Ruch na świeżym powietrzu zapewnia odpowiednie utlenowanie organizmu. Zawarte w warzywach i owocach witaminy i mikroelementy usprawniają przemianę materii.

Odpowiednia ilość wypijanej między posiłkami wody pozwala usunąć szkodliwe produkty przemiany materii oraz zapewnić dobre nawodnienie tkanek. Jeżeli dodatkowo będziemy spać 7-9 godzin na dobę i myśleć pozytywnie - spełnimy wszystkie wymogi zdrowego trybu życia, dzięki czemu nasz układ odpornościowy powinien poradzić sobie z infekcjami nawet zimą. Niestety przez większą część roku przebywamy w źle wietrzonych pomieszczeniach, wiele godzin spędzamy bez ruchu. W dodatku spożywamy zubożoną w witaminy, długo przechowywaną, wysoko przetworzoną żywność. Towarzyszy nam przewlekły stres, który w najmniej odpowiednim momencie, gwałtownie obniżając odporność organizmu, sprzyja wystąpieniu przeziębień czyli wirusowych infekcji błony śluzowej nosa lub gardła.

Czy można zmniejszyć ryzyko wystąpienia przeziębień lub złagodzić ich skutki?

Aby nie poddać się przeziębieniom, powinniśmy dbać o swój układ odpornościowy, a w razie potrzeby wspomagać jego działanie z zewnątrz. Od dawna znana jest skuteczność witaminy C i rutyny w zapobieganiu przeziębieniom i łagodzeniu ich objawów. Kompozycje tego typu są wciąż doskonalone. W oparciu o wnioski z wielu naukowych badań powstały preparaty, które oprócz rutyny oraz witaminy C, zawierają dodatkowo naturalne bioflawonoidy z cytrusów oraz cynk.

Witamina C warunkuje sprawne funkcjonowanie układu odpornościowego. Jej niedobór obserwuje się w trakcie infekcji wirusowych i bakteryjnych. Chroni ona ważne składniki komórkowe przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Uczestniczy w syntezie kwasów żółciowych niezbędnych do trawienia i wchłaniania tłuszczów w przewodzie pokarmowym oraz w syntezie karnityny, niezbędnej do wykorzystania energii z kwasów tłuszczowych, usprawnia przemianę m

aterii i obniża stężenie cholesterolu w osoczu krwi. Ułatwia wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego, przez co warunkuje syntezę hemoglobiny i prawidłowe zaopatrzenie organizmu w tlen.

Witamina C uczestniczy także w syntezie noradrenaliny i adrenaliny, hormonów które biorą udział w odpowiedzi organizmu na stres zwiększając wykorzystanie zapasów energii, podnosząc ciśnienie krwi i przygotowując nasz organizm do walki z zagrożeniem. Dlatego w stresie zapotrzebowanie organizmu na witaminę C wzrasta. Dodatkowo ułatwia usuwanie z organizmu nadmiaru ołowiu, który uszkadza komórki nerwowe, mięsień sercowy i utrudnia wbudowywanie żelaza w hemoglobinę. Tak odtruty i wzmocniony organizm wykazuje także wyższą sprawność układu odpornościowego. Witamina C warunkuje jednocześnie regenerację zniszczonych przez infekcje błon śluzowych i tkanki łącznej.

Rutynę wyizolowano z ziela ruty zwyczajnej. Wykazuje ona działanie antyoksydacyjne, przez co przyczynia się do unieszkodliwiania wolnych rodników, współodpowiedzialnych za występowanie wielu chorób oraz uszczelnia naczynia krwionośne, hamując obrzęki, utrudniając migrację czynników chorobotwórczych i rozwój stanów zapalnych (m.in. śluzówki nosa i gardła).

Cynk może skracać czas trwania przeziębienia? Działa przeciwzapalnie, a także warunkuje utrzymanie prawidłowego stężenia w organizmie witaminy A, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania bariery immunologicznej: skóry, dróg oddechowych, przewodu pokarmowego i moczowego oraz syntezy nienasyconych kwasów tłuszczowych - istotnych m.in. dla prawidłowego funkcjonowania błon śluzowych dróg oddechowych. Niedobór cynku zwiększa podatn

ość na infekcje. Jako składnik jednego z enzymów systemu obrony organizmu przed wolnymi rodnikami cynk chroni przed ich szkodliwym wpływem. Jony cynku warunkują także wchłanianie i przemiany aminokwasów niezbędnych do regeneracji błon śluzowych oraz prawidłowego funkcjonowania krwinek białych, które unieszkodliwiają bakterie i komórki zaatakowane przez wirusy.

Bioflawonoidy pochodzące z cytrusów zwiększają przyswajalność witaminy C, spowalniają jej utlenianie oraz wzmacniają działanie. Potęgują także działanie pozostałych składników preparatu. Podobnie jak rutyna uszczelniają naczynia krwionośne, jak witamina C dzięki „wymiataniu” wolnych rodników - chronią strukturę naczyń oraz podobnie jak cynk działają przeciwzapalnie.

Chociaż nie zastępują zdrowego żywienia, te cztery składniki ułatwiają odbudowę odporności organizmu. Stosowane profilaktycznie mogą pomóc nie dopuścić do wystąpienia objawów przeziębienia. Pamiętajmy, że nie leczone przewlekłe procesy zapalne uszkadzają tkanki, mogą także spowodować zaostrzenie objawów przewlekłych chorób układu oddechowego lub sercowo-naczyniowego. Warto zatem pomyśleć o poprawie kondycji organizmu własnego oraz naszych bliskich. Kąpiele morskie, spacery po lesie, zdrowa żywność, a w pogotowiu suplementy diety, ułatwiające odbudowę odporności, to krótki przepis na dobre samopoczucie przez kolejne 12 miesięcy.

dr n. farm. Zofia Suchocka

Pracownik Naukowy Katedry i Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej AM w Warszawie

Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie

