obrona przed wirusem.

Ogromna większość zakażeń kończy się rozwojem skutecznej odpowiedzi immunologicznej i eliminacją patogenów z naszego organizmu – czytamy opinie immunologów.

Prawda o preparatach na odporność

Myślisz, że skoro łykasz suplementy reklamowane jako świetne na poprawienie odporności, możesz czuć się bezpiecznie? To posłuchaj tego: „Należy podkreślić, iż nie istnieją żadne leki, które mogłyby wzmocnić odporność człowieka i uchronić go przed zakażeniem. Wszelkie preparaty witaminowe, mieszanki minerałów i witamin, naturalne wyciągi roślinne i zwierzęce, a w szczególności preparaty homeopatyczne, które przedstawiane są jako ‘wzmacniacze odporności’, nie mają żadnego znaczenia dla rozwoju odporności przeciwzakaźnej” – czytamy na stronie PAN-u.

„Nigdy nie wykazano ich działania wspomagającego pracę układu odpornościowego, a ich reklamowanie jako preparatów wzmacniających odporność jest zwykłym oszustwem” – dodają eksperci.

Przy okazji immunolodzy odnieśli się do roli i stopnia zabezpieczenia, jakie według wielu Polaków dają maseczki ochronne na twarz.

Przed zakażeniem wirusem nie chronią również maseczki chirurgiczne. Ich rola polega na nieznacznym ograniczeniu rozprzestrzeniania wirusów przez osoby już zarażone, ale pod warunkiem, że przebywając w miejscach publicznych, osoby te regularnie i często zmieniają te maseczki na nowe – tłumaczą lekarze.

Jak groźny jest SARS-CoV-2 według immunologów?

W rozdziale „Co wiemy o SARS-CoV-2?” czytamy, że owszem, ten koronawirus jest bardzo zakaźny, a nie jest „wirusem o wyjątkowo dużej zjadliwości”. Eksperci podkreślają, że większość osób przechodzi infekcję z niezbyt nasilonymi objawami. Lekarze przypominają też, że charakterystyczne dla SARS-CoV-2 są gorączka, męczący kaszel, duszności i czasem trudności z oddychaniem.

Koronawirus może być niebezpieczny dla ludzi z obniżoną odpornością. U takich osób może dojść do groźnych powikłań prowadzących nawet do śmierci. „Szczególnie podatną grupą chorych są osoby starsze, u których ze względu na zaawansowany wiek, a przede wszystkim z powodu towarzyszących przewlekłych chorób, układ odpornościowy może działać mniej sprawnie” -– czytamy w raporcie.

Zalecenia immunologów w epidemii koronawirusa

Jest kilka rzeczy, które skutecznie osłabiają naszą odporność. Według immunologów czynnikami osłabiającymi działanie układu odpornościowego są:

nadmierne spożywanie alkoholu,

palenie tytoniu,

przyjmowanie narkotyków,

przewlekły brak snu,

niewłaściwe odżywianie się,

brak aktywności fizycznej.

Zaleca się natomiast częste mycie rąk, unikanie bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę i kaszlą, unikanie kontaktu ze zwierzętami, szczególnie dzikimi. Poza tym immunolodzy radzą przejść na dietę roślinną, a jeśli nie, to chociaż unikać jedzenia surowego mięsa i mleka, dbać o higienę podczas przygotowywania posiłków.

Reklama

Co warto wiedzieć o koronawirusie? Tu masz wszystko w jednym miejscu: