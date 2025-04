Zadbaj o florę bakteryjną jelit

Jelito cienkie to najdłuższa część przewodu pokarmowego. Jego długość to około 4-5 m. Jelito cienkie dzieli się na dwunastnicę, jelito czcze oraz jelito kręte. Płynna zawartość jelita cienkiego wpływa do jelita grubego, które ma długość około 1,5-2 m. Główna działalność jelita to trawienie i wchłanianie pokarmu. Jednak warto pamiętać o tym, że to jak pracują twoje jelita ma wpływ na ogólny stan twojego zdrowia. Jeśli praca jelit jest zaburzona również układ odpornościowy nie działa prawidłowo. By organizm mógł prawidłowo funkcjonować konieczna jest obecność drobnoustrojów czyli bakterii tlenowych i beztlenowych. Tak się składa, że większość z nich „przebywa” w twoim jelicie.

Fot. Depositphotos



Czy wiesz, że… w jelicie grubym bytuje nawet do 1000 gatunków drobnoustrojów?

Poznaj najważniejsze bakterie jelitowe. Dowiedz się co jest ich wrogiem. Wykorzystaj sposoby odbudowy flory bakteryjnej.

Bakterie kwasu mlekowego- Lactobacillus i Bifidobacterium

Żyją w jelicie grubym i są najbardziej pożytecznymi bakteriami. Pełnią kilka istotnych funkcji. Jedną z nich jest ochrona przed złymi bakteriami. Lactobacillus i Bifidobacterium zabrania chorobotwórczym bakteriom przedostać się do krwiobiegu.

Zadaniem pożytecznych bakterii jest również zapobieganie gnilnym procesom kwasu mlekowego.

Lactobacillus i Bifidobacterium wykazuje działanie przeciwnowotworowe. Dodatkowo ma szczególny wpływ na produkcję witaminy K i B. witaminy z grupy b oraz witamina K jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. witamina K bierze udział w procesie krzepnięcia krwi. Witamina B6 określana jako „cud natury” zapobiega ponad 100 chorobom, ponieważ zwiększa odporność organizmu. Witamina B12 wpływa na energetyczną przemianę materii i bierze udział w wytwarzaniu czerwonych ciałek krwi. Witamina B3 poprawia pamięć, pobudza wydzielanie soku żołądkowego oraz poprawia perystaltykę przewodu pokarmowego. Biorąc pod uwagę zadania podanych witamin można wysnuć prosty wniosek- nieprawidłowa flora bakteryjna zaburza produkcję witamin a ich niedobory mają negatywny wpływ na cały organizm. Zatem koniecznie zadbaj o „dobre samopoczucie” pożytecznych bakterii w twoim jelicie.

Wrogowie bakterii kwasu mlekowego

Do najgroźniejszych wrogów pożytecznych bakterii zalicza się:

nieprawidłowa dieta,

antybiotykoterapia,

stres,

leczenie promieniowaniem jonizującym,

schorzenia jelit.

Jak dbać o prawidłową florę bakteryjną jelit?

Zmień dietę. Powinnaś polubić fermentowane przetwory mleczne takie jak zsiadłe mleko, jogurty i kefiry.

Do menu wprowadź świeże soki warzywne i owocowe. Chętniej sięgaj po żurawinę, ziemniaki i kapustę kiszoną.

Produkty za którymi nie tęskni twoje jelito to cukier biały, białe pieczywo oraz mięso. Ogranicz jedzenie mięsa, ponieważ gnijąc nasyca „złe” bakterie w jelicie.

Nie zapominaj o czosnku i cebuli. Czosnek zabija szkodliwe bakterie w jelicie ale nie wpływa na proces trawienia.

Postaraj się nie sięgać po antybiotyk przy każdej infekcji. Antybiotyk niszczy nie tylko chorobotwórcze bakterie, ale też te pożyteczne. Antybiotykoterapia, która nie ma konkretnego wskazania lekarskiego i nie jest wspomagana odpowiednią dietą (by ochronić jelita) może przynieść opłakane skutki.

Możesz przyjmować synbiotyki, które łączą działanie probiotyków i prebiotyków. Jeśli masz możliwość sięgnij do natury. Naturalny prebiotyk to cebula, kasza i ziemniaki.

Jeśli wiesz, że stan flory bakteryjnej jelit nie jest taki jaki powinien być. Zastosuj kurację czosnkową. Przez dwa tygodnie po kolacji dokładnie przeżuwaj jeden ząbek czosnku. Piecze? Oczywiście, że tak. Nie zrażaj się tym to znak obecności w czosnku substancji, które mają działanie antybakteryjne.