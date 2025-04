Chrapać każdy może, ale przypadłość ta dotyka głównie mężczyzn. Występuje aż u 70 procent z nich. Towarzyszące temu dźwięki osiągają 70 decybeli – czyli tyle, ile pracujący młot pneumatyczny lub traktor! Potworne odgłosy powstają wtedy, gdy jest zakłócony przepływ powietrza przez drogi oddechowe. Problemem jednak jest nie tylko hałas, ale także:

- poranne bóle głowy, osłabienie organizmu, przygnębienie, zmęczenie i kłopoty z koncentracją

– wynikające z częstego wybudzania się i niedotlenienia organizmu;

- zaburzenia pracy układu krążenia, np. przerost prawej komory serca – przetacza ona krew do płuc, by nasycić ją tlenem;

- bezdech senny – występujące u ok. 10 proc. chrapiących przerwy w oddychaniu. Każda z nich trwa ponad 10 sekund. Chory wtedy nie chrapie, ale i nie oddycha. Może się to powtarzać nawet kilkaset razy w ciągu nocy!

By uniknąć dolegliwości i rozprawić się z samym chrapaniem, trzeba umówić się na konsultację do otolaryngologa (skierowanie dostaniesz od lekarza pierwszego kontaktu). Ustali on przyczynę problemu i zleci odpowiednie leczenie. Oto przegląd obecnie stosowanych metod i opinie pacjentów, którzy poddali się terapii.

Przedstawiamy opisy najczęstszych metod leczenia problemu z chrapaniem:

1. Pomoc z apteki

Opis terapii: Bez recepty można kupić ułatwiające oddychanie paski na nos (np. Breathe Right) oraz bazujące na olejkach eterycznych i wyciągach roślinnych spraye, aerozole i krople do gardła lub nosa (np. Snoreeze, Adenol, Datong, Silence).

Warto wiedzieć: Paski przykleja się na nos. Ich zadaniem jest rozszerzenie nozdrzy i zwiększenie przez nie przepływu powietrza.

Preparaty aplikowane do gardła i nosa mają zwiększać naprężenie podniebienia miękkiego.

Uwagi pacjenta: Produkty takie pomagają tylko przy lekkim chrapaniu. Przy silnym albo gdy ma się bezdech senny, trzeba poszukać innej metody.

2. Aparat ortodontyczny

Opis terapii: To specjalne, połączone ze sobą nakładki na łuki zębowe – tzw. aparat wewnątrzustny typu MED. Ma on za zadanie utrzymywać żuchwę w nieco wysuniętej pozycji, by lepiej naprężyć mięśnie gardła i odsunąć od niego język.

Warto wiedzieć: Aparat ortodontyczny kosztuje ok. 1000 zł. Sprawdza się i w przypadku chrapania, i leczenia lekkich postaci bezdechu sennego.

- Zanim pacjent się do niego przyzwyczai, może narzekać na nadmierne wydzielanie śliny i bóle żuchwy.

Uwagi pacjenta: Przez pierwsze tygodnie zakładałem aparat tylko co którąś noc, bo bolały mnie od niego stawy żuchwy. Teraz sypiam w nim ciągle.

3. Zabieg Celon/RF

Opis terapii: Zabieg jest bezkrwawy. Wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym przy użyciu urządzeń emitujących ultradźwięki i fale radiowe. Pozwalają one zmienić odpowiednio kształt podniebienia miękkiego.

Warto wiedzieć: l Zabieg trwa ok. 30–45 minut. Potem pacjent może wrócić do domu.

- Koszt terapii to ok. 1500 zł.

- Czasem konieczna jest powtórna korekta.

- CELON/RF pomaga zwalczyć chrapanie i bezdech senny.

Uwagi pacjenta: Przez pierwsze 2–3 dni musiałem brać środki przeciwbólowe. Po miesiącu ustąpiły wszystkie dolegliwości – chrapanie też!



4. operacja chirurgiczna

Opis terapii: Polega na usunięciu przeszkód ograniczających przepływ powietrza, np. migdałków, polipów w nosie i gardle, naprawieniu krzywej przegrody nosowej czy zlikwidowaniu przerostu podniebienia miękkiego.

Warto wiedzieć: Operacja przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym, rzadziej w ogólnym. Pacjent zostaje w szpitalu ok. 3 dni.

Po tygodniu ma zdejmowane szwy.

- Większość takich zabiegów jest refundowanych przez NFZ.

Uwagi pacjenta: Po operacji miałam spuchnięty nos i sińce pod oczami. Ale teraz jest już wszystko w porządku. I wreszcie mogę swobodnie oddychać.



5. Maska CPAP

Opis terapii: To specjalistyczne urządzenie dla osób, które nie tylko chrapią, ale przede wszystkim cierpią na bezdech senny. Terapia pomaga zwalczyć przykre objawy, ale nie usuwa ich przyczyn.

Warto wiedzieć: Maska CPAP podaje powietrze pod ciśnieniem. Napiera ono na drogi oddechowe, zapobiegając ich zawężaniu.

- Strumień powietrza może przesuszać błony śluzowe.

- Koszt – od ok. 2000 zł.

Uwagi pacjenta: Urządzenie skuteczne, ale bardzo niewygodne. Trzeba się też przyzwyczaić do szumu pracującej aparatury.



Konsultacja medyczna: lek. med. dr Michał Michalik, otolaryngolog, z centrum medycznego MML,

www.niechrapanie.pl