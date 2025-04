Światowy Dzień Osteoporozy

Osteoporoza jest chorobą kości i zarazem poważnym problemem społecznym. Jako schorzenie, polega na postępującym zmniejszeniu się gęstości kości, przez co stają się one podatniejsze na złamania. Choroba często jest wykrywana przez przypadek (np. podczas wykonania zdjęcia rentgenowskiego przy urazie), ponieważ nie daje jakichś specjalnych objawów. Dowiadujemy się o niej wówczas, gdy jest już w stadium zaawansowanym.



Reklama

Krótko o chorobie

Teraźniejszy tryb życia dalece odbiega od zdrowego, co też odbija się na dobrostanie organizmu, a także na kościach. Czynnikami które szczególnie predysponują do rozwinięcia się zmian osteoporotycznych, są:

- mała aktywność fizyczna,

- dieta uboga w wapń i witaminę D,

- stosowanie używek – nikotyna, alkohol,

- niedowaga i niedożywienie,

- płeć kobieca i okres okołomenopauzalny,

- rozległe i skomplikowane złamania kości.

Objawy choroby są niezauważalne. Jej diagnostyka nie jest trudna, a leczenie pozawala spowolnić proces niszczenia tkanki kostnej. Wszystkie te problemy były już tematem niejednego artykułu o osteoporozie na łamach We-Dwoje.pl. Dlatego też odsyłamy zainteresowanych do treści następujących publikacji:

Osteoporoza

Osteoporoza u mężczyzn

[CMS_PAGE_BREAK:Urazy związane z osteoporozą]



Urazy związane z osteoporozą

Z powodu osteoporozy cierpi większość osób starszych. Stąd też u nich dochodzi do wielu groźnych złamań, które wymagają na ogół repozycji opreacyjnej i długiego procesu rehabilitacji, na co nie zawsze znajduje się siła i środki finansowe.

Tym bardziej powinniśmy zainteresować się seniorami z naszego otoczenia – babciami, dziadkami, starszymi sąsiadami, oferując np. odwiedzienie osoby na darmowe badania profilaktyczne, przeprowadzane w przychodniach. O złamaniach w wieku geriatrycznym, czyli po 60-65 roku życia również już pisaliśmy:



Najczęstsze złąmania osteoporotyczne w wieku geriatrycznym cz. 1

Najczęstsze złąmania osteoporotyczne w wieku geriatrycznym cz. 2

Najczęstsze złąmania osteoporotyczne w wieku geriatrycznym cz. 3

[CMS_PAGE_BREAK:Profilaktyka osteoporozy]



Profilaktyka osteoporozy

Profilaktyka jest najtańszą interwencją medyczną. Pozwala zaoszczędzić nie tylko finanse, ale i czas, który jest bezcenny. Ponadto daje szanse na „stłumienie” choroby jeszcze „w zarodku”, co skutkuje poprawą jakości życia. Aby zminimalizować u siebie ryzyko osteoporozy, warto wykonać trzy kroki do niełamliwych kości:

1. Podejmij się codziennych ćwiczeń fizycznych!

Ruch – najlepszy środek przeciwko osteoporozie

2. Podejmij się codziennego spożycia produktów o wysokiej zawartości wapnia!

3. Podejmij się codziennych kąpieli słonecznych w celu produkcji witaminy D (bezpieczna, limitowana ekspozycja na światło słoneczne jak również suplementacja dla osób ze zwiększonym ryzykiem)!

Światowy Dzień Osteoporozy

Jest obchodzony 20 października. W tym roku jego hasła brzmią następująco:

„Razem jesteśmy nie do złamania”, związane z solidarnością, wsparciem i wspólnym działaniem na rzecz profilaktyki.

„Pokochaj swoje kości” nawołujące do wprowadzenia aktywności fizycznej oraz diety bogatej w witaminę D i wapń, co zapobiega chorobie.

Dołącz do grupy „nie do złamania”, zachęcające do przyłączenia się do ruchu zdrowych

kości i okazania wsparcia innym chorym.

Nie bójmy się profilaktyki, zwłaszcza tak przykrych i utrudniających normalne funkcjonowanie chorób. Prewencja osteoporozy jest praktycznie niebolesna, a może nam znacznie oszczędzić cierpienia w przyszłości. Trzy kroki w kierunku zdrowia kości to niewiele, w porównaniu z tym przez co się przechodzi w obliczu choroby. Zachęcamy więc wszystkich do zmiany swojego stylu życia i wykonywania badań profilaktycznych w kierunku osteoporozy jak np. densytometria.

Reklama

Opracowano na podstawie:

http://www.worldosteoporosisday.org/