Organizm człowieka, w warunkach prawidłowych znajduje się w stanie równowagi, zwanej homeostazą. Niestety równowagę tą, łatwo zaburzyć. Czynnikami, które szczególnie ją zakłócają, są błędy żywieniowe, niska aktywność fizyczna, nadmiar stresu, używki i przesadne treningi fizyczne. Człowiek jest w stanie sam odzyskać równowagę, ale zajmuje to dużo czasu. Ponadto „dochodzenie do siebie”, wymaga zastosowania się do pewnych zasad. Ciągła ekspozycja na czynniki sprzyjające zaburzeniom homeostazy, prowadzi do zakwaszenia organizmu.

Początkowo taki stan może nie być dla nas uchwytny, ponieważ pierwsze objawy przypominają zwyczajne zmęczenie, tyle, że przedłużające się na dni i tygodnie. W tym czasie pojawia się spadek odporności na infekcje, a także zmniejsza się wytrzymałość na stres. W efekcie kiedyś rozwiną się niebezpieczne choroby np. nowotwory, choroby psychiczne, cukrzyca, miażdżyca, osteoporoza i choroby neurozwyrodnieniowe jak choroba Parkinsona i otępienie typu alzheimerowskiego. Zakwaszenie organizmu spowalnia i znacznie utrudnia jego detoksykację i

regenerację, stąd wysokie ryzyko wspomnianych chorób.

Skąd ten kwas?



Kwasy tworzą się w naszym organizmie bez przerwy. Są to metabolity, zbędne produkty przemiany materii, które w końcu zostają wydalone z organizmu. Zaliczamy do nich np. kwas moczowy, kwas octowy i cholesterol. Każdorazowo podczas metabolizmu są one produkowane – niezależnie od tego co jemy i jaki wiedziemy styl życia. Problem stanowi neutralizacja tych kwasów, jeżeli odżywiamy się produktami, które nas dodatkowo zakwaszają.

Do produktów kwasotwórczych, czyli zakwaszających nasz organizm zaliczamy: kawę, czarną herbatę, alkohol, mięso, cukry proste, kolorowe napoje gazowane, biały cukier, mleko, tłuste twarogi. Podobnie mogą na organizm oddziaływać leki i nikotyna z dymu tytoniowego. Nadmiar stresu, nikła aktywność fizyczna, jak również intensywne treningi – to przyczyny zwyżki kwasowych metabolitów. Dochodzi wówczas do zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej. Pojawia się kwasica.

Słuchaj organizmu – wysyła ci sygnały!



Jeżeli Twój organizm jest zakwaszony, wówczas zaczyna wysyłać ci subtelne alarmy. Na początku jesteś zmęczona, ciągle chce ci się spać. Twoje włosy stają się łamliwe, paznokcie kruche, a skóra pokryta zmianami trądzikowymi lub sucha, pokazuje się też cellulitis.

Ze strony układu pokarmowego, zaczynasz odczuwać objawy dyspeptyczne, jak odbijania, gorzki lub kwaśny smak w ustach, nudności, wzdęcia, pełność w żołądku, niestrawność.

Często łapiesz przeziębienia, masz podkrążone oczy, bolą cię mięśnie, plecy, szybko się męczysz. Twoje zęby atakuje próchnica, masz problemy z apetytem, przybywa ci kilogramów.

Tracisz zainteresowanie seksem, miewasz bóle i zawroty głowy, widzisz mroczki przed oczami, Twoje ręce i stopy często są chłodne. Poziom cholesterolu we krwi rośnie, a w pęcherzyku żółciowym i w nerkach mogą tworzyć się kamienie…

Co z tym wszystkim zrobić?



Warto zwrócić uwagę na to co dzieje się z naszym ciałem. Niektórzy eksperci uważają, że epidemia nadwagi i otyłości wynika z zakwaszenia organizmu. Odżywiamy się niewłaściwie, biegamy tylko do pracy, bo wieczorem już na żadną aktywność nie mamy sił. Jeszcze dzieci, odrabianie lekcji, opieka nad seniorami, czy chorym członkiem rodziny. To wszystko redukuje nam ilość wolnego czasu, tylko dla siebie, a nawet na przygotowywanie posiłków, powszechnie uznanych za zdrowe. Niemniej jednak, czasem i tak trzeba wreszcie usiąść i pomyśleć. Ile można funkcjonować „na byle czym”? Przecież jesteśmy potrzebni tylu osobom, a one

nam. O ich zdrowie i o swoje musimy dbać, a podstawą w tym aspekcie jest: zdrowe żywienie, aktywność fizyczna, sen i odreagowanie stresu!