Ledwo przyjechałam do tego miasta, a od razu przytrafiła mi się przygoda jak z filmu akcji. Wracałam właśnie do domu, gdy nagle u zbiegu ulic samochód z piskiem opon zajechał drogę drugiemu. Natychmiast wyskoczyło z niego dwóch mężczyzn, ale nim dobiegli do zablokowanego auta, tamten wóz wykonał desperacki manewr, wjeżdżając najpierw na chodnik, a potem, znów z piskiem opon, okrążając przeszkodę i po drodze potrącając jednego ze ścigających go mężczyzn.

Stanęłam jak zamurowana. Znajdowałam się dokładnie na wprost tego wszystkiego, tyle że po drugiej stronie ulicy. Czas rozciągnął się, a dziejące się w ułamkach sekund zdarzenia, wydawały się trwać powoli, jak w zwolnionym filmie.

Obserwowałam głównie mężczyznę, który upadł na ziemię. Sądziłam, że mogło mu się stać coś złego. Ale on poderwał się i ruszył w pościg za oddalającym się samochodem. Sięgnął do kieszeni, wyciągnął z niej pistolet i strzelił w kierunku odjeżdżających. Niewiele brakowało, abym znalazła się na linii ognia.

A ja, sparaliżowana strachem, nie mogłam się ruszyć. Wtedy nagle ktoś chwycił mnie z tyłu za ramiona i pchnął na ziemię. Upadłam. Usłyszałam, że padł jeszcze jeden strzał. Gdy po chwili zdołałam unieść głowę, zobaczyłam dwóch mężczyzn w pośpiechu wsiadających z powrotem do swego samochodu i z piskiem opon ruszających za uciekinierami.

– Nic pani nie jest? – usłyszałam z boku.

Nade mną stał młody człowiek i przyglądał mi się z troską.

– Nie, nie – odparłam mechanicznie, próbując podnieść się z ziemi.

I wtedy aż krzyknęłam z bólu:

– Au! Moja ręka!

Lewy nadgarstek bolał jak diabli. Było jasne, że upadając, musiałam coś sobie zrobić. Nie wstając więc z chodnika, próbowałam rozmasować sobie rękę, ale to tylko potęgowało ból. Mężczyzna stał nade mną i przyglądał się temu bezradnie.

Wokół mnie zrobił się mały tłum. Wśród niego znalazł się nawet lekarz, który po pobieżnych oględzinach orzekł, że to może być złamanie, konieczne jest więc prześwietlenie.

– Najlepiej pojechać na ostry dyżur – poradził.

– Zawiozę panią – zakomunikował mężczyzna, poczuwający się do winy.

Piętnaście minut później siedzieliśmy już na izbie przyjęć.

– Proszę mnie już tutaj zostawić – zaproponowałam memu opiekunowi.

– Czuję się winny tego zdarzenia, więc zaczekam tu z panią – odpowiedział.

Był wyraźnie poruszony tym, co się stało. Ja też. Zbolała, ale i przerażona ewentualnymi konsekwencjami. Właśnie przyjechałam tutaj, aby zamieszkać w mieszkaniu po zmarłej babci i szukać pracy. Złamana ręka byłaby w tym momencie katastrofą.

Godzinę później wychodziłam z ręką w gipsie.

– Gdzie mam panią podwieźć? – zapytał mężczyzna.

– Do domu, jeśli pan się upiera – odparłam.

W drodze zaczął mnie przepraszać.

– To był odruch – tłumaczył. – Widziałem panią stojącą i lufę pistoletu skierowaną w pani stronę...

– W żadnym razie nie mam do pana żalu, myślę tylko, jak ja sobie sama teraz dam radę z tym wszystkim.

– Jeśli tylko będę mógł, chętnie pani pomogę, w czym trzeba będzie – zaofiarował się, drapiąc z zakłopotaniem po głowie.

Weszliśmy do domu. Stanęłam na progu zrezygnowana i przygnębiona, jego zamurowało. Chaotycznie poprzestawiane meble, na środku dziesiątki pudeł, pudełeczek, stos ubrań po babci, które miałam właśnie dziś po południu zanieść do pojemników PCK.

Usiedliśmy w zagraconej kuchni. Poprosiłam, żeby zrobił kawę. Popijając ją, wyjaśniłam, że muszę usunąć rzeczy po babci i urządzić się w nowym mieszkaniu.

– I nie ma pani nikogo do pomocy? – spytał.

– Nie – odparłam zgodnie z prawdą.

Mężczyzna rozejrzał się po mieszkaniu.

– To może wskaże mi pani na razie rzeczy do wyrzucenia, ja je wyniosę. Wrócę po południu i pomogę pani w porządkach. Ale teraz muszę już iść, bo czekają na mnie w robocie.

Jego propozycje pomocy przyjęłam z wdzięcznością. Po chwili pierwszy transport ubrań był już przez niego zapakowany w wielki wór i przygotowany do wyniesienia.

– Zadzwonię do pani, jak będę już wolny – zaproponował, wychodząc.

Wpisał mój numer w swoją komórkę i wyszedł. A ja zostałam ze złamaną ręką w całym tym bałaganie.

Wrócił późnym popołudniem, nie uprzedzając mnie telefonicznie.

– Bałem się, że pani nie będzie chciała skorzystać z mojej pomocy, a należy się to pani ode mnie.

– Proszę nie przesadzać, to przecież wypadek – powiedziałam, ale było mi miło.

Zabraliśmy się za porządki, a potem przygotowaliśmy sobie coś do jedzenia i zmęczeni wydarzeniami tego dnia usiedliśmy przed telewizorem. A tam w wiadomościach relacja o pościgu za złodziejami samochodów i o strzelaninie, która miała miejsce na ulicach miasta. I że w akcji lekko rany został jeden z policjantów.

Wyszedł późnym wieczorem, oświadczając, że jeśli nie mam nic przeciwko – wróci jutro po południu, aby dokończyć sprzątanie.

– Dobra – powiedziałam zadowolona.

Bardzo mi się spodobał.

– Acha – bąknął, wychodząc – mam na imię Witek.

– A ja Wiola – odparłam z uśmiechem.

– Ale cię urządził! – westchnęła mama, gdy zdawałam jej relację z wydarzeń dzisiejszego dnia.

– Może to się obróci na dobre – stwierdziłam.

I zaczęłam czekać następnego dnia.

Witek znowu przyszedł. I dalej sprzątaliśmy moje mieszkanie. A potem pomógł mi w generalnym remoncie, choć to już naprawdę nie było konieczne. A potem... wprowadził się do tak przygotowanego mieszkania. Dziś żartujemy, że ta nasza znajomość jest wystrzałowa.