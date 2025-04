Wielu zwolenników morsowania przekonuje, że zanurzanie się w zimnej wodzie jest skutecznym sposobem leczenia niektórych chorób, w tym przewlekłej boreliozy. Zimne kąpiele mogą działać przeciwzapalnie, zmniejszać obrzęki i poprawiać odporność, ale czy to dobra kuracja w przypadku boreliozy?

Borelioza to wieloukładowa choroba wywoływana przez bakterie Borrelia burgdorferi przenoszone przez kleszcze. Choroba może ujawnić się po latach i przejść w postać przewlekłą, dlatego że nie została wcześniej wykryta, nie była leczona antybiotykami albo nie została skutecznie wyleczona. Niektórzy zwolennicy morsowania polecają tę metodę na przewlekłą boreliozę. Jak uważają, zanurzanie ciała w zimnej wodzie wspomaga zdolność organizmu do walki z chorobami, zmniejsza dolegliwości bólowe, mgłę mózgową spowodowaną boreliozą, zmęczenie oraz problemy ze stawami wynikające z tej choroby.

Nie ma żadnych dowodów naukowych na to, że morsowanie leczy boreliozę. Borelioza to choroba wywołana infekcją bakteryjną, dlatego leczy się ją antybiotykami. Kuracja może trwać od 2 tygodni do kilku miesięcy, w zależności od stadium choroby. Tak zwany zespół poboreliozowy, czyli objawy utrzymujące się u niektórych osób przez pewien czas po antybiotykoterapii, leczy się za pomocą środków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Jest to podstawowa i na ogół skuteczna metoda. Jeśli jednak zmiany narządowe (np. dotyczące serca lub mózgu) są zawansowane, to pełne wyleczenie boreliozy może być niemożliwe.

Morsowanie nie wyleczy boreliozy, ale może być pomocne w łagodzeniu niektórych jej objawów. Krótkotrwałe działanie niskiej temperatury, co potwierdzają badania, jest skuteczne w przypadku wystąpienia obrzęków i stanów zapalnych stawów. Borelioza może objawiać się takimi dolegliwościami, dlatego wtedy zanurzenia w zimnej wodzie mogą przynieść ulgę choremu. Trzeba jednak pamiętać, że zimno może też negatywnie wpływać na zdrowie stawów. Przeczytaj: reumatoidalne zapalenie stawów a zimno

Każda aktywna infekcja, która osłabia organizm i sprawia, że czujemy się źle, jest przeciwwskazaniem do morsowania. Ta forma aktywności jest odradzana przy takich stanach, jak gorączka, dreszcze i ogólne osłabienie organizmu. Warto pamiętać, że borelioza na wczesnym etapie manifestuje się właśnie objawami grypopodobnymi. Nie musimy rezygnować z morsowania, gdy borelioza jest stwierdzona w badaniach, ale jesteśmy w dobrej kondycji.

Kiedy jeszcze nie można morsować? Do przeciwwskazań do morsowania należą m.in.:

Przed morsowaniem zawsze powinniśmy zasięgnąć porady lekarskiej i wykonać podstawowe badania, które wykluczą choroby, przy których kąpiele w zimnej wodzie są zbyt ryzykowne.