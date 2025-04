Zespół suchego oka jest schorzeniem charakteryzującym się niewystarczającą ilością produkowanych łez lub nieprawidłowym ich składem. Wywołuje to objawy swędzenia, pieczenia, uczucie piasku pod powiekami, zaczerwienienie, ból, światłowstręt itp.

W badaniu udowodniono, że temperatura poniżej 30C w okolicach oka i powieki powodowała zgęstnienie i zesztywnienie meibum, czyli tłustej substancji tworzącej zewnętrzną warstwę filmu łzowego. Utrudniało to rozprowadzenie jej na powierzchni oka.

„Na zewnątrz wiatr przyspiesza spadek temperatury na powierzchni oka i powieki, przez co niekorzystny efekt jest nawet silniejszy.” - tłumaczy dr Igor A. Butovich z Kliniki Okulistyki w Centrum Medycznym Texas Southwestern - „Ten mechanizm wydaje się być kluczowy w pogorszeniu objawów zespołu suchego oka w czasie zimowej, wietrznej pogody, która potrafi wywołać symptomy nawet u osób dotychczas zdrowych.”

Film łzowy, który formuje się na powierzchni oka w takich warunkach ma nieprawidłowe właściwości, paruje szybciej i zmniejsza jego protekcyjne działanie. Dlatego naukowcy sugerują, by w takich okolicznościach stosować np. gogle, które zapobiegną parowaniu łez. Także nowe krople do oczu zdaniem badaczy powinny być testowane w różnych warunkach temperaturowych, by móc określić ich prawdziwą skuteczność.

Źródło: Science Daily/ kp

