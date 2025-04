Krwawienie podczas lub po stosunku jest dla wielu kobiet stresującym przeżyciem. Coś, co podczas pierwszego zbliżenia i przerwania błony dziewiczej wydaje się naturalną reakcją kobiecego ciała, dla kobiety, która współżyje od dłuższego czasu, może być niepokojące. Przyczyn może być wiele.

Krwawienie podczas stosunku to zwykle delikatne, niewielkie plamienie w trakcie zbliżenia lub po seksie. Możesz zauważyć ślady krwi na pościeli, bieliźnie albo papierze toaletowym. Krwawieniu może towarzyszyć ból, ale nie musi.

Zanim pójdziesz się do ginekologa warto się obserwować i odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania, bo specjalista z pewnością będzie chciał się dowiedzieć:

w jakich sytuacjach pojawia się krwawienie,

jak często pojawia się krew,

czy plamienie zdarza się po stosunku czy w trakcie zbliżenia,

czy plamieniu towarzyszy ból podczas stosunku,

jaką konsystencję i barwę przybiera krwawienie.

Przeczytaj też: Plamienia przed okresem i po okresie - co oznaczają, jakie badania wykonać?

Plamienie podczas lub po stosunku może być efektem ubocznym antykoncepcji hormonalnej, ale też może być wywołane przez różne choroby, takie jak:

Najczęstszą i najbardziej prozaiczną przyczyną krwawienia po stosunku jest brak doświadczenia partnerów. To sprawia, że u niedostatecznie pobudzonej kobiety pochwa jest sucha i podatna na otarcia.

Suchość pochwy łatwo rozpoznać i można jej zaradzić. Wystarczy, aby partner postarał się wydłużyć grę wstępną i sprawił najpierw rozkosz kobiecie, choćby doprowadzając ją do orgazmu łechtaczkowego czy orgazmu sutkowego, po którym na pewno pochwa partnerki zostanie odpowiednio nawilżona.

Krwawienie podczas stosunku może pojawić się również przy niektórych pozycjach seksualnych ze zbyt silną penetracją pochwy. W trakcie niekomfortowego zbliżenia nietrudno o suchość czy ból, a tym bardziej plamienie. Czasami wystarczy zmiana pozycji, inny kąt ułożenia pochwy czy penisa, aby powstrzymać plamienie i ból. Czasem para powinna zrobić sobie dzień lub kilka dni urlopu od seksu.

Ważne, aby bez względu na sytuację, kobieta, odczuwająca dyskomfort potrafiła przerwać zbliżenie, choćby po to, by sprawdzić co jest przyczyną bólu i czy towarzyszy mu krwawienie.

Jeśli plamienia podczas stosunku powtarzają się, nasilają albo poza krwawieniem zauważasz inne objawy, jak ból, pieczenie, swędzenie, upławy - zgłoś się do lekarza ginekologa. Ten przeprowadzi wywiad lekarski, badanie ginekologiczne, zrobi USG dopochwowe i cytologię. Na tej podstawie będzie w stanie ustalić przyczynę krwawienia i zaplanować leczenie. Niezbędne może być również wykonanie podstawowych badań krwi.

Podrażnienie pochwy może powodować brązowe plamienie po stosunku. Po seksie w wyniku urazów może też pojawić się krwawienie różowe lub czerwone. Warto zwrócić uwagę na problem suchości pochwy - występuje u kobiet w różnym wieku, jednak częściej w okresie okołomenopauzalnym. Pomocne w takich przypadkach są substancje nawilżające i przywracające odpowiednie pH pochwy, żele intymne do stosowania przed stosunkiem, a także preparaty miejscowe z probiotykiem lub estrogenami.

Dlaczego plamienie ma brązowy kolor? Krew utleniając się ciemnieje, dlatego jeśli wypływa wcześniej jest bardziej czerwona, jeśli jej usunięcie zajmuje więcej czasu, staje się brązowa.

Pojawienie się plamienia po stosunku w czasie ciąży nie musi oznaczać poważnego stanu i na ogół nie wymaga zaprzestania aktywności seksualnej. Według American Pregnancy Association u 20% kobiet ciężarnych w ciągu pierwszych 12 tygodni ciąży pojawiają się niewielkie krwawienia. Przyczyną może być m.in. wzrost unaczynienia szyjki macicy.

Jednak w związku z tym, że ciąża jest wyjątkowym okresem i nie wskazany jest w tym czasie dodatkowy stres, warto w razie wystąpienia plamienia po stosunku skonsultować się z ginekologiem.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 29.10.2018.

