Na kleszcze jesteśmy narażeni przez większą część roku: pojawiają się zwykle wczesną wiosną i atakują aż do początku zimy. Ryzyko kontaktu z nimi istnieje nie tylko w obszarach podmiejskich, ale też w miastach: na skwerach, w parkach czy ogródkach. A jest się czego bać – te drobne pajęczaki przenoszą groźne dla zdrowia i życia choroby.

Do ochrony przed nimi służą różne środki – wśród nich najczęściej wymienia się specjalne spraye. Które z nich są warte kupna?

Spraye są podstawowym i najpopularniejszym środkiem ochronnym przeciwko kleszczom i innym insektom. Można ich używać w zasadzie w każdych warunkach, aplikować bezpośrednio na skórę, a nawet na ubrania. Są praktycznie niezbędnym elementem każdego pobytu na łonie natury, idealnym dla grzybiarzy, wędkarzy, miłośników gier w plenerze, działkowiczów, wojskowych czy leśników.

Aplikacja sprayu polega na spryskaniu nim odsłoniętych części ciała w odległości 15-20 cm. Wieloma z nich możemy też chronić twarz, jednak wówczas należy uważać, by preparat nie miał bezpośredniego kontaktu z błonami śluzowymi i oczami.

Substancjami czynnymi takich środków jest najczęściej DEET w różnym stężeniu, niektóre produkty jednak zawierają naturalne substancje bez chemicznych dodatków. Te drugie są jednak zwykle słabsze i wymagają częstszej aplikacji. Od niedawna producenci sprayów i innych produktów odstraszających komary i kleszcze sięgają także po permetrynę.

Warto dodać, że żaden produkt odstraszający owady nie zapewnia 100% ochrony. Używanie ich znacząco jednak minimalizuje kontakt z insektami, a tym samym zmniejsza ryzyko zachorowania na groźne choroby takie jak kleszczowe zapalenie mózgu czy borelioza.

Jeśli porównywaliśmy kiedykolwiek zawartość sprayów na owady w sklepie, na pewno zauważyliśmy, że większość z nich zawiera substancję czynną zwaną DEET, czyli N,N-dietylo-meta-toluamid. Jest to substancja chemiczna, która sprawia, że – uproszczając – człowiek staje się niewidzialny dla insektów. Popularność tego repelentu wiąże się między innymi z jego wysoką skutecznością (szacowaną na 75%) oraz relatywnie długim czasem działania – preparaty w sprayu z takim dodatkiem wykazują bowiem działanie ochronne zwykle od 6 do nawet 12 godzin od aplikacji.

Każdy produkt, który zawiera DEET, ma podaną jego zawartość procentową – najczęściej jest to od 10 do 30%, jednak zdarzają się także takie, które mają maksymalne dopuszczalne dla człowieka stężenie, czyli 50%.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że DEET nie jest substancją naturalną – jest to środek toksyczny, który w nadmiarze może prowadzić do wystąpienia skutków ubocznych: bólów głowy, zmęczenia i podrażnienia skóry. Używanie tego repelentu jest też zabronione u noworodków, kobiet w ciąży i dzieci poniżej 12. roku życia. Zawsze przestrzegajmy więc zaleceń producenta widniejących na opakowaniach takich środków.

Przede wszystkim bazujmy na tym, jaką substancję czynną zawiera dany środek. Musimy zdecydować, czy stawiamy na „chemię”, czy naturalne repelenty – chociażby biorąc pod uwagę to, czy produkt będziemy rozpylać w otoczeniu dzieci lub ciężarnych. Zwróćmy też uwagę na moc danego repelentu, np. zawartość procentową DEET.

Inne ważne kwestie, które warto wziąć pod uwagę:

Czas ochrony, czyli jak często trzeba ponawiać aplikację i ile czasu dany repelent chroni przed insektami. Stężenie substancji czynnej. Czy środek jest odporny na pot i wodę. Właściwości preparatu, np. czy brudzi ubrania, czy można go rozpylać w pomieszczeniach, na tkaniny i powierzchnie. Czy jest bezpieczny dla alergików lub osób wrażliwych, jeśli do nich należymy.

To najsilniejszy produkt w naszym rankingu. Jest to chemiczny preparat przeznaczony do ochrony przed kleszczami, komarami i moskitami w ekstremalnych warunkach i rejonach tropikalnych. Wysokie stężenie substancji czynnej sprayu (maksymalne dopuszczone do stosowania u ludzi!) sprawia, że nie można go stosować na tkaniny syntetyczne, malowane i lakierowane powierzchnie oraz plastik (co oznacza, że może uszkadzać okulary, zegarki, kamery lub aparaty fotograficzne).

Najważniejsze informacje:

działa 9 godzin od zastosowania,

substancja czynna: Diethyl Diethyl Toluamide (DEET 50%),

nie można go rozpylać w pomieszczeniach,

nie można go stosować u dzieci.

Areozol ten działa nie tylko na kleszcze, ale także na komary i meszki. Zawiera substancje bezpieczne dla skóry, nie wywołujące podrażnień. Wystarczy spryskać nim nieosłonięte części ciała z odległości 15-20 cm (nic nie szkodzi, jeśli produkt osadzi się na ubraniu, ponieważ nie wywołuje plam).

Można go także stosować na twarz – w tym celu należy użyć sprayu na dłoń i rozetrzeć, omijając okolice ust i oczu. Vaco nie nadaje się jednak do aplikowania u dzieci poniżej 6. roku życia.

Najważniejsze informacje:

działa do 12 godzin od aplikacji,

substancja czynna: Butyloacetyloaminopropionian Etylu, IR3535 10 g/100 g, Citrodiol 0,1 g/100 g,

nieodpowiedni do stosowania u małych dzieci,

nie pozostawia plam na ubraniach.

Służy do ochrony przed kleszczami, komarami i meszkami. Należy go rozpylić na miejsca na ciele najbardziej narażone na ukąszenia. Aby nanieść go na twarz, trzeba zaaplikować spray na dłoń i posmarować cerę, omijając błony śluzowe i oczy.

Najważniejsze informacje:

działa 3 godziny od aplikacji na kleszcze i 8 godzin na komary i meszki,

substancja czynna: DEET w stężeniu 35%,

nie można go stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

Ten amerykański środek na kleszcze, komary, muchy (w tym tse-tse i muchy końskie), pchły i meszki poleca się do stosowania nie tylko wtedy, gdy przebywamy w lesie czy nad jeziorem, ale też na wszelkie tropikalne wyjazdy.

Najważniejsze informacje:

działa do 8 godzin,

substancja czynna: DEET w stężeniu 25%,

do stosowania u osób dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia,

odporny na wodę i pot,

nie niszczy ubrań.

Działa na różnego rodzaju insekty: kleszcze, komary, meszki i inne, w tym na osobniki dorosłe, larwy i jaja. Ma w składzie bezpieczny, naturalny składnik działający na owady, który jest odpowiedni nawet dla osób wrażliwych, alergików i dzieci. Nie podrażnia i nie brudzi podczas używania, można go aplikować także w pomieszczeniach.

Najważniejsze informacje:

działa do 8 godzin na skórze, a na innych powierzchniach – do 3 tygodni,

zawiera naturalną substancję czynną: ekstrakt pyretrum (Chrysanthemum cinerariaefolium),

jest bezzapachowy,

nie pozostawia plam,

nie reaguje z tworzywami sztucznymi.

Stworzony do ochrony przede wszystkim dla osób wyjeżdżających do stref zagrożonych chorobami tropikalnymi, ale też dla tych, którzy wypoczywają na łonie natury. Pomaga ustrzec się nie tylko przed kleszczami, ale też przed tropikalnymi komarami, moskitami i innym owadami, które przenoszą groźne choroby.

Najważniejsze informacje:

działa do 8 godzin od aplikacji,

substancja czynna: N, N-Dietylo-m-toluamid (DEET 30%), Citriodiol 0,1%,

producent zaleca powtórzyć aplikację po 6 godzinach w celu wzmocnienia ochrony.

