Kleszcze, jak powszechnie wiadomo, mogą przenosić różne choroby, w tym boreliozę oraz kleszczowe zapalenie mózgu. Wiadomo również, że żywią się ludzką krwią. Naukowcy z Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Czechy) postanowili sprawdzić, czy określone grupy krwi mają wpływ na przyciąganie kleszczy. Z badań naukowców jasno wynika, że pajęczaki wyraźnie preferują osoby o jednej z grup krwi.

Zespół badaczy zebrał nad rzeką Rudą w okolicy Brna kleszcze pospolite, które są powszechne niemal w całej Europie (przeczytaj: rodzaje kleszczy). Zebranym pajęczakom udostępniono cztery próbki grup krwi: A, B, AB oraz 0. W badaniu pominięto układ Rh+ i Rh-. Przeprowadzono 100 prób, które przyniosły jednoznaczny wynik.

Kleszcze najchętniej wybierały krew o grupie A (36%), następnie grupę O i grupę AB. Z kolei najrzadziej były skłonne wybrać krew o grupie B (15%). Wyniki badań mogą mieć proste przeniesienie na praktykę. Kleszcze preferują na swoich żywicieli osoby, które mają grupę krwi A. Badaczom nie udało się jednak ustalić, dlaczego tak jest.

Przeczytaj też: Groźne latające kleszcze

Kleszcze są wyczulone na podwyższoną temperaturę ciała oraz zapach potu. Pajęczaki przyciągają również słodkie aromaty np. perfumy z nutą wanilii czy kokosa. Z kolei nie lubią one zapachu rozmarynu, mięty pieprzowej i czosnku. Po powrocie ze spaceru, najlepiej oczyścić odzież i buty rolką do odzieży. Dobrze jest również wziąć prysznic, który zmyje z ciała ewentualne pajęczaki, które jeszcze nie zdążyły się wgryźć. Warto dbać również o zabezpieczenie przed kleszczami zwierząt domowych.

Przeczytaj więcej: Co odstrasza kleszcze

Zobacz także, jak prawidłowo wyciągnąć kleszcza, by nie zrobić sobie krzywdy!

Kup preparat na kleszcze dla siebie lub swojego pupila: