Wydaje się, że do wiosny i lata jeszcze daleko, ale kleszczom nie potrzeba wcale wysokich temperatur – wystarczy, że jest kilka stopni powyżej zera, by zaczynały budzić się do życia i atakować ludzi oraz zwierzęta. Marzec to czas, kiedy zaczyna się sezon na ten groźne pajęczaki.

Uważaj na kleszcze!

Ursynowska Klinika Weterynaryjna opublikowała zdjęcie, na którym widnieje kilkadziesiąt opitych krwią kleszczy wyciągniętych z ciał psów. Na pierwszy rzut oka wyglądają jak ugotowany bób, takie są duże i pękate. Specjaliści kliniki ostrzegają przed tymi pajęczakami i przypominają, by oglądać zwierzaki po każdym spacerze.

Ta fotografia budzi obrzydzenie, ale przypomina o tym, że sezon na kleszcze właśnie się rozpoczął!

Borelioza, czyli czym grożą kleszcze?

To, co zagraża psom, grozi też ludziom – kleszcz nie wybiera i my także powinniśmy pamiętać o profilaktyce antykleszczowej. W innym przypadku grożą nam niebezpieczne choroby, które są roznoszone przez te pajęczaki. Wśród nich najczęściej wymienia się kleszczowe zapalenie mózgu i boreliozę.

Ta druga nazywana jest też chorobą z Lyme i krętkowicą kleszczową. Wywołują ją bakterie należące do krętków. Najczęściej objawia się rumieniem na skórze. Inne dolegliwości, które wiążą się z boreliozą, mogą przypominać grypę lub przeziębienie i należą do nich: poty, dreszcze, gorączka, a także uderzenia gorąca.

Przewlekła borelioza może zaś powodować uczucie zmęczenia, chudnięcia, wypadanie włosów, bezsenność, drętwienia nóg i rąk, a także bóle różnych części ciała. Nieleczone objawy postępują prowadząc do groźnych schorzeń, nawet takich, które zagrażają życiu.

Pamiętajmy więc, by chronić się przed kleszczami i oglądać dokładnie ciało po każdym powrocie do domu, jeśli przebywaliśmy w lesie, parku czy innym miejscu związanym z łonem natury. Niestety, kleszcze bytują także tam, gdzie wcale się ich nie spodziewamy – wszędzie, gdzie mają pod dostatkiem żywicieli, np. ludzi. Może się więc zdarzyć, że zetkniemy się z nim na placu zabaw, ulicy przed domem czy w drodze do pracy. Warto o tym pamiętać i być czujnym!

