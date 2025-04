Wstawanie rano to zwykle nic przyjemnego. Rano każda minuta snu jest na wagę złota, ze wszystkich sił usiłujemy przedłużyć ten błogi odpoczynek. Jednak często konsekwencją „jeszcze kilku minutek” w ciepłej pościeli jest panika podczas szykowania się do wyjścia i stresujące spóźnienie. Co zrobić, by ułatwić sobie poranne wstawanie z łóżka? Poznaj 8 prostych rad, dzięki którym twoje problemy ze wstawaniem się skończą

Reklama

1. Pamiętaj o diecie

Przed snem jedz lekkostrawne przekąski albo najlepiej nie jedz nic. Jeśli na chwilę przed zaśnięciem zjesz duży posiłek, zmusisz swój żołądek do trawienia przez co na drugi dzień będziesz czuł się ospały i ociężały. Noc jest potrzebna naszemu organizmowi na regenerację, więc daj mu odpocząć.

2. Przygotuj się wcześniej

Im lepiej przygotujesz się wieczorem, tym więcej czasu na sen będziesz miała następnego ranka. Przed zaśnięciem zaplanuj na następny dzień swoje obowiązki, strój i… śniadanie. Tuż po przebudzeniu poranek wyda się z góry zorganizowany i wszystko pójdzie jak z płatka!

3. Połóż budzik jak najdalej od łóżka i zrezygnuj z funkcji drzemki

Stary, sprawdzony sposób. Dzięki temu nie dasz rady wyłączyć budzika bez otwierania oczu. Na początku może irytować, ale bardzo szybko pomoże nam wydostać się z łóżka. A skoro już z niego wstałaś, to równie możesz zacząć szykować się do rozpoczęcia nowego dnia.

4. Rusz się!

Nic tak nie pobudza rano, jak chwila gimnastyki. Wystarczy kilka skłonów i podskoków, by dotlenić organizm, uwolnić endorfiny i nabrać energii. Szczególnie polecany jest poranny jogging. A może zamiast samochodu lub autobusu tym razem wybierzesz rower?

5. Wskocz pod chłodny prysznic

Lubisz ciepły prysznic? Zmień to! Nic tak nie orzeźwia jak letni strumień wody o poranku. Ciężko przecenić zalety zimnego prysznica. Taki szybki zabieg nie tylko skutecznie cię obudzi, ale też pozytywnie wpłynie na twoje zdrowie i urodę.

6. Pamiętaj o śniadaniu

Pierwszy posiłek powinien być syty i bogaty w składniki odżywcze. To z niego czerpać będziesz siłę na cały dzień, więc zadbaj o to co jesz. Owsianka, jajecznica lub omlet to tylko kilka propozycji zdrowych śniadań, dzięki którym dobrze zaczniesz dzień.

7. Nawodnij organizm i dodaj mu energii

By odzyskać rześkość wypij rano szklankę wody. Poza orzeźwieniem woda oczyszcza organizm i przygotowuje układ trawienny na cały dzień. Jeśli po nocy pełnej wrażeń potrzebujesz dodatkowego wsparcia sięgnij po izotonik, który uzupełni niedobory w Twoim organizmie.

8. Skomponuj energetyzującą playlistę

Poranek w leniwym, cichym i spokojnym wydaniu zostaw sobie na weekend. W ciągu tygodnia wrzuć do odtwarzacza kilka kawałków, które podniosą ciśnienie i pobudzą do działania. Skomponuj listę swoich ulubionych piosenek i rozpocznij dzień w świetnym nastroju!

Zadbaj o zdrowy sen!

Jak spać, żeby się wyspać?

Co poradzić na ataki paniki przed snem?

Przegląd preparatów na spokojny sen

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych marki Tiger