► Co to za kampania?

Celem kampanii jest stworzenie dla osób w wieku 55+ możliwości bezpiecznego rozpoczęcia lub wznowienia przygody z tańcem. Organizator namawia szkoły tańca w całej Polsce do poprowadzenia specjalnych lekcji dla osób w tym wieku. Opiekun finansowy akcji finansuje jej szeroką promocję – liczymy więc, że inicjatywa nabierze dużego rozmachu i poruszy z foteli wszystkich dojrzałych Polaków.

► Kto może brać udział w zajęciach?

W kampanii "Trzymam rytm z Odnovitem" mogą wziąć udział osoby powyżej 55.roku życia oraz ich partnerzy lub znajomi, którzy ukończyli 50 lat. Stopień ogólnej sprawności nie jest istotny. Nasi doświadczeni instruktorzy dobiorą odpowiednie kroki i ruchy do możliwości każdej z osób.

► Jak wyglądają zajęcia?

W trakcie zajęć nauczane będą kroki łatwe do opanowania dla każdego, bez względu na wiek. Wykorzystywane ćwiczenia zostały zaczerpnięte z różnych technik gimnastyczno-tanecznych. Celem nie jest perfekcyjne techniczne wykonanie kroków, a poprawa harmonii ciała i umysłu. Nawet przy braku doświadczenia, wszyscy uczestnicy powinni sobie poradzić z opanowaniem choreografii - bez względu na stopień sprawności.

► Ile to kosztuje?

Koszt udziału w zajęciach ustalają szkoły tańca. Wszystkie zobowiązały się do tego, że cena nie przekroczy 9,90 zł za godzinę zajęć. Organizator kampanii podjął również rozmowy z licznymi urzędami miejskimi i firmami, którym leży na sercu nasz cel – wykorzystanie energii osób dojrzałych. Wierzymy, że w wielu miastach uda pozyskać opiekunów finansowych dla poszczególnych szkół. Informować o tym będziemy na stronie internetowej.

► Jak się zapisać na zajęcia?

Trzeba zgłosić się do szkoły tańca, należącej do sieci "Trzymam rytm z Odnovitem". Adresy szkół oraz nazwiska instruktorów prowadzących zajęcia są opublikowane na stronie www.trzymamrytm.pl i będą na bieżąco przekazywane wszystkim mediom w Polsce. Jeśli w danym regionie nie ma szkoły tańca, a są osoby chętne do udziału w zajęciach, mogą zgłaszać swoje zainteresowanie pisząc na adres e-mail: trzymamrytm@macte.pl lub dzwoniąc pod numer 022 499 83 84.

► Gdzie znajdują się szkoły biorące udział w kampanii?

Adresy 8 szkół, które już przyłączyły się do naszej kampanii są opublikowane na stronie internetowej www.trzymamrytm.pl. W lutym liczba szkół powinna wzrosnąć dwukrotnie. Docelowo organizatorzy przewidują udział od 50 do 100 punktów, w których będzie można bezpiecznie tańczyć i uczyć się choreografii "Lekcja tańca - Trzymam rytm z Odnovitem". Lista będzie aktualizowana na stronie kampanii.

► Skąd wiemy, że zajęcia są bezpieczne?

Choreografia do zajęć została opracowana specjalnie dla ludzi dojrzałych. Powstała w konsultacji z profesjonalnym rehabilitantem o długoletnim doświadczeniu zawodowym – Beatą Dudzik. Gwarantuje to całkowite dostosowanie ćwiczeń do możliwości osób dla których zostały przygotowane. Celem zajęć jest zapewnienie bezpiecznego stopniowego pogłębiania zakresu ruchu. Wszyscy instruktorzy prowadzący zajęcia taneczne w ramach akcji "Trzymam rytm z Odnovitem" zostali przeszkoleni przez choreografa, jak zapewnić bezpieczeństwo zajęć. Dużą wagę przykładamy także do tego, by prowadzący zajęcia fachowcy byli osobami cierpliwymi i sympatycznymi.

► Ramy czasowe kampanii

Zajęcia w ramach kampanii "Trzymam rytm z Odnovitem" będą prowadzone od lutego do czerwca 2008 roku. Część szkół, które włączyły się do akcji nieco później, rozpocznie zajęcia marcu. Choreografia została opracowana na 9-12 tygodni nauki. Po tym okresie uczestnicy będą dalej szlifowali swoje taneczne umiejętności. Na czerwiec zaplanowany jest ogólnopolski konkurs tańca.

► Gdzie szukać aktualnych informacji o kampanii:

Wszelkie informacje są dostępne na codziennie aktualizowanej stronie www.trzymamrytm.pl.