Tak jak skóra, błona śluzowa nosa i oskrzeli reaguje na alergen, na który jesteśmy uczuleni, tak samo oczy mogą nie tolerować niektórych substancji. W celu identyfikacji alergenu można wykonać punktowe testy skórne.

Dlaczego ciągle płaczesz – czyli kiedy łzawią oczy…

Przyczyna alergicznego zapalenia spojówek jest taka sama jak innych chorób atopowych i dlatego tak często za sobą współistnieją. Osoby z alergicznym zapaleniem spojówek mają predyspozycje genetyczne do występowania chorób atopowych.

Najbardziej dokuczliwym objawem alergicznego zapalenia spojówek jest świąd, a jak wiadomo po oku podrapać się nie można. Jeśli świąd nie występuje prawdopodobnie nie jest to zapalenie alergiczne. Poza tym oczy łzawią, są zaczerwienione i obrzęknięte. Często występują także cienie pod oczami, które są wynikiem ciągłego drapania i tarcia powiek.

Alergiczne zapalenie spojówek ze względu na czas występowania objawów podzielono na:

ostre: trwa do 48h, wystepuje po kontakcie z alergenem w dużym stężeniu (np. po ekspozycji na sierść kota),

sezonowe: u osób uczulonych na pyłki roślin,

całorocznie: u osób z nadwrażliwością na alergeny występujące przez cały rok (np. roztocza lub pleśnie).

Objawy ostrego zapalenia spojówek pojawiają się nagle, trwają max do 48h i po przerwaniu ekspozycji na alergen mijają bez leczenia. Objawy sezonowo występujące mijają także bez leczenia po usunięciu alergenu z otoczenia. Natomiast objawy zapalenia całorocznego są tak łagodne, że często choroba nie jest rozpoznawana.

Sztuczne łzy

Jak w każdej chorobie alergicznej, podstawą leczenia jest unikanie kontaktu z alergenem. Zmniejszenie objawów uzyskuje się też po zastosowaniu chłodnych okładów na powieki, a także przemywaniu spojówek chłodnym roztworem soli fizjologicznej.

W przypadku bardziej dokuczliwych objawów stosuje się miejscowo krople do worka spojówkowego, zawierające przede wszystkim leki przeciwhistaminowe. Natomiast jeżeli stosujemy leki antyhistaminowe doustnie to należy pamiętać, że zmniejszają one wydzielanie łez i mogą powodować zespół suchego oka. Dlatego stosując leki przeciwhistaminowe w postaci doustnej, należy pamiętać o konieczności stosowania tzw. ‘sztucznych łez’ (najlepiej nie zawierających środków konserwujących).

Przez okulistów w przypadkach bardzo ciężkiego alergicznego zapalenia spojówek mogą być stosowane glikokortykosteroidy do worka spojówkowego. Jednak ze względu na ich poważne działania niepożądane mogące prowadzić nawet do utraty wzroku powinny być używane krótkotrwale i pod ścisłą kontrolą okulisty!

