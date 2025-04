Są takie choroby, które nie dają oczywistych symptomów, przez co ich wykrycie wydłuża się w czasie. Należy do nich borelioza, która u dziecka jest tym trudniejsza do zdiagnozowania, że malec zwykle nie potrafi wprost rozpoznać nietypowych objawów i ich zauważenie staje się zadaniem dla rodziców. Nie jest to łatwe tym bardziej, że większość z nich można pomylić z typowymi, mogącymi występować na co dzień dolegliwościami: bólami głowy, zmęczeniem, apatią czy zaburzeniami snu.

Reklama

Skąd więc mamy wiedzieć, kiedy tak niespecyficzne objawy powinny skłonić do wizyty u lekarza? Co robić, gdy specjalista wykryje u dziecka boreliozę? Jak leczy się tę chorobę u najmłodszych? Postanowiłyśmy zapytać o to pediatrę lek. med. Beatę Jabłońską z Centrum Medycznego Damiana w Warszawie.

Pani doktor, jak rozpoznać boreliozę u dziecka? Jakie są jej objawy?



Lek. med. Beata Jabłońska: Borelioza jest chorobą, która może dawać objawy ze strony różnych narządów. Jej charakterystyczne objawy to: rumień wędrujący, porażenie nerwu twarzowego, przewlekłe zapalenie stawu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nabyte bloki serca.

Jednak borelioza jest również chorobą, która może dawać bardzo niespecyficzne objawy. Bardzo często w wyniku zakażenia (będącego konsekwencją ukłucia przez kleszcza) mogą pojawić się następujące dolegliwości u najmłodszych:

pogorszenie pamięci i problemy z uwagą,

apatia,

brak zainteresowania zabawami ruchowymi,

szybkie zmęczenie (nawet w wyniku nieznacznego wysiłku),

drażliwość,

bóle głowy.

Czasem obserwuje się również: zaburzenia ciągłości snu, czy nadwrażliwość na światło i dźwięk. Objawy te mogą wystąpić w przebiegu wielu innych chorób i traktowane są często jako chwilowy „spadek formy”. Powoduje to, że w wielu przypadkach borelioza diagnozowana jest długo po kontakcie z kleszczem.

Dlatego jeżeli zauważymy, że „powszechne” dolegliwości, takie jak: zmęczenie, ból głowy czy spadek nastroju trwają dłużej niż zazwyczaj, powinniśmy udać się z naszym dzieckiem do pediatry.

Jak rozpoznać objawy boreliozy?

Co robić, gdy podejrzewamy, że dziecko ma boreliozę?



W takich przypadkach natychmiast powinniśmy udać się do lekarza pierwszego kontaktu. Specjalista potwierdzi lub zaprzeczy istnieniu choroby po wykonaniu badań. Do najważniejszych należą badania krwi pod kątem obecności przeciwciał przeciw krętkom w teście ELISA.

W razie konieczności lekarz zleci również wykonanie badania metodą Western Blot, które ostatecznie pozwoli wskazać, czy mamy do czynienia z przypadkiem zakażenia boreliozą.

Więcej na temat badań na boreliozę

Na czym polega leczenie tej choroby u dzieci? Czy konieczne są antybiotyki?



Borelioza jest chorobą bakteryjną, której leczenie polega na podawaniu antybiotyków. Ich dobór jest uzależniony od kilku czynników, takich jak: wiek dziecka i postać choroby. W przypadku najmłodszych zazwyczaj stosuje się leczenie amoksycyliną.

Jak długo trwa takie leczenie?



Leczenie rumienia wędrującego trwa 3 tygodnie. W przypadku zapalenia stawów może trwać dłużej. Neuroboreliozę leczymy w warunkach szpitalnych.

W kontekście boreliozy często mówi się też o leczeniu ziołowym. Czy ma ono sens?



Jedyną skuteczną metodą leczenia jest antybiotykoterapia. Jeśli podajemy mieszanki ziołowe, powinniśmy poinformować lekarza przed podaniem antybiotyku. Leczenia boreliozy nie powinniśmy prowadzić na własną rękę, aby nie narażać naszego dziecka na dodatkowe komplikacje.

Zobacz też:

Jak rozpoznać przewlekłą boreliozę?

Czy można zaszczepić się przeciwko boreliozie?