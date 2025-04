Spis treści:

Odleżyna to uszkodzenie skóry i tkanek pod skórą wskutek miejscowego niedokrwienia wywołanego uciskiem (stałym lub powtarzającym się), a także tarciem lub siłami ścinającymi (np. ześlizgiwanie się prześcieradła, w wyniku czego tkanki przesuwają się względem siebie). Niedokrwienie powoduje niedotlenienie tkanek, obumieranie i martwicę. Odleżyny rozwijają się u osób pozostających długotrwale w pozycji leżącej, najczęściej przebywających w domu, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, oddziałach neurologicznych, rehabilitacyjnych lub u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową.

W medycynie stosowane są różne klasyfikacje odleżyn, przede wszystkim w oparciu o rozległość, głębokość rany i rodzaj zajętych fragmentów ciała. Bardzo obrazową klasyfikacją odleżyn jest tzw. system kolorowy, stosowany w Wielkiej Brytanii (są to kolejno rany różowe, czerwone, żółte i najbardziej zaawansowane – rany czarne). Popularną klasyfikacją jest skala Torrance’a, która wyróżnia kilka stopni odleżyn:

Odleżyny w zależności od stopnia zaawansowania mogą wyglądać inaczej. Na początku występuje blednący pod wpływem ucisku rumień na skórze, następnie rumień nie blednie pod wpływem dotyku. Skóra może stać się ciepła, rozpulchniona lub twarda. Odleżyny powodują ból, swędzenie, pieczenie. Z czasem przy braku profilaktyki tworzą się pęcherze, coraz większe i głębsze rany, z owrzodzeniami, a nawet martwicą (czarne obszary). Głębokie rany mogą sięgać nawet do kości. Rany odleżynowe są zazwyczaj dobrze ograniczone od zdrowych tkanek, mogą być objęte dookoła stanem zapalnym.

Odleżyny rozwijają się najłatwiej w miejscach, gdzie tkanka tłuszczowa jest najcieńsza i kość jest blisko skóry, czyli np. w okolicy kości krzyżowej, guzów kulszowych oraz pięt.

Główne przyczyny powstawania odleżyn to długotrwałe lub powtarzające się warunki nacisku, tarcia, przesuwania się tkanek, np. z powodu zsuwającego się prześcieradła, oraz wilgoci. Do czynników zwiększających ryzyko rozwinięcia się odleżyn należą:

Szacuje się, że odleżyny powstają najczęściej u pacjentów z chorobami neurologicznymi (np. leżących po urazie rdzenia kręgowego, z niedowładem, co sprawia, że chory nie odczuwa dolegliwości, nie sygnalizuje ich i sam nie zmienia pozycji ciała), a także u osób starszych powyżej 70. roku życia. Odleżyny powstają nie tylko u pacjentów leżących, ale także u poruszających się na wózkach inwalidzkich lub korzystających z innego sprzętu rehabilitacyjnego.

Leczenie odleżyn jest trudne. Polega na stosowaniu wyżej wymienionych elementów toalety przeciwodleżynowej, jak również specjalistycznych opatrunków, których zadaniem jest przyspieszenie gojenia, oczyszczenie rany i jej zabezpieczenie oraz mechaniczne oczyszczanie rany. W przypadkach infekcji bakteryjnej stosuje się antybiotykoterapię: ogólną (leki doustne) lub miejscową (maści, kremy).

Prawidłowe opatrunki przeznaczone do leczenia odleżyn utrzymują właściwe środowisko rany, nie przepuszczają mikroorganizmów i zanieczyszczeń, umożliwiają wymianę gazową z otoczeniem, odprowadzają wysięk i tkankę martwiczą, nie przylegają bezpośrednio do rany, łatwo się zdejmują.

Na odleżyny stosowane są m.in. opatrunki w formie błon półprzepuszczalnych, hydrożele, hydrokoloidy, opatrunki ze srebrem, z aktywowanym węglem, opatrunki alginianowe i poliuretanowe oraz jodowe.

Niektóre odleżyny wymagają leczenia chirurgicznego. Wskazaniem do takiej terapii są rany czarne i żółte oraz powikłania odleżyn. W przypadku ran rozległych bez infekcji możliwe jest wykonanie przeszczepienia zdrowej skóry, co umożliwia szybsze gojenie i uniknięcie dużych blizn.

W przypadku odleżyn szczególną uwagę trzeba poświęcić profilaktyce. Koszty leczenia tego typu ran są bardzo wysokie i jest to proces długotrwały. Odleżyny powstają bardzo łatwo, ale nieporównywalnie trudniej się goją. Zapobieganie odleżynom polega głównie na eliminowaniu czynników ryzyka ich powstawania, czyli:

Zauważenie nieblednącego przy ucisku rumienia jest wskazaniem do rozpoczęcia profilaktyki przeciwodleżynowej obejmującej zwłaszcza zmianę ułożenia chorego (najlepiej częściej niż co 2 godziny), masaż zmian oraz stosowanie materaca przeciwodleżynowego.

Dalsze uszkodzenia skóry, powodują rozwinięcie się owrzodzeń i zajęcie rany bakteriami chorobotwórczymi. W rezultacie nieleczone odleżyny stają się śmiertelnym zagrożeniem dla chorego, ponieważ rozwój bakterii i ich przedostanie się do krwiobiegu, może skutkować sepsą.

Pilnego kontaktu z lekarzem wymagają sytuacje, gdy oprócz odleżyn występują objawy wskazujące na poważniejszą infekcję:

Groźnymi powikłaniami odleżyn są m.in. zakażenie kości, zgorzel, zezłośliwienie zmian (rak), niewydolność nerek i amyloidoza.