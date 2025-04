Firma EUROIMMUN AG, producent testów diagnostycznych i laboratoryjnej aparatury analitycznej, wprowadziła pierwszy kompleksowy zestaw testów do serologicznej diagnostyki zakażeń wirusem zika. Test ELISA i testy immunofluorescencji pośredniej pozwalają określić w krwi zakażonych pacjentów specyficzne przeciwciała (IgM, IgG) przeciwko temu wirusowi.

Wirus zika po raz pierwszy zidentyfikowano w Ugandzie w 1947 roku. Jest on przenoszony przez komary z gatunku Aedes aegypti. Objawami zakażenia wirusem zika są: gorączka, bóle głowy, wysypka i zapalenie spojówek. Około 80% zakażeń pozostaje niezauważonych przez pacjentów.

Na początku 2015 roku wirus rozprzestrzenił się na kontynencie amerykańskim, najpoważniej atakując na terenie Brazylii. Od października zanotowano tam ponad dwudziestokrotny wzrost liczby przypadków małogłowia, któremu towarzyszy niedorozwój czaszki i mózgu u noworodków. Wcześniej, na przełomie 2013 i 2014 roku, podczas gwałtownego wybuchu epidemii wirusa zika we Francuskiej Polinezji zarejestrowano wzrost liczby pacjentów z rzadkimi schorzeniami neurologicznymi, w tym zespołem Guillaina-Barrégo (GBS). Znaczącą liczbę przypadków GBS w czasie obecnej epidemii zika w Ameryce Łacińskiej odnotowano w Brazylii i Salwadorze.

Obecnie trwają intensywne badania mające ustalić, czy istnieje związek między zakażeniami wirusem zika a deformacjami płodów i przypadkami GBS.

Testy EUROIMMUN do diagnostyki zakażeń wirusem zika są już dostępne i wkrótce będą wykorzystywane w badaniach prowadzonych przez ośrodek naukowy działający przy Brazylijskim Ministerstwie Zdrowia (Fiocruz – Fundação Oswaldo Cruz).

– Natychmiast zareagowaliśmy na zaistniałą sytuację i przygotowaliśmy testy ELISA oraz testy immunofluorescencji pośredniej, które zostały ocenione we współpracy z Instytutem Medycyny Tropikalnej w Hamburgu (Bernhard-Nocht Institute). Testy są przeznaczone do szybkiego skryningu dużej liczby próbek i, co za tym idzie, do monitorowania rozprzestrzeniania się wirusa – mówi Katja Steinhagen, szefowa działu Diagnostyki Serologicznej Infekcji w EUROIMMUN AG.

Testy wykrywają zarówno wczesne typy infekcji (w większości przypadków od 5. dnia po wystąpieniu objawów), jak i dawne zakażenia wirusem zika. Metody bezpośredniego wykrywania wirusa (np. PCR) mogą być stosowane tylko do 5 dni od pojawienia się objawów – po tym czasie wirus jest niewykrywalny.

– Testy ELISA są oparte na specyficznych antygenach rekombinowanych, które są produkowane w naszym laboratorium. Pozytywny wynik jest jasnym potwierdzeniem zakażenia wirusem zika – mówi Katja Steinhagen. – Mozaiki do immunofluorescencji umożliwiają diagnostom laboratoryjnym równoległe badanie próbek pod kątem innych typów gorączek zakaźnych. Jest to ważne dla diagnostyki różnicowej, zwłaszcza że w Ameryce Łacińskiej występuje również gorączka denga i wirusy chikungunya, które dają podobne objawy i są przenoszone przez te same gatunki komarów, co wirus zika. Mamy nadzieję, że nasze testy pomogą możliwie szybko wyjaśnić, czy istnieje związek między małogłowiem a zakażeniami wirusem zika.

