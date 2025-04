Trądzik pospolity (łac. Acne vulgaris) to powszechna choroba skóry, która występuje najczęściej w wieku dojrzewania. Chociaż zmiany trądzikowe można stwierdzić już u noworodków i niemowląt, lekarz może też rozpoznać trądzik u dorosłych. Objawami trądziku są zaskórniki, krostki i guzki, które mogą być wypełnione ropą i pozostawiać blizny. Skuteczne leczenie trądziku pomaga zapobiec powstaniu blizn i znacznie poprawia komfort i samopoczucie chorego. Przy nasilonych zmianach stosuje się leczenie doustne.

Postępowanie przy trądziku zależy od nasilenia zmian i postaci tej choroby. Gdy objawy są łagodne, wystarczą preparaty stosowane miejscowo na skórę: retinoidy, antybiotyk, nadtlenek benzoilu, kwas azelainowy. Dostępne są też preparaty złożone, np. zawierające retinoid i antybiotyk. W przypadku silniejszych objawów, leczenie trądziku polega na przyjmowaniu leków doustnie (antybiotyk, retinoid w postaci izotretynoiny, leki hormonalne) i często też preparatów stosowanych zewnętrznie. Leczenie należy dostosować do postaci trądziku, jego nasilenia i umiejscowienia zmian, dlatego konieczna jest wizyta u dermatologa.

Leczenie doustne trądziku jest zalecane w średnio nasilonym i ciężkim trądziku. Często w połączeniu z preparatami nakładanymi miejscowo. Doustnie przyjmuje się wówczas przede wszystkim antybiotyki, które działają przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie.

Innym lekiem stosowanym doustnie w terapii trądziku jest izotretynoina (retinoid). Jest to szczególnie skuteczny lek na ciężkie odmiany choroby (np. trądzik guzkowo-cystowy, z dużym ryzykiem powstania blizn). Izotretynoina zmniejsza gruczoły łojowe, działa przeciwzapalnie, hamuje wydzielanie łoju i rozwój bakterii, które przyczyniają się do rozwoju trądziku. Lek ma potencjalnie liczne działania niepożądane, a przede wszystkim działa teratogennie (uszkadza płód), dlatego konieczne jest jednoczesne stosowanie antykoncepcji doustnej. Więcej przeczytasz tutaj: Izotretynoina - skutki uboczne.

W leczeniu doustnym trądziku zastosowanie znajdują też leki hormonalne. W niektórych przypadkach przyczyną trądziku są zaburzenia hormonalne, szczególnie nadmiar androgenów (czyli męskich hormonów płciowych), które u kobiet również występują, ale w małych stężeniach. Lekiem o działaniu antyandrogennym, który stosuje się w leczeniu trądziku jest spironolakton. Doustne leki antykoncepcyjne zawierające estrogeny równie skutecznie obniżają poziom androgenów. Należy je jednak stosować ostrożnie i pod opieką ginekologa, ponieważ mogą powodować groźne powikłania.

Antybiotyki działają przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. W doustnym leczeniu trądziku najczęściej stosowanymi lekami z tej grupy są:

doksycyklina,

tetracyklina,

limecyklina,

azytromycyna,

erytromycyna.

Doksycyklina to antybiotyk z grupy tetracyklin mający zastosowanie w terapii trądziku. Zwykle początkowo podaje się ją 2 razy na dobę w dawce 100 mg. Dawkowanie tetracykliny to 750 -1500 mg/d w podzielonych dawkach co 6 godzin. Lymecyklinę na trądzik początkowo stosuje się w dawce 600 mg/d, a następnie 300 mg/d. Dawkowanie azytromycyny wynosi 500 mg/d, a później 250 mg/d. Erytomycynę podaje się w dawkach 0,25-0,5 g co 6 godzin. W terapii przeciwtrądzikowej zastosowanie mają też inne antybiotyki. O ich doborze zawsze decyduje lekarz.

Jaki jest najsilniejszy antybiotyk na trądzik?

Najczęściej przepisywane antybiotyki na trądzik to m.in. doksycyklina, erytromycyna i tetracyklina. Pacjenci mogą różnie odpowiadać na leczenie antybiotykiem, dlatego nie u każdego efekty kuracji konkretnym antybiotykiem będą takie same. O doborze skutecznego lekarstwa powinien zadecydować lekarz.

Najsilniejszym lekiem na trądzik jest izotretynoina. Nie jest to antybiotyk, tylko pochodna witaminy A. Działa na różne przyczyny trądziku: niszczy bakterie, odblokowuje pory, hamuje wydzielanie sebum i stany zapalne. Według American Academy of Dermatology (AAD) ok 85% pacjentów stosujących ten lek zauważa trwałe usunięcie zmian trądzikowych po jednym kursie leczenia izotretynoiną.

Leczenie trądziku antybiotykami przyjmowanymi doustnie trwa do 3 miesięcy. Efekty w postaci poprawy stanu skóry można zaobserwować po 2-4 tygodniach kuracji. Po leczeniu antybiotykiem wskazana jest terapia podtrzymująca efekty, którą zaplanuje lekarz.

Trzeba pamiętać o możliwych działaniach niepożądanych. Leki mogą zmniejszać skuteczność antykoncepcji doustnej. Przy długiej terapii możliwa jest również grzybica jamy ustnej, jako efekt uboczny leczenia przeciwbakteryjnego.

Podczas stosowania leków na trądzik należy unikać opalania, ponieważ środki te uwrażliwiają skórę na promieniowanie ultrafioletowe, co może prowadzić do zmian skórnych.

Jeżeli następuje nawrót zmian skórnych po uprzedniej dobrej odpowiedzi na antybiotykoterapię, może to oznaczać rozwój oporności bakterii na leczenie lub zapalenie mieszków włosowych wywołane przez bakterie, spowodowane zahamowaniem rozwoju prawidłowej flory skóry przez stosowany ogólnie antybiotyk. Lekarz może zaproponować inny lek.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 03.09.2010.

