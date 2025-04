Badanie cholesterolu we krwi to jedno z podstawowych badań, które warto regularnie robić. Zbyt wysoki poziom cholesterolu LDL zwiększa ryzyko zachorowania na wiele poważnych chorób układu krwionośnego.

Cholesterol w większości jest produkowany w wątrobie. To tłuszcz potrzebny do funkcjonowania organizmu. Jednak w nadmiarze może prowadzić do poważnych schorzeń sercowych. Frakcja lipoprotein LDL (Low-Density Lipoprotein, czyli lipoproteiny o niskiej gęstości) powstaje w efekcie transformacji VLDL i IDL.

Frakcja LDL (cholesterol nie HDL) rozprowadza cholesterol do komórek ciała z wątroby. Nazywa się go potocznie złym cholesterolem, bo jego nadmiar odkłada się w tętnicach, co prowadzi do powstawania złogów i zwężenia tętnic wieńcowych.

Za wysoki cholesterol LDL to ryzyko rozwoju chorób, takich jak miażdżyca, zawał serca, udar mózgu.

Oznaczanie poziomu cholesterolu LDL wykonuje się podczas badania krwi. Krew pobiera się jak w przypadku zwykłej morfologii - igłą z żyły ze zgięcia łokciowego. Jak przygotować się do badania cholesterolu:

trzeba być na czczo (nie jeść co najmniej 12-14 godzin),

2 tygodnie przed badaniem nie zmieniać diety (jeść jak zwykle),

2-4 dni przed badaniem nie pić alkoholu,

przed badaniem nie przyjmować leków.

Badanie poziomu cholesterolu zwykle zleca intrenista. W panelu lipidowym (lipidogramie) oznacza się poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, LDL oraz trójglicerydów. Wyniki jako całość intrepretuje lekarz.

Normy dla złego cholesterolu wyglądają tak samo dla kobiet i dla mężczyzn. Przyjmuje się natomiast różne wartości dla osób zdrowych oraz chorych w odniesieniu do stopnia rozwoju chorób sercowo-naczyniowch i innych (np. cukrzycy).

Cholesterol LDL - normy dla osób zdrowych to (lub Cholesterol LDL - normy dla osób z grupy podwyższonego ryzyka sercowego (z nadciśnieniem, palących, mających więcej niż 55 lat) to Cholesterol LDL - normy dla osób z miażdżycą lub cukrzycą to



Na poziom złego cholsterolu wpływa kilka czynników. Ogólem można ująć, że ważny jest tryb życia - w tym zawiera się sposób odżywiania się, aktywność ruchowa, stan zdrowia, używki. Do najczęściej wymienianych czynników wpływających na podwyższony poziom cholesterolu LDL, zalicza się:

jedzenie zbyt dużej ilości tłustych potraw, w tym tłuszczów zwierzęcych,

palenie papierosów,

nadużywanie alkoholu,

za mała aktywność fizyczna,

otyłość (otyłość brzuszna - przyczyny, dieta),

uwarunkowania genetyczne.

Wyszedł ci w badaniu krwi za wysoki cholesterol LDL? Nie panikuj. Jeśli wynik jest niewiele powyżej normy, na początku najprawdopodobniej leki nie będą potrzebne - lekarz najpierw zaleci ci zmianę diety. Wystarczy wprowadzić kilka zmian na co dzień, aby po miesiącu-dwóch zauważyć różnicę.

W pierwszej kolejności najważniejsze to pozbyć się nadwagi i zmienić dietę, w której ograniczone zostaną tłuste mięsa, słodycze, produkty przetworzone i fast foody, za to pojawi się więcej ryb i warzyw. Bardzo ważne jest też regularne uprawianie sportów albo chociaż codzienne spacery. Palacze powinni rzucić palenie. Zobacz, co jeszcze zrobić, aby obniżyć poziom cholesterolu.

