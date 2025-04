Spis treści:

Smalec gęsi zawiera wiele dobroczynnych dla naszego zdrowia elementów, m.in.: witaminy A, E i z grupy B oraz składniki mineralne (magnez, fosfor, potas, cynk i żelazo). Smalec gęsi to również źródło wszystkich aminokwasów egzogennych, czyli takich, których nasz organizm nie jest w stanie sam wytworzyć.

Gęsina, w porównaniu do innych mięs, zawiera dużo białka (około 23%) i ma korzystniejszy od nich skład kwasów tłuszczowych (nienasycone kwasy tłuszczowe stanowią ponad 70% ogólnej zawartości kwasów w gęsinie). Przeważa wśród nich jednonienasycony kwas oleinowy, który znajduje się też w oliwie z oliwek. Z tego powodu gęsi tłuszcz jest polecany w diecie przeciwmiażdżycowej.

To wszystko sprawia, że smalec z gęsi jest jednym z najzdrowszych tłuszczów. Uważa się, że pomaga w bólach stawowych i reumatycznych, leczy niektóre rany, stany zapalne, a także działa wspomagająco na kaszel i katar. Co ciekawe, gęsi tłuszcz nie traci swoich właściwości nawet podczas obróbki, gdy podgrzejemy go do 200°C. Badania wykazały, że nie szkodzi mu nawet przechowywanie próżniowe gęsiego mięsa.

Pomimo tak wielu zalet, gęsina nie jest w Polsce szczególnie popularna, jadamy ją raczej okazjonalnie. Czas uboju gęsi przypada na okres pomiędzy czerwcem a listopadem – rocznie w naszym kraju produkowanych jest około 20 000 ton gęsiny, z czego tylko 700 ton trafia na rodzimy rynek.

Od dawna smalec gęsi stanowił nie tylko przysmak, ale też lek na kaszel. Stosowany na zimno pomaga chronić serce i zapobiegać miażdżycy. Możemy nim na przykład smarować chleb – trzeba jednak zachować umiar, bo jest dość kaloryczny – 100 g smalcu z gęsi to 900 kcal.

Smalec z gęsi można używać na trzy sposoby:

do jedzenia (tłuszcz z gęsi jest dobry do smażenia, gotowania i pieczenia),

(tłuszcz z gęsi jest dobry do smażenia, gotowania i pieczenia), jako kurację medycyny ludowej (tłuszcz w połączeniu z mlekiem i miodem ma pomagać na dolegliwości dróg oddechowych),

(tłuszcz w połączeniu z mlekiem i miodem ma pomagać na dolegliwości dróg oddechowych), jako olejek stosowany zewnętrznie (można go połączyć z olejkiem rycynowym i masować ciało; w takiej formie pomaga na zmiany zwyrodnieniowe stawów, np. kolan, bioder i kręgosłupa).

Smalec gęsi od lat jest jednym z domowych sposobów na przeziębienie. Jest powszechnie uważany za skuteczny lek na kaszel. Łyżkę smalcu należy dodać do szklanki ciepłego mleka z miodem. Miksturę pić 1-3 razy dziennie. Ma działanie rozgrzewające, więc dobrze pić ją przed snem.

Chory na zapalenie oskrzeli również może spożywać smalec gęsi z mlekiem i miodem, lecz pomocne bywa także nacieranie smalcem klatki piersiowej i pleców. Należy to robić przed snem, żeby dobrze się rozgrzać, warto starannie się okryć ciepłym kocem.

Smalec gęsi jest od wieków znany w medycynie ludowej jako skuteczny środek na problemy ze stawami. Wśród starszych osób często wciąż jest stosowany jako lek na bóle stawów, reumatyczne, zwyrodnieniowe i inne. Dawniej zwykle mieszało się go z olejkiem rycynowym. Obecnie popularny jest smalec gęsi z żywokostem, który również jest stosowany na bóle stawowe.

Z całej gęsi wycinamy kawałki skóry z tłuszczem i wkładamy je do garnka. Dodajemy kilka łyżek wody i podgrzewamy. W ten sposób sadło się wytopi. Potem możemy dodać do niego ulubione dodatki, np. pokrojone jabłko i cebulę oraz przyprawy, a następnie podsmażyć. Tak przygotowany smalec można przechowywać w lodówce nawet kilka tygodni.

Treść artykułu pierwotnie została opublikowana 15.11.2016.

