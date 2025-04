Udowodniono np. że ogrzewanie i rozdrabnianie pomidorów (przy wytwarzaniu keczupu, soku i przecieru pomidorowego) zwiększa zawartość likopenu - przeciwutleniacza o silnych właściwościach antynowotworowych. Potwierdzając to także najnowsze badania opublikowane na łamach czasopisma "American Association of Cancer Research". Okazuje się, że nie tylko gotowanie, ale także suszenie może zwiększać właściwości lecznicze pomidorów. Naukowcy dowodzą, że suszone pomidory mają działanie przeciwnowotworowe i mogą zmniejszać ryzyko raka prostaty. Zawierają one węglowodany o właściwościach zbliżonych do likopenu. Chronią DNA przed uszkodzeniami prowadzącymi do raka prostaty. Razem z likopenem hamują wzrost komórek nowotworowych.

Na potwierdzenie wyników badań będziemy musieli jeszcze poczekać. Mimo to już od dziś warto wzbogaca dietę w pomidory, także suszone, oraz w przetwory pomidorowe.

