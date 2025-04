Witamina PP - do czego nam potrzebna?

Nie jest tak powszechnie znaną witaminą, jak chociażby witamina A i C. Kojarzymy ją, ale „tak przez mgłę” z lekcji biologii w szkole podstawowej. Co to jest za substancja? I jakie spełnia role w naszym organizmie? – Trochę ciężko sobie przypomnieć…