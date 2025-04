Technika Alexandra jest metodą, która uczy rozpoznawać i korygować wady postawy oraz ruchu.

Celem owej techniki jest złagodzenie napięć nerwowych wywołujących stres i zmęczenie poprzez korygowanie wad postawy, które wynikają ze złych nawyków; garbienie się, trzymanie głowy w nietypowej pozycji podczas rozmowy telefonicznej lub noszenie nierównomiernie rozłożonych obciążeń (torby na jednym ramieniu), do powstania wad postawy i napięcia mięśni i przyczynia się także noszenie zbyt ciasnych ubrań oraz butów na wysokim obcasie.

Technika Alexandra rozwinęła się pod koniec XIX w. Prekursorem jej jest aktor E. M. Alexander, opracował ją w tym okresie swojej kariery, kiedy zaczynał tracić głos. Podczas obserwacji swoich ruchów w trzyczęściowym lustrze zauważył, że pewne napięcia mięśni i sztuczne protezy wywierały niekorzystny wpływ na jego struny głosowe, zmieniając złe nawyki uratował głos. W 1908 roku opublikował swoje spostrzeżenia w dziele pt. „Reedukacja systemu ruchu (Ocena ruchu mięśni za pomocą zmysłów) jako metoda kształtowania zdrowego modelu fizycznego”. W kolejnych latach zainteresował swoją metodą wiele znanych osób, m.in. filozofa Hojna Deweya i pisarzy: G. B. Shawa, A. Huxley, jak również wielu lekarzy i naukowców. Już w 1955 propagowaną technikę stosowano na całym świecie.

Technika Alexandra składa się z następujących elementów:

Nauka obiektywnej obserwacji siebie, swojej postawy i sposobów działania w celu wykrycia źródła problemu.

Mentalne powstrzymanie natychmiastowej automatycznej reakcji na bodziec do działania, szczególnie reakcji powodujących nadmierne napięcia i nadwyrężanie organizmu.

Specyficzne kierunki myślowe umożliwiają zachowanie pełni przestrzeni organizmu oraz odpowiedniej sprężystości mięśni i organów biorących udział w danym ruchu.

Świadomy wybór sposobu działania, który ma nie tylko prowadzić do oczekiwanych rezultatów, lecz również zapewniać pełne wykorzystanie możliwości organizmu, unikając jego nadwerężania.

Technika Alexandra oparta jest na założeniu, że ciało może poruszać się swobodnie i naturalnie tylko wtedy, gdy głowa, szyja i tułów są odpowiednio ustawione względem siebie. Wymaga to uświadomienia sobie wad postawy i nauczenia się sposobów ich korygowania. Jest to metoda polecana dla złagodzenia bólów krzyża i szyi. Jest ona także stosowana w celu przeciwdziałania skutkom skoliozy i innych skrzywień kręgosłupa, zapalenia stawów oraz dla poprawienia czynności układu oddechowego, np. jako uzupełnienie ćwiczeń dla astmatyków. Wielu sportowców twierdzi, że ta metoda nie tylko pozwala im w pełni wykorzystać swoje umiejętności, ale również zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia urazów.

Spotkania szkoleniowe trwają od 30-45 minut, a liczba sesji zależy od zaawansowania choroby oraz szybkości nabywania umiejętności przez osoby szkolone. Program obejmuje zwykle 10-15 sesji. Podczas pierwszych sesji uczestnik uczy się, jak odpowiednio leżeć na odpowiednio przygotowanym stole, instruktor z kolei omawia połączenia różnych części ciała. Celem tego jest pomoc w osiągnięciu pozycji pozwalającej na pełne odprężenie. Następnie prowadzący obserwuje ciało osoby podczas wykonywania czynności dnia codziennego: wstawanie z krzesła, rozmawianie przez telefon, przenoszenie sterty książek, podnoszenie ciężkich przedmiotów z podłogi. Podczas każdego z tych ćwiczeń instruktor, kładąc ręce na ciele osoby wykonującej ćwiczenia, bada, czy jej szyja i ramiona nie wykazują oznak nadmiernego napięcia mięśniowego, jednocześnie zwraca uwagę na nieprawidłowo wykonywane ruchy i poucza, jak należy je korygować. Ocena krytyczna postawy oraz ruchu odbywa się przed lustrem.

Technikę Alexandra mogą stosować wykwalifikowani instruktorzy, którzy otrzymali certyfikat ośrodków spokrewnionych z North Americian Society of Teachers of Alexander Technique (Stowarzyszenie nauczycieli Techniki Alexandra w Ameryce Północnej). Są oni uprawnieni do udzielania lekcji prywatnych, prowadzenia zajęć grupowych i warsztatów. Wielu lekarzy i fizykoterapeutów stosuje tę metodę, a w licznych ośrodkach i szpitalach rehabilitacyjnych, jak również klinikach zwalczania bólu można się jej nauczyć. W Polsce technika Alexandra jest dopiero poznawana.

J. Ramoss