1. Podczas przeziębienia

W czasie infekcji najbardziej doskwiera nam gorączka, kaszel i katar. Aby w nocy te dolegliwości były mniejsze, warto przed snem wziąć leki – przeciwgorączkowe i łagodzące kaszel (np. Sinekod, Supremin), a do nosa zaaplikować preparat obkurczający śluzówkę (np. Nasivin, Otrivin). Aby lepiej nam się oddychało, w sypialni powinno być chłodne (ok. 18 st. C) i wilgotne powietrze (na grzejnikach można rozwiesić mokre ręczniki). Dodatkowo warto skropić pościel olejkiem sosnowym lub mentolowym. To również ułatwi nam oddychanie i udrożni kanały nosowe. Poza tym olejek sosnowy działa antybakteryjnie. Warto także blisko łóżka położyć chusteczki higieniczne i postawić szklankę wody.

2. Kiedy cierpisz na hemoroidy

Hemoroidy, czyli guzki krwawnicze lub żylaki odbytu miewają najczęściej osoby, które cierpią na przewlekłe zaparcia, ciężko pracują fizycznie albo w niskich temperaturach oraz kobiety ciężarne (i po ciąży). Guzki te bolą (mogą również krwawić), niestety także nocą – szczególnie nieprzyjemne i uciążliwe bywa leżenie całkiem na wznak. Żeby więc nieco zmniejszyć dolegliwości, oprócz stosowania leków oraz lekkiej diety, warto zadbać o to, by nie obciążać nadmiernie żyły odbytnicy. Dlatego chorym na hemoroidy zaleca się spanie na boku – w tej pozycji problemy są mniej dokuczliwe, bo nie ma ucisku na odbyt.

3. Jeżeli problemem jest alergia

Pościel to siedlisko roztoczy – mikroskopijnych pajęczaków, które wywołują alergię. Aby się ich pozbyć, a tym samym ograniczyć objawy uczulenia (nocne ataki kaszlu, kataru, duszności), warto zainwestować w specjalne pokrowce, np. z poliestrowej mikrofazy lub tzw. powłoczki barierowe (od 180 zł), które nakłada się na materac i pościel. Nie zaleca się natomiast puchowych kołder i poduszek. Trzeba pamiętać także o częstym wietrzeniu sypialni i praniu pościeli (najlepiej z dodatkiem preparatu na roztocza). Ulubionego jaśka warto też co rano wrzucać do zamrażarki – to pomoże pozbyć się alergenów. Podobnie jak spryskanie łóżka i sprzętów w sypialni sprayem na roztocza (np. Allergoff, PIP Allergy Free).

4. Gdy dokucza ból pleców

Kręgosłup można przeciążyć także wtedy, gdy źle się śpi. Plecom nie służą: zbyt twarde lub zbyt miękkie materace (nie mówiąc już o wodnym łóżku!) oraz wysoka poduszka pod głową. Jeżeli do tego dodamy brak ruchu w ciągu dnia i parę kilogramów nadwagi, ból kręgosłupa mamy gwarantowany, nawet po nocnym wypoczynku. Aby nieco mu ulżyć, warto zainwestować w średnio twardy materac (będzie odpowiedni, gdy leżąc na nim na plecach wsuniemy pod nie z pewnym trudem dłoń w okolicy odcinka lędźwiowego). Jeśli chodzi o pozycje, to najlepsza dla pleców jest tzw. embrionalna, czyli na boku z ugiętymi nogami. Warto też włożyć między nogi na wysokości kolan róg małego jasiek. Uwaga! Ogromne znaczenie dla kręgosłupa ma również to, jak wstajemy z łóżka. Na pewno nie może to być zeskok. Wstawaj zawsze niespiesznie, przeciągnij się, obróć na bok, opuść nogi na podłogę i dopiero się podnieś.

5. Jeśli jesteś w ciąży

Największym problemem jest wówczas oczywiście brzuch, który nie pozwala wygodnie się ułożyć. Pod koniec ciąży dodatkowo mogą jeszcze boleć plecy, pojawiać się pierwsze skurcze macicy i bezsenność. Słowem noc nie jest prosta dla przyszłych mam. Aby złagodzić niektóre dolegliwości, warto przede wszystkim spać w polecanym przez wszystkich specjalistów ułożeniu – na lewym boku z podkurczonymi kolanami, między którymi znajduje się jasiek. W tej pozycji plecy zostają odciążone, nerki pracują sprawniej, krew szybciej krąży, a dziecko i mama są lepiej dotlenieni. A aby uniknąć bezsenności, staraj się trochę zmęczyć przed snem, np. wyjdź na spacer.

6. W przypadku zgagi

Dolegliwość ta nasila się szczególnie, gdy leżymy. Wówczas trudniej nam się przełyka i zarzucana treść żołądkowa z łatwością trafia do przełyku, drażniąc jego błony śluzowe. Dlatego osoby cierpiące na zgagę nie mogą spać po nocach: budzi je palenie w przełyku, silny kaszel, a nawet uczucie dławienia, które często jest mylone z pierwszymi objawami zawału. Jeśli więc cierpisz na chorobę refluksową i męczy cię zgaga, staraj się spać z głową nieco wyżej (po prostu podłóż dodatkową poduszkę). Powinnaś również unikać zbyt późnych kolacji (ostatni posiłek zjedz trzy godziny przed snem – najlepiej, aby był lekkostrawny, np. kasza z warzywami). Przed snem nie pij też mleka, alkoholu, nie pal papierosów.

Warto wiedzieć - Dobre łóżko to podstawa!

Spędzamy w nim pół życia. Warto więc zadbać, by było wygodne.

Dzięki temu nasz sen będzie głębszy, umysł spokojny, a ciało odprężone.

To bardzo ważne dla naszego zdrowia!

KOŁDRA

Powinna mieć lekkie wypełnienie. Dla alergików koniecznie bez wełny i pierza.

PODUSZKA

Najlepsza będzie ortopedyczna, czyli taka, która podpiera także szyjny odcinek kręgosłupa.

WEZGŁOWIE

Ważne, powinno być na tyle wysokie, aby poduszki nie mogły się zsuwać.

STELAŻ

Nie może być zbyt sztywny. Musi mieć szeroko rozstawione listewki, by materac mógł oddychać.

MATERAC

Powinien pod naszym ciężarem uginać się około 3 cm i lekko dostosowywać się do kształtu ciała.