Wapń to główny składnik mineralny w organizmie człowieka, który w 99% znajduje się w naszych zębach, paznokciach i kościach. Pełni wiele ważnych funkcji, nie tylko dba o kości, ale też układ nerwowy i właściwe przesyłanie sygnałów nerwowych (wapń jest jednym z elektrolitów), oraz pomaga w prawidłowym krzepnięciu krwi. Musimy dostarczać go z pożywieniem.

Jednym z objawów niedoboru wapnia w organizmie są zaburzenia krzepliwości krwi. Mogą one manifestować się jako częste krwawienie z nosa, ale też łatwe powstawanie siniaków czy trudniejsze gojenie się ran. Inne objawy niedoboru wapnia to bóle stawowe i mięśniowe, skurcze mięśni, głównie rąk (przeczytaj też, czym jest tężyczka), mrowienie palców i szczęki, osłabienie, obniżony nastrój i lęk. Długotrwały niedobór wapnia prowadzi do osteoporozy, niskiego wzrostu u dzieci oraz krzywicy.

Niestety, niedobór wapnia jest częstym problemem (dotyczy głównie osób w podeszłym wieku). Prawidłowy poziom wapnia we krwi wynosi 2,25-2,6 mmol/l, a o niedoborze mówimy, gdy spada poniżej 2,25 mmol/l. Nie jest to jednak czynnik uważany za częstą przyczynę krwawień z nosa. Główne przyczyny tej dolegliwości to drobne urazy, wysuszenie śluzówki nosa lub infekcja górnych dróg oddechowych.

Krwawienie z nosa na ogół dotyczy dzieci do 10 roku życia (u ponad połowy wystąpił taki epizod, a 9% ma powtarzające się krwawienia z nosa). Zazwyczaj krwawienie z nosa nie jest groźne, samoistnie ustępuje i nie świadczy też o żadnej chorobie.

Wapń jest pierwiastkiem zmniejszającym przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych. Uaktywnia enzymy katalizujące proces krzepnięcia krwi. Ma też działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne. Dlatego w przypadku niedoboru wapnia, uzupełnienie tego pierwiastka, może poprawić stan naczyń krwionośnych i zapobiegać krwawieniom z nosa. Ważne jest jednak to, żeby nie doprowadzać do nadmiaru wapnia w organizmie, bo podobnie jak jego niedobór, jest groźny.

Najlepiej i najbezpieczniej dostarczać organizmowi wapń wraz z dietą (sprawdź, jakie są najlepsze źródła wapnia). Suplementację warto rozważyć dopiero wtedy, gdy dieta nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Warto też pamiętać o tym, że leczenie krwawienia z nosa polega przede wszystkim na zatamowaniu krwawienia (należy usiąść, pochylić się lekko do przodu i uciskać skrzydełka nosa). Czasami lekarz może zalecić nawilżanie śluzówki nosa lub leki w zależności od przyczyny krwawienia.

Przede wszystkim przed suplementacją wapnia, należy skonsultować się z lekarzem. W razie potrzeby skieruje on nas na badania diagnostyczne, które wykażą, czy jest potrzeba uzupełnienia tego pierwiastka.

Wapno można przyjmować w postaci syropu, tabletek, tabletek musujących i kapsułek. Dzienne zapotrzebowanie na ten pierwiastek wynosi:

dzieci 1-3 lata: 700 mg,

dzieci 4-9 lat: 1000 mg,

dzieci i młodzież 10-18 lat: 1300 mg,

kobiety i mężczyźni 19-50 lat: 1000 mg,

kobiety i mężczyźni powyżej 50 lat: 1300 mg,

kobiety w ciąży i karmiące

kobiety w ciąży i karmiące >19 lat: 1000 mg.

Do prawidłowego wchłaniania wapnia potrzebna jest obecność fosforu oraz witaminy D.

Możliwe skutki uboczne przyjmowania wapnia to przede wszystkim zaburzenia ze strony układu pokarmowego: wzdęcia, zaparcia, biegunki. Nadmiar wapnia w organizmie to hiperkalcemia. Jest to niebezpieczny stan, który może wywoływać takie działania niepożądane jak:

brak apetytu,

bóle brzucha,

wymioty,

osłabienie mięśni,

zaparcia,

senność,

dezorientacja,

depresja,

zaburzenia pracy serca,

omdlenie,

śpiączka.

Krótkotrwały stan nadmiaru wapnia w organizmie nie jest szkodliwy. Długotrwałe przeładowanie tym pierwiastkiem jest groźne i może prowadzić do uszkodzenia różnych narządów, np. nerek.

