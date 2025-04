Co roku w Polsce aż milion pacjentów trafia do szpitala z powodu chorób układu krążenia, ponad 8 milionów Polaków ma nadciśnienie tętnicze. Co druga osoba dorosła ma podwyższony poziom cholesterolu, nadwagę lub otyłość. Jest też jednak dobra wiadomość: to, czy zachorujemy, w znacznym stopniu zależy od nas samych. Nie mamy żadnego wpływu jedynie na trzy (płeć, wiek, skłonności genetyczne) spośród kilkunastu czynników ryzyka, wszystkie pozostałe możemy sami zminimalizować.

Wystarczy na przykład zacząć ćwiczyć, schudnąć i rzucić palenie, by zmniejszyć prawdopodobieństwo zachorowania

z dużego na niskie.

1. Wiek

- poniżej 40 lat ..........1 pkt

- od 40 do 54 lat ..........2 pkt

- od 55 do 70 lat ..........4 pkt

- powyżej 70 lat............6 pkt

2. Płeć

- kobieta do menopauzy..........1 pkt

- kobieta po menopauzie ........4 pkt

- mężczyzna do 45 lat...........3 pkt

- mężczyzna pow. 45 lat ........6 pkt

3. Waga

- poniżej 25 BMI..............1 pkt

- od 25 do 27 BMI ............2 pkt

- od 28 do 30 BMI.............4 pkt

- powyżej 30 BMI..............6 pkt

Uwaga: Wzór na obliczenie BMI: podziel masę ciała w kg przez wzrost w m2

4. Ciśnienie skurczowe

- poniżej 120.............. 1 pkt

- od 120 do 139 ............2 pkt

- od 140 do 159 ............3 pkt

- od 160 do 179.............4 pkt

- powyżej 179 ..............6 pkt

5. Poziom cholesterolu całkowitego

- do 180 mg/dl...............1 pkt

- od 181 do 200 mg/dl........2 pkt

- od 201 do 240 mg/dl.........3 pkt

- od 241 do 299 mg/dl......... 4 pkt

- powyżej 299 mg/dl...........6 pkt

6. Wywiad rodzinny

Czy w twojej rodzinie na serce chorował/a:

- kobieta pow. 65 lat lub mężczyzna pow. 55 lat........2 pkt

- kobieta poniżej 65 r. ż. lub mężczyzna poniżej 55 r. ż........6 pkt

7. Palenie papierosów

- nie palę...........0 pkt

- palę ..............4 pkt

8. Aktywność fizyczna

- częściej niż 2 razy na tydzień.........1 pkt

- 2 razy na tydzień............2 pkt

- raz na tydzień..............3 pkt

- rzadziej niż raz na tydzień.......4 pkt

9. Ilość wypijanego alkoholu

- do jednej jednostki dziennie..........1 pkt

- od 2 do 3 jednostek dziennie ......2 pkt

- od 4 do 5 jednostek dziennie.......3 pkt

- powyżej 5 jednostek dziennie.......4 pkt

Uwaga: jedna jednostka alkoholu to: lampka wina, 250 ml piwa, kieliszek (25 ml) wódki.

10. Inne

- stwierdzona cukrzyca lub poziom cukru na czczo przekraczający 100 mg/dl..........6 pkt

- obwód pasa powyżej 89 cm u kobiet i 102 cm u mężczyzn.............4 pkt

- poziom cholesterolu HDL poniżej 40 mg/dl u mężczyzn i 50 mg/dl u kobiet .......3 pkt

- poziom cholesterolu LDL powyżej 100 mg/dl ..........2 pkt



Ilość punktów: od 7 do 14 pkt

Diagnoza: Ryzyko niskie

Warto nadal przestrzegać zasad zdrowego stylu życia. Mimo niewielkiego obecnie ryzyka, nie wolno zaniedbywać okresowej kontroli lekarskiej (raz na 1–2 lata pomiary ciśnienia tętniczego i poziomu cholesterolu oraz cukru we krwi).

Ilość punktów: od 15 do 30 pkt

Diagnoza: Ryzyko umiarkowane

Proponujemy zwrócić szczególną uwagę na zdrową dietę z ograniczeniem tłuszczów zwierzęcych. Ważna jest regularna aktywność fizyczna (co najmniej 2–3 razy w tygodniu). Raz w roku trzeba robić badania profilaktyczne: pomiary stężeń cholesterolu

i cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego.

Ilość punktów: od 31 do 40 pkt

Diagnoza: Ryzyko duże

Konieczna jest jak najszybsza modyfikacja stylu życia. Trzeba schudnąć, rzucić palenie, zmniejszyć ilość tłuszczów zwierzęcych

w diecie, zadbać o prawidłową ilość warzyw i owoców (5 porcji dziennie) oraz pamiętać o wysiłku fizycznym. Jeśli lekarz przepisze leki np. obniżające ciśnienie, trzeba je przyjmować regularnie.

Ilość punktów: powyżej 41 pkt

Diagnoza: Ryzyko bardzo dużedzo duże

Oprócz zaleceń opisanych powyżej konieczna jest regularna kontrola lekarska i skrupulatne przestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Ważne jest zwłaszcza leczenie nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, zaburzeń lipidowych.

Konsultacja: dr n.med. Joanna Sumińska z Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego