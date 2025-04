Bardzo możliwe, że sierpniowe igrzyska w Rio de Janeiro zostaną przełożone lub zorganizowane w innym miejscu – apeluje o to około 150 lekarzy, ekspertów i naukowców w liście do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Powód? Zagrożenie wirusami zika (w Brazylii w 2015 roku zaobserwowano prawie 70,000 zarażeń) oraz denga, a także chorobami skórnymi i biegunką.

W czasie igrzysk spodziewana jest wizyta około pól miliona turystów – mogą oni zarazić się na przykład groźnym wirusem i przywlec go do swojego rodzimego kraju, zapoczątkowując epidemię.

Co ważne, kobiety są nosicielkami wirusa zika przez osiem tygodni, mężczyźni – nawet pół roku. Co piąta zarażona osoba może nie wykazywać objawów klinicznych. Wirus ten jest szczególnie niebezpieczny dla kobiet w ciąży i planujących dzieci.

Czy groźba epidemii może zagrozić tegorocznym igrzyskom? Z pewnością dowiemy się tego wkrótce.

