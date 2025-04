Niepłodność staje się w dzisiejszych czasach coraz częstszym problemem i dotyczy średnio co piątej pary starającej się o potomstwo. Przyczyn niepłodności jest wiele, zarówno po stronie męskiej jak i żeńskiej. Jedną z nich mogą być torbiele jajników. Ale bez paniki! Torbiele są zjawiskiem bardzo powszechnym i jedynie w znikomym odsetku przypadków mogą być przyczyną problemów związanych z niemożnością zajścia w ciążę.

Znaczna większość torbieli jajników ma charakter czynnościowy i przemijający i nie ma wpływu na poczęcie, a wręcz przeciwnie – świadczy o tym, że jajniki „są sprawne”. Obniżona płodność może dotykać kobiet, u których stwierdzono zespół policystycznych (wielotorbielowatych) jajników (PCOS, ang. polycystic ovarian syndrome). Na PCOS choruje 5 – 10 % kobiet. Zespół ten jest jedną z najczęstszych przyczyn niepłodności. Przyczyna choroby nie jest do końca jasna. Wiadomo, że udział w jej powstawaniu mają zarówno czynniki genetyczne jak i środowiskowe. W przebiegu tego schorzenia w jajnikach powstają liczne drobne torbielki.

Objawy choroby obejmują zaburzenia miesiączkowania – nieregularne lub przedłużające się krwawienia, trądzik, nadmierne owłosienie i otyłość. Kobiety, u których stwierdzono PCOS mają większe ryzyko rozwoju cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i chorób serca. Rozregulowanie hormonalne organizmu, występujące w przebiegu PCOS, z czasem trwania choroby może prowadzić do stopniowego obniżania się płodności. Dzieje się tak z powodu obniżonego stężenia progesteronu (jednego z żeńskich hormonów płciowych) oraz nadmiaru androgenów (męskich hormonów), czego efektem jest brak owulacji.

Przyczyną niepowodzeń w zajściu w ciążę może być również endometrioza, w przebiegu której powstają czasami tzw. torbiele czekoladowe (endometrialne). Nieprawidłowe ogniska błony śluzowej macicy utrudniają komórce jajowej wędrówkę z jajnika przez jajowody do macicy oraz jej zapłodnienie.

W przypadku zarówno PCOS i endometriozy lekarze sugerują pacjentkom, żeby nie odkładały planowania rodziny na później. Jakkolwiek stosowane leczenie zwiększa szanse na skuteczne poczęcie, to im wcześniej kobieta zdecyduje się na dziecko, tym te szanse są większe.

Jak wspomniano, nie każda wykryta torbiel jajnika ma związek z obniżoną płodnością. Znaczna ich większość jest zupełnie „niewinna”, mimo to, należy zachować czujność i zasięgnąć porady specjalisty co do charakteru i ewentualnych komplikacji wykrytych nieprawidłowości. Wczesne wykrycie i podjęcie leczenia w chorobach takich jak PCOS i endometrioza, zapobiega lub minimalizuje odległe powikłania oraz znacznie zwiększa szanse na zajście w ciążę i urodzenie zdrowego dziecka.

