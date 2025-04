Toczeń rumieniowaty układowy, zwany też toczniem rumieniowatym trzewnym, to choroba wynikająca z zaburzeń funkcjonowaniu układu odpornościowego. Najczęściej dotyka kobiety między 16 a 55 roku życia, prowadząc do nieprzyjemnych zmian skórnych i innych dolegliwości. Zobacz, co powinnaś wiedzieć o tej chorobie.

Jak rozpoznać objawy tocznia rumieniowatego?

Toczniowi mogą towarzyszyć objawy takie jak:

rumień na twarzy (często w kształcie motyla),

nadwrażliwość na światło,

nadżerki w jamie ustnej,

ból stawów,

stany zapalne stawów,

zmiany w nerkach,

zaburzenia immunologiczne i hepatologiczne.

Na czym polega leczenie tocznia rumieniowatego?

Na chwilę obecną nie znany jest dokładny mechanizm rozwoju tocznia, dlatego też leczenie polega głównie na łagodzeniu objawów choroby. Najczęściej stosuje się terapię farmakologiczną z zastosowaniem leków immunosupresyjnych i przeciwmalarycznych. Zaleca się też wzbogacenie codziennej diety w kwasy omega-3, które mogą mieć korzystny wpływ na złagodzenie choroby.

