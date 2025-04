Nadchodzi jesień, czas wzmożonej aktywności wirusa grypy. Łamanie w kościach, bóle mięśni i stawów, wysoka gorączka to objawy, które jednoznacznie kojarzą się z tą bardzo powszechną i ciągle niebezpieczną chorobą. Niewłaściwie leczona grypa może prowadzić do bardzo przykrych powikłań, a w konsekwencji nawet zgonu. Istnieje jednak sposób, by zabezpieczyć się przed tym nieprzyjemnym wirusem – wystarczy się zaszczepić.

Grypa to zakaźna choroba górnych dróg oddechowych,

rozprzestrzeniająca się drogą kropelkową (kichanie, kaszel) lub poprzez kontakt bezpośredni. Osoba zarażona może przenieść wraz z cząsteczkami śluzu wirusa do następnej osoby przez dłonie osoby zdrowej, a stamtąd już do ust czy nosa. Sytuacja w zarażeniu drogą kropelkową jest podobna. Osoba chora kaszle, kicha przenosząc bezpośrednio wirusy w okolice ust czy nosa, a dalej atakuje górne drogi oddechowe.

Objawy choroby pojawiają się pomiędzy pierwszym a drugim dniem od zarażenia. Do najbardziej charakterystycznych należą:

katar oraz suchy i męczący kaszel

bóle głowy i mięśni

dreszcze oraz wysoka temperatura

Niestety wiele osób często lekceważy grypę uważając ją za drobna infekcję. Tymczasem skutki tej choroby mogą być bardzo poważne. Najczęstsze powikłania grypy to: zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie ucha, a także zaostrzenie już istniejących chorób przewlekłych. Grypa może spowodować również wystąpienie takich chorób, jak: zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie nerwów, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, wstrząs toksyczny.

Szeroko dostępne leki bez recepty jedynie łagodzą objawy grypy - nie chronią jednak przed jej wystąpieniem, gdyż nie mają wpływu na wirusa tej choroby. Jedyną skuteczną metodą zapobiegania grypie jest szczepienie ochronne, powtarzane każdego roku, gdyż wirusy grypy podlegają sezonowym mutacjom. Szczepienie zaleca się wszystkim osobom powyżej 6 miesiąca życia, zwłaszcza osobom narażonym na powikłania pogrypowe z powodu wieku lub istniejącej już innej choroby. Odporność uzyskuje się już po 7 dniach od szczepienia i utrzymuje się przez 6 -12 miesięcy.

Decydując się na szczepienie powinniśmy jednak zasięgnąć rady lekarza, by stwierdzić czy nie ma przeciwwskazań do szczepienia. Niektóre zaburzenia odpornościowe, choroby układowe, stosowanie niektórych leków a także pewne stany fizjologiczne (ciąża) mogą stanowić ograniczenie wskazań do przeprowadzenia szczepień. Przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw grypie jest także uczulenie na białko jaja kurzego. Nie szczepi się również chorych z ostrymi schorzeniami o jakiejkolwiek etiologii do czasu ustąpienia objawów.

Najlepszą metodą zapobiegania jest coroczne szczepienie. Jest to niezmiernie istotne dla osób z chorobami przewlekłymi. Ale każdy kto dba o zdrowie i chce uniknąć zachorowań w swojej rodzinie powinien się zaszczepić. Osoby przebywające w dużych skupiskach ludzkich jak urzędy, sklepy, szkoły czy przedszkola także narażone są na zachorowanie na grypę. Warto zaszczepić się, aby uniknąć powikłań pogrypowych. Szczepienie jest bezbolesne – mówi Izabela Babula, lekarz rodzinny z Medycyny Rodzinnej S.A.

