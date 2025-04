Zobacz, jak nie dopuścić zimą do krwotoku.



Masz częste krwawienia z nosa, chociaż nie zdiagnozowano u ciebie żadnej choroby? Prawdopodobnie twoje naczynka krwionośne, w miejscu tzw. splotu naczyniowego Kiesselbacha, są płytko osadzone, a śluzówka przesuszona.

To dlatego, przy niewielkim nawet podrażnieniu, potrafią pękać i dochodzi często do krwawień, a nawet krwotoków. Jak temu przeciwdziałać? Czy można wyeliminować problem krwawienia z nosa? Okazuje się, że tak! Prezentujemy garść sprawdzonych porad.

1.Nawilżaj błonę śluzową nosa

Należy zapobiegać przesuszeniu śluzówki. Jak? Wieczorem smaruj przegrodę Linomagiem, koniecznie w maści! Natomiast kilka razy w trakcie dnia nawilżaj nos rozpylaczem z roztworem soli fizjologicznej bądź wodą morską. Naczynka krwionośne staną się wówczas bardziej elastyczne i zarazem mniej podatne na pękanie.

2.Nie śpij blisko kaloryfera

W żadnym wypadku nie dopuść do sytuacji, w której zasypiasz z głową niemal w kaloryferze. To może spowodować bardzo obfity krwotok! Jeżeli śpisz zbyt blisko kaloryfera koniecznie przestaw łóżko lub wybierz łóżko piętrowe. Nic tak skutecznie nie wysusza błony śluzowej nosa jak kaloryfer!

3. Nie pochylaj się nad gorącymi potrawami

Jedząc ciepłą, rozgrzewającą zupę czy gotując postaraj się, żeby twój nos był jak najdalej od strumienia pary. Gorące powietrze rozszerza naczynka, co sprawia, że stają się mniej szczelne. Z tego samego powodu nie rób sobie gorących inhalacji.

4. Nie wydmuchuj mocno nosa

Nawet jeżeli męczy cię katar, postaraj się wydmuchiwać nos delikatnie. Szczególnie zimą naczynka narażone są na ostre, mroźne powietrze, przez co mogą pękać. Silne wydmuchiwanie nosa może stanowić dodatkowe źródło podrażnień.

5. Uzupełnij niedobory witaminy C

Witamina C oprócz tego, że wspiera system odpornościowy, uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne. Dzięki temu, z jednej strony wirusom trudniej dostać się do organizmu, co sprawia, że jesteśmy bardziej odporni na infekcje górnych dróg oddechowych. Z drugiej zaś, uszczelnione naczynia krwionośne krwawią mniej albo w ogóle.

Warto więc do swojej codziennej diety włączyć: cytrynę i owoce cytrusowe, owoce jagodowe - czarne porzeczki, a także czerwoną paprykę oraz warzywa: brokuły, kalafior, brukselkę.

6. Nie przeciążaj organizmu

Kochasz ćwiczyć, spędzać czas aktywnie i pokonywać własne ograniczenia, ale jednocześnie cierpisz na częste krwawienia z nosa? Jeżeli tak, to niestety musisz trenować ostrożnie. Najlepiej zawsze ćwicz z umiarem, w dobrych warunkach zewnętrznych i pij dużo wody, przynajmniej 6 szklanek dziennie. Bardzo ważne dla profilaktyki krwawienia z nosa jest też wysypianie się!

7. Unikaj leków, które mają działanie przeciwkrzepliwe

Bez konsultacji z lekarzem nie przyjmuj leków zawierających aspirynę, warfarynę oraz klopidogrel. Mają działanie przeciwkrzepliwe i zwiększają ryzyko krwotoku. Leki te zapobiegają tworzeniu się skrzepu, zatykającego ranę. Takie działanie jest zbawienne w przypadku zablokowania tętnicy wieńcowej, jednak niebezpieczne w sytuacji, kiedy mamy krwotok z nosa.

