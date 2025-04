MIT: wirus Zika w Polsce nam nie grozi

Wirus Zika może zostać zawleczony do Europy Środkowo-Wschodniej. Komary, które go przenoszą, mogą adaptować się do różnych warunków środowiskowych. Co więcej, sam wirus może przystosować się do polskich komarów.

Reklama

MIT: wirus Zika odkryto niedawno

Wirus Zika odkryto w 1947 roku w Ugandzie, ale początkowo przez wiele lat sądzono, że nie szkodzi zdrowiu. Do maja 2015 roku nie występował poza Afryką, Azją Południowo-Wschodnią i wyspami Pacyfiku.

MIT: z całą pewnością wirusem Zika można zarazić się tylko poprzez ukąszenie przez zarażonego komara

To prawda, że wirus Zika jest przenoszony przez komary z gatunku Aedes aegypt oraz Aedes albopictus. Odnotowano jednak także kilka przypadków zarażenia spowodowane transfuzją krwi i przez stosunek płciowy.

PRAWDA: grozi nam epidemia

Według WHO w przyszłym roku na świecie może być około 4 mln osób zarażonych wirusem Zika na kontynentach amerykańskich. Już teraz na terenach tropikalnych tego kontynentu jest prawdopodobnie aż milion zarażonych osób, a obecność wirusa potwierdzono w około 20 krajach. Najwięcej ognisk choroby obserwuje się w Brazylii, Kolumbii, Panamie, Salwadorze oraz Republice Zielonego Przylądka. Tylko niewielki procent ludności na Ziemi jest odporny na zakażenie wirusem Zika.

Zobacz też: W piekle eboli – relacja sanitariusza

PRAWDA/MIT: wirus Zika uszkadza płód

Uważa się, że wirus Zika powoduje mikrocefalię – zahamowanie rozwoju centralnego układu nerwowego w życiu płodowym. Choroba ta, zwana też małogłowiem, objawia się zbyt małą czaszką u dziecka, a w związku z tym uszkodzeniami mózgu. Naukowcy nie są jednak całkowicie pewni, czy mikrocefalię powoduje właśnie ten wirus. Wiadomo jednak, że jego rozprzestrzenianie zbiegło się w czasie ze wzrostem zachorowania na małogłowie w Brazylii – i to wzrostem znaczącym, gdyż wcześniej z tą chorobą rodziło się około 150 noworodków rocznie, w roku 2015 zaś liczba ta osiągnęła aż 4 tysiące przypadków.

MIT: zakażenie wirusem Zika przebiega bezobjawowo

Wprawdzie u większości osób zakażenie wirusem nie daje żadnych objawów, jednak u 20% pojawiają się pewne symptomy. Należą do nich najczęściej: gorączka, złe samopoczucie, ból i zawroty głowy, wysypka oraz brak apetytu.

Okres wylęgania choroby trwa przynajmniej 9 dni, a objawy – od 2 do 7 dni.

PRAWDA: na wirus Zika nie ma szczepionki

Naukowcy wciąż pracują nad szczepionką chroniącą przed wirusem Zika, jednak ze względu na to, że wirus mutuje, a także dlatego, że nie wiadomo, jaki jest jego skład antygenowy, na sukces w tym temacie przyjdzie nam jeszcze poczekać. Tymczasowo w rejonach zagrożonych zakażeniem podejmowane są działania prewencyjne: likwiduje się zbiorniki z wodą, w których komary mogłyby się rozmnażać, zabija się larwy komarów oraz osobniki dorosłe, ważne są też: zamykanie okien, noszenie chroniącej odzieży, używanie środków owadobójczych i unikanie ukąszeń.

Reklama

Zobacz też: Odkleszczowe zapalenie mózgu – objawy i leczenie