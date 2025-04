Organizatorzy kampanii „Sekrety kobiecych serc” alarmują: wiele kobiet nie wie, które produkty żywnościowe wpływają niekorzystnie na kondycję układu sercowo-naczyniowego. 12% respondentek wskazało masło, a 10% białą czekoladę jako artykuły spożywcze kojarzące się im z obniżeniem poziomu cholesterolu; 8% wymieniło kawę, a 6% - ostre przyprawy.

Wśród produktów żywnościowych mających znaczący wpływ na poziom cholesterolu we krwi, zdecydowana większość

ankietowanych kobiet słusznie wymieniała: ryby morskie (81% respondentek), warzywa (76%) oraz tłuszcze pochodzenia roślinnego (oleje roślinne – 61%, margarynę – 30%) – mówi mgr Jadwiga Przybyłowska, specjalista ds. żywienia i komunikacji prozdrowotnej, ekspert Instytutu Flory. Dziwi i martwi jednak to, że 12 na 100 Polek uważa, że to masło i czekolada pomagają obniżać poziom cholesterolu. Masło jest skondensowanym źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych, które są spożywane w nadmiarze przez polskie społeczeństwo. Dieta bogata w nasycone tłuszcze (głównie znajdujące się w produktach pochodzenia zwierzęcego, żywności typu „fast foood” oraz wyrobach cukierniczych) prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych na tle miażdżycowym.

Aby utrzymać właściwe stężenie lipidów we krwi, należy stosować dietę zbilansowaną pod względem składników odżywczych, bogatą w owoce, warzywa, ryby morskie i tłuszcze pochodzenia roślinnego. Zamiast tłustych mięs, kiełbas, słodyczy, warto w diecie uwzględnić produkty, takie jak: sałaty, pomidory, paprykę, cukinię, bakłażany, melony, oliwki, kiełki, produkty strączkowe (takie jak soczewica, fasola, ciecierzyca), kasza gryczana, miękkie margaryny wysokiej jakości, oliwa z oliwek, karczochy, orzechy włoskie. Należy unikać żywienia monotonnego i obfitych posiłków, białego pieczywa i słodyczy.

Wysoki poziom cholesterolu to jeden z czynników, które najbardziej podnoszą ryzyko wystąpienia chorób serca. Mimo to większość ludzi nie wie, że ten problem ich dotyczy, tym bardziej, że nie powoduje on widocznych objawów ostrzegawczych. Warto więc na bieżąco kontrolować stan zdrowia swojego serca.

Weryfikację stosowanej diety, ilości aktywności fizycznej, określenie wieku serca, a także wskazówki i sposoby na poprawę stanu zdrowia umożliwia innowacyjna strona internetowa: www.pokochajswojeserce.pl. Za jej pośrednictwem każdy może dołączyć do „Klubu Zdrowego Serca”, gdzie znajdują się porady dotyczące prawidłowego odżywiania, sposobów poprawy samopoczucia i kondycji fizycznej. Dodatkowo za pomocą witryny można zamówić newsletter – najświeższe informacje i ciekawostki będą dostarczane regularnie pocztą elektroniczną.

Organizatorem kampanii „Sekrety kobiecych serc” jest firma Unilever Polska S.A., producent gamy produktów do smarowania pieczywa marki Flora.

W portfolio znajduje się:

margaryny antycholesterolowe – margaryna o działaniu



profilaktycznym, która pomaga utrzymać serce w dobrej kondycji, przeznaczona dla osób, dbających o jego zdrowe funkcjonowanie (żółte opakowanie produktu);

margaryny z estrami steroli – margaryna przeznaczona dla osób z podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi i ryzykiem wystąpienia problemów z układem sercowo-naczyniowym. Skutecznie obniża tzw. „zły” cholesterol (biało – zielone opakowanie produktu).

Margaryna z estrami steroli o działaniu profilaktycznym to margaryna nowej generacji o obniżonej zawartości tłuszczu (60%). Nie zawiera utwardzanych olejów roślinnych, dzięki czemu jest praktycznie wolna od niezdrowych kwasów tłuszczowych typu trans. Produkowana jest na bazie oleju słonecznikowego (źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-6 i witaminy E) oraz oleju lnianego (źródło kwasów omega-3). Zawiera witaminy A, D3 i E oraz, zgodnie z najnowszym stanem wiedzy żywieniowo-medycznej, została wzbogacone w witaminy B6, B12 i kwas foliowy, dzięki czemu lepiej chroni naczynia krwionośne.

Tego typu margaryna zawiera sterole roślinne – naturalne składniki olejów roślinnych, które redukują poziom cholesterolu całkowitego i frakcji LDL we krwi.

Żródło: Pokochaj Swoje Serce