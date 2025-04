Kleszcze w naszym regionie geograficznym polują przede wszystkim w okresie od marca do listopada. Łagodniejsze niż kiedyś zimy sprzyjają ich przetrwaniu i żerowaniu także w chłodnych miesiącach.

Kleszcze nie lubią niskich temperatur – wtedy ukrywają się w ściółce lub na grzbietach polnych gryzoni, a ich czynności życiowe zwalniają. Wszystko wskazuje jednak na to, że są aktywne również zimą. Według specjalistów wystarczy cieplejszy dzień, aby pajęczak wyruszył na łowy.

Jedno z niemieckich badań sprawdziło, jaka jest aktywność kleszcza pospolitego (łac. Ixodes ricinus) w trakcie zimy. Naukowcy zebrali zarówno nimfy (niedojrzałe kleszcze), jak i dorosłe osobniki z berlińskiego lasu. Następnie umieścili je na specjalnie zaaranżowanej polanie ze ściółką z buka i dębu, czyli warunkach, w jakich te pajęczaki chętnie ukrywają się zimą. Podczas 33 terminów obserwacji kleszczy (również w styczniu i lutym), za każdym razem zaobserwowano, że kleszcze pomimo niskich temperatur pozostają aktywne. Dotyczyło to zarówno dorosłych osobników, jak i nimf.

Uważa się, że gdy temperatura wynosi 5-8°C i jest sucho, kleszcze aktywnie szukają pożywienia. W badaniach dowiedziono, że większym zagrożeniem są dla nich częste wahania temperatur zimą niż stała niska temperatura.

Mrozy przetrwają głównie młodsze okazy. Większą szansę na przeżycie mają kleszcze jesienne w porównaniu do starszych, wiosennych osobników – te są mniej odporne na niskie temperatury.

Kleszcze mogą zarażać boreliozą przez cały rok, również zimą. W badaniach dowiedziono nie tylko tego, że kleszcze przy niskiej temperaturze nadal mogą przenosić bakterię Borrelia, ale również tego, że osobniki zakażone bakterią mają nawet większą szansę na przetrwanie niż kleszcze bez infekcji.

W związku z aktywnością kleszczy również w miesiącach zimowych, spacerując w lesie lub na łące, powinniśmy dokładnie osłaniać skórę. Po powrocie do domu zawsze warto obejrzeć ciało. A jeśli jest ciepło i mamy odsłoniętą skórę, lepiej nałożyć na nią środek odstraszający.

Na atak kleszczy zimą narażone są zwłaszcza zwierzęta, dlatego warto pomyśleć w ich przypadku o ochronie przed groźnymi pajęczakami przez cały rok. Kleszcze łąkowe, które szczególnie zagrażają psom (mogą przenosić groźną chorobę babesziozę), są odporniejsze na niższe temperatury niż kleszcze pospolite. Obroże z repelentem lub preparaty (krople, spraye), które można nabyć u weterynarza, skutecznie odstraszają kleszcze.