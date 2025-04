Dna moczanowa bywa nazywana chorobą królów, chorobą dobrobytu, artretyzmem lub podagrą (jeśli zmiany dotyczą dużego palca u nogi). Choć jest jedyną przewlekłą chorobą zapalną stawów, której zaostrzeniom można zapobiegać i szybko je wyleczyć, to z każdym rokiem dotyka coraz większej liczby osób. Szacuje się, że w krajach wysoko rozwiniętych w ostatnich dziesięciu latach wzrost zachorowalności na dnę wyniósł ponad 200 proc. Najczęściej towarzyszy nadciśnieniu tętniczemu, chorobie niedokrwiennej serca, otyłości cukrzycy, zaburzeniom lipidowym. Spowodowana jest odkładaniem w tkankach kryształów moczanu sodu. Związane jest to z nadprodukcją tego składnika w organizmie lub upośledzeniem jego wydalania. Dnę moczanową najłatwiej kontrolować, zażywając leki obniżające poziom kwasu moczowego we krwi oraz stosując dietę ubogą w ten składnik.

Objawy dny moczanowej

Kwas moczowy wywołuje w stawie stan zapalny, który objawia się wyjątkowo ostrym bólem. Zwykle pojawia się on w nocy lub wcześnie rano. Narasta falami i jest z dnia na dzień coraz bardziej dotkliwy. Z czasem dochodzi do tego zaczerwienienie i obrzęk stawu (najczęściej jest to paluch stopy, ale dna dotyka również kolan, bioder). Często bólowi towarzyszy gorączka, dreszcze i uczucie rozbicia. Jeżeli po pierwszym ataku nie rozpoczniemy leczenia, kryształy moczanowe zaczną się odkładać również w tkankach miękkich pięt, paluchów, uszu, tworząc tam tzw. guzki dnawe.

Dna moczanowa - badania

Badania diagnozujące dnę moczanową mają na celu oszacowanie poziomu kwasu moczowego w organizmie (w badaniu krwi - u kobiet nie powinien przekraczać 5,5 mg/100ml, u mężczyzn – 6,4 mg/100 ml) oraz odróżnienie tej choroby od innych schorzeń reumatycznych stawów. Badaniem jednoznacznie rozstrzygającym, czy mamy do czynienia z dną moczanową jest ocena ocena płynu stawowego pod mikroskopem (pobiera się go przez nakłucie zajętego stawu, często jednocześnie podaje się bezpośrednio do chorego stawu lek przeciwzapalny). Jeśli znajdują się w nim kryształy moczanu sodu, jest pewne, że to dna. U niektórych pacjentów wskazane jest także badanie na poziom kwasu moczowego wydalanego z moczem w ciągu doby (to badanie jest bezwzględnie konieczne jeśli z dną moczanową łączy się kamica nerkowa).

Leczenie dny moczanowej

Leczenie dny moczanowej przebiega dwutorowo. W czasie ostrego ataku choroby najważniejsze jest zmniejszenie silnego bólu. Wówczas podaje się niesterydowe leki przeciwzapalne i preparaty zawierające kolchicynę. W czasie zaostrzenia choroby nie podaje się leków obniżających kwas moczowy, bo mogą nasilić dolegliwości bólowe. O tym, kiedy należy je wdrożyć decyduje lekarz. Najczęściej stosuje się allopurynol lub febuksostat. Związki te hamują produkcję kwasu moczowego. Warto jednak pamiętać, że zasadniczy wpływ na leczenie dny moczanowej ma dieta chorego.

Dieta w dnie moczanowej

Dieta w dnie moczanowej ma na celu zmniejszenie ryzyka nawrotów choroby. Jej najważniejszą zasadą jest unikanie żywność z wysoką ich zawartością puryn (związków chemicznych, które przyczyniają się do poniesienia poziomu kwasu moczowego we krwi).

Wyeliminować całkowicie należy więc:

podroby

ryby i przetwory rybne

owoce morza,

mocne wywary z mięs

konserwy

alkohol

Ograniczyć natomiast trzeba:

wędliny

warzywa strączkowe

mięso wołowe

jagnięcinę

wieprzowinę

drób

grzyby

szpinak

czekoladę

kukurydzę

Bez ograniczeń natomiast można jeść:

