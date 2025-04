Spis treści:

Amoniak to drażniący związek chemiczny azotu i wodoru o silnym duszącym zapachu. Występuje powszechnie w przyrodzie. Amoniak jest też produkowany przez organizm. Powstaje podczas przemiany białek w jelicie i mięśniach. Następnie trafia do krwiobiegu i wątroby, w której zmienia się w mocznik. Jako mocznik wraz z moczem amoniak jest wydalany przez organizm. W przypadku niektórych problemów ze zdrowiem, amoniak nie jest efektywnie wydalany i gromadzi się we krwi. Jego nadmiar jest niebezpieczny. Może powodować uszkodzenie mózgu, śpiączkę, a nawet śmierć.

Poziom amoniaku we krwi – normy

Amoniak można oznaczać w dobowej zbiórce moczu oraz we krwi.

Prawidłowy wynik badania amoniaku we krwi powinien się mieścić w granicach dla:

dzieci i dorośli – 15-40 µmol/l,

niemowlęta – 40-60 µmol/l,

noworodki – 40-100 µmol/l.

Do określenia amoniaku we krwi potrzebna jest próbka krwi pobrana z żyły łokciowej. Badanie wykonuje się na czczo.

Amoniak ma ostry, charakterystyczny zapach, który można porównać do intensywnego zapachu moczu. Amoniak można wyczuć w wodorowęglanie amonu, który stosuje się m.in. do wypieku ciastek (amoniak spożywczy, amoniak do pieczenia).

Zapach amoniaku w moczu mogą powodować:

infekcje układu moczowego,

kamica nerek,

choroby przenoszone drogą płciową.

Należy zwrócić uwagę na objawy dodatkowe, jak ból brzucha, pieczenie przy oddawaniu moczu, trudności w oddawaniu moczu, parcie na pęcherz, ropna wydzielina itp., które wskazują na konkretne przyczyny.

Dziwny zapach moczu mogą powodować też niektóre pokarmy jak szparagi (zapach moczu po szparagach), suplementy oraz odwodnienie.

Aby pozbyć się brzydkiego zapachu, trzeba leczyć chorobę, która powoduje dolegliwości. Jeśli to możliwe, należy zrezygnować z produktów powodujących zmianę zapachu moczu.

Zapach amoniaku z ust najczęściej oznacza problem z nerkami. Opisywany jest jako metaliczny posmak lub zapach oddechu przypominający mocz lub chemikalia.

Mocznik jest jednym z produktów usuwanych przez nerki. Gdy nerki nie działają prawidłowo, nadmiar mocznika przemienia się w amoniak, co skutkuje nieprzyjemnych charakterystycznym oddechem amoniakalnym.

Do chorób nerek mogą prowadzić uraz nerki, nadciśnienie, cukrzyca, niektóre leki, choroby autoimmunologiczne. Aby pozbyć się zapachu amoniaku z ust, należy leczyć chorobę, która go powoduje.

Trzeba zaznaczyć, że w skład ludzkiego potu wchodzi m.in. amoniak i mocznik. Są one jednak niewyczuwalne. Jeśli po wysiłku pot ma brzydki zapach amoniaku, przypominający woń w publicznej toalecie, to warto przyjrzeć się diecie. Niedobór węglowodanów będzie powodował spalanie białek. Amoniak jest produktem ubocznym tego procesu. Wątroba może nie być w stanie efektywnie przetwarzać tego związku, w rezultacie powodując nadmiar amoniaku w organizmie. W efekcie pot wydziela nieprzyjemny zapach. Szczególnie zagrożone są osoby na diecie wysokobiałkowej i niskowęglowodanowej lub przy ekstremalnie intensywnym wysiłku. Dodatkowo problem może pogłębiać odwodnienie.

Zapach amoniaku w pocie może świadczyć o kłopotach z układem moczowym. Może to być zwykła infekcja dróg moczowych (np. zapalenie pęcherza), ale także niewydolność nerek. Gdy mamy inne objawy, najlepiej zgłosić się do lekarza, aby sprawdzić, co jest przyczyną dziwnego zapachu potu.

