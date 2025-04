Zdrowy i smaczny czosnek niedźwiedzi

Czosnek cygański, cebula czarownic lub inaczej czosnek niedźwiedzi już w średniowieczu zdobył wielkie uznanie. Po tym okresie przez wiele lat nie pamiętano o tej roślinie. Zapomnienie wynikało z tego, że zapach czosnku został uznany za jego wadę. Jednak pod koniec XX wieku czosnek niedźwiedzi na nowo pojawił się w domowej kuchni i apteczce. Również zawodowi kucharze zachwycili się jego walorami. Czy wiesz dlaczego czosnek nazywa się niedźwiedzi? Czy jedzą go niedźwiedzie? Czy liście czosnku niedźwiedziego to lek czy tylko aromatyczny dodatek do potraw? Dowiedz się czy ma on wpływ na twoje zdrowie.

„Niedźwiedzi”

Dawniej czosnek był określany jako „ramsada”. To nazwa staroniemiecka, która nie oznacza niedźwiedzi. Niedźwiedzi, ponieważ legenda starogermańska głosiła, że niedźwiedzie posilały się tą rośliną po zakończeniu snu zimowego. Ludzie wierzyli w to, że jeśli czosnek wzmacnia niedźwiedzia to również jest w stanie wzmocnić człowieka.

Czosnek niedźwiedzi- jego substancje lecznicze

Czosnek (liście) ma w sobie znaczne ilości związków siarki. Jest to pierwiastek, który jest niezbędny do funkcjonowania organizmu. Gdy brakuje siarki paznokcie stają się łamliwe a cera jest blada. Niedobór siarki powoduje zaburzenia procesów ukrwienia oraz przemiany materii. U osób z niedoborem siarki częściej rozwija się zaćma. Niedobór tego pierwiastka sprawia, że osoby odczuwają niepokój lub przygnębienie.

Oprócz związków siarki czosnek niedźwiedzi zawiera alliinę, która przekształca się w „pachnącą” allicynę (podczas siekania czosnku).

Czosnek jest bogaty w mangan, żelazo oraz magnez. Mangan jest bardzo ważnym składnikiem krwi i kości. Bierze udział w przemianie białkowej.

Znaczenie żelaza zapewne jest wszystkim znane, ale najważniejsze warto przypomnieć. Żelazo to nośnik tlenu. Zapobiega anemii oraz wzmacnia układ odpornościowy.

Natomiast magnez działa przeciwzapalnie oraz uspokajająco, obniża poziom cholesterolu i chroni serce.

Dodatkowo czosnek zawiera olejki gorczyczne i adenozynę.

Czosnek niedźwiedzi- właściwości lecznicze

Obecnie zastosowanie czosnku ma szerszy zakres niż średniowieczu, kiedy to wykorzystywano tylko w miejscowym zapaleniu skóry oraz zaburzeniu pracy przewodu pokarmowego.

Dziś czosnek stosuje się w profilaktyce i leczeniu schorzeń układu krążenia.

Czosnek nie pozwala na to by utleniony cholesterol oblepiał ściany naczyń krwionośnych. Co więcej rozpuszcza już powstałe złogi.

Jego inne działanie to usprawnienie przemiany materii. Jest stosowany w zawrotach głowy oraz u osób, które skarżą się na szum w uszach.

Preparaty z czosnku niedźwiedziego zaleca się również osobom, u których stwierdzono obecność drożdżaka Candida albicans.

Po czosnek powinny również sięgać osoby, które są narażone na kontakt z ołowiem. Roślina ta bowiem ma działanie odtruwające.

Czosnek niedźwiedzi – w kuchni

Czosnek możesz łączyć z bazylią, oregano, kurkumą lub kminkiem. Raczej nie łącz go z rozmarynem.



Samodzielnie możesz przygotować aromatyczną oliwę czosnkową.

Liście czosnku (najlepiej świeże) pokrój w paski. Przełóż je do słoika lub do butelki. Zalej oliwą i zakręć naczynie. Przechowuj w ciemnym i chłodnym miejscu przez około 4-5 tygodni. Po tym czasie wyjmij liście z oliwy. Po tym zabiegu używaj oliwę przez około 12 tygodni. Przez taki okres czasu zachowa swój czosnkowy aromat.

Czy wiesz, że…

W Polsce czosnek niedźwiedzi jest pod częściowa ochroną? Możesz jednak cieszyć się jego aromatem kupując sadzonkę i uprawiając ją w ogródku. Jesienią i zimą możesz sięgnąć po suszone liście czosnku niedźwiedziego, które kupisz w sklepie zielarskim.

