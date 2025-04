Ciało każdej z nas pokrywa meszek. Zwykle jest on tak delikatny, że niemal niewidoczny. Zdarza się jednak, że włoski wzmacniają się i ciemnieją. Kiedy więc owłosienie zaczyna być problemem?

Nadmierne owłosienie - co może być przyczyną problemu?

Mimo że nadmierne owłosienie (inaczej: hirsutyzm) często wiąże się z zaburzeniami hormonalnymi, sam w sobie nie jest chorobą. Wymaga jednak zbadania, bo pojawia się np.:

przy kłopotach z jajnikami – m.in. zespole policystycznych jajników, guzach i torbielach jajników,

jako skutek uboczny stosowania niektórych leków,

przy niedoczynności tarczycy,

przy nadczynności i guzach nadnerczy oraz przysadki mózgowej (i związanym z tym nadmiernym wytwarzaniu kolejnego hormonu – prolaktyny),

przy oporności komórek na insulinę – u chorych na cukrzycę i otyłych.

Każda z nas przechodzi w życiu kilka naturalnych burz hormonalnych, np. podczas dojrzewania, ciąży czy przekwitania. Wtedy także może się pojawić problem z nadmiernym owłosieniem. O ile w wypadku dojrzewania i ciąży jest on zazwyczaj przejściowy – bo organizm w końcu odzyskuje równowagę, o tyle po menopauzie skłonność do nadmiernego owłosienia może pozostać i się nasilać. Dzieje się tak, bo gdy wygasa czynność jajników, w miejsce hormonów żeńskich intensywniej produkowane są androgeny. Za ich sprawą dojrzałe kobiety miewają hirsutyzm przy jednoczesnym przerzedzaniu się fryzury.

Kiedy powinnaś wybrać się do lekarza?



Sama nie jesteś w stanie stwierdzić, co może powodować u ciebie nadmierne owłosienie. Co więcej, może się okazać, że liczba włosków (nawet jeśli cię przeraża), mieści się jednak w normie. Aby wiedzieć, jak jest naprawdę, idź do lekarza – internisty lub ginekologa. Uwaga! Nie depiluj się przed wizytą u niego, bo utrudnisz, a nawet uniemożliwisz postawienie diagnozy.

Jeśli lekarz stwierdzi, że rzeczywiście masz hirsutyzm, da ci skierowanie na badania kilku hormonów (płciowych, ale też insuliny czy hormonów tarczycy). To testy z krwi. Niektóre trzeba wykonać w określonym dniu cyklu (lekarz powie ci kiedy). Oprócz nich może być też konieczne zrobienie USG, a czasem również tomografii. To konieczne, by ustalić przyczynę hirsutyzmu i w razie potrzeby podjąć stosowne leczenie – pod okiem internisty, ginekologa, a w razie potrzeby także endokrynologa (specjalisty od hormonów).

Jak leczyć nadmierne owłosienie?

Przy hirsutyzmie nie leczysz się z nadmiernego owłosienia, lecz z dolegliwości, która to powoduje. Jeśli problemem jest guz – może być konieczna operacja. Zwykle jednak wystarczy przyjmować leki regulujące poziom hormonów (np. odpowiednio dobrane tabletki antykoncepcyjne, środki zmniejszające oporność na insulinę, wyrównujące poziom hormonów albo – w przypadku menopauzy – hormonalną terapię zastępczą). Kuracja może potrwać kilka miesięcy, ale też kilka lat. Nie sprawi, że znikną te włosy, które już wyrosły, ale spowolni lub zahamuje pojawianie się następnych. Zatem nie zwlekaj, idź do lekarza!

Jak wygląda prawidłowe owłosienie u kobiety?



Twarz. Lekki wąsik i meszek na policzkach to norma. Do lekarza idź, gdy rosną mocne włosy na brodzie, bokobrodach, masz wyraźny wąsik i ciemne włoski na policzkach.

Lekki wąsik i meszek na policzkach to norma. Do lekarza idź, gdy rosną mocne włosy na brodzie, bokobrodach, masz wyraźny wąsik i ciemne włoski na policzkach. Tułów . Nie powinny cię niepokoić pojedyncze włoski wokół brodawek. Niech lekarz cię obejrzy, jeśli jest ich dużo, rosną między piersiami i na nich albo na plecach.

. Nie powinny cię niepokoić pojedyncze włoski wokół brodawek. Niech lekarz cię obejrzy, jeśli jest ich dużo, rosną między piersiami i na nich albo na plecach. Kończyny . Meszek i delikatne (również ciemne) włosy na rękach i nogach to norma. Problemem może być owłosienie zbyt intensywne (zwłaszcza na podudziach i ramionach).

. Meszek i delikatne (również ciemne) włosy na rękach i nogach to norma. Problemem może być owłosienie zbyt intensywne (zwłaszcza na podudziach i ramionach). Okolice bikini. Norma to trójkącik włosów łonowych. Zaniepokoić powinien cię jego bardzo duży rozmiar – gdy linia włosów idzie w kierunku pępka lub schodzi mocno na wewnętrzną stronę ud.

Na podstawie artykułu Diany Ożarowskiej-Sady z Przyjaciółki