Cholesterol to ważny budulec komórek w organizmie. W większości produkuje go wątroba, ale dostarczany jest też z pożywieniem. Na cholesterol całkowity składają się: cholesterol LDL, cholesterol HDL oraz trójglicerydy. Warto regularnie dbać o poziom cholesterolu, bo przekroczenie norm cholesterolu może skończyć się zawałem serca lub udarem mózgu.

Cholesterol - badanie

Skierowanie na badanie może dać internista. Prywatnie kosztuje ono od ok. 8-10 zł (wariant podstawowy, tj. cholesterol całkowity), do ok. 25-40 zł za tzw. pełny lipidogram. Jeśli do tej pory nie robiłaś sobie takich testów, pora to zmienić. Okazuje się, że coraz młodsi ludzie cierpią na nadmiar cholesterolu i związane z tym powikłania (miażdżycę, chorobę wieńcową, udar czy zawał serca).

Wynik badania pokaż lekarzowi - to on powinien go zinterpretować - biorąc przy tym pod uwagę nie tylko normy cholesterolu, ale też:

aktualny stan zdrowia,

obciążenie dziedziczne cukrzycą czy chorobami układu krążenia,

zgubne dla serca nawyki (palenie papierosów, nadużywanie alkoholu) ,

wiek i płeć (mężczyźni są z natury bardziej obciążeni chorobami serca, kobiety doganiają zaś ich w tym po przejściu menopauzy).

Cholesterol - norma

Wspomniane kryteria mają wpływ na to, czy znajdziesz się w grupie, która może sobie pozwolić na posiadanie nieco wyższego cholesterolu, czy przeciwnie – powinna pieczołowicie go zbijać, bo ze względu na podwyższone ryzyko sercowe normy musi mieć wyśrubowane. Jak to wygląda w praktyce?

Cholesterol - normy dla osoby zdrowej

Cholesterol całkowity

LDL (tzw. zły cholesterol)

Cholesterol - normy grupy podwyższonego ryzyka (nadciśnienie, palenie, ponad 55 lat)

Cholesterol całkowity

LDL (tzw. zły cholesterol)

Cholesterol - normy dla osoby ze stwierdzoną miażdżycą czy cukrzycą

Cholesterol całkowity

LDL (tzw. zły cholesterol)

Dla wszystkich

HDL (tzw. dobry cholesterol) u mężczyzny >40 mg/dl (lub > 1,0 mmol/l).

HDL u kobiety >45 mg/dl (lub > 1,2 mmol/l) .

Triglicerydy 1,7 mmol/l).

