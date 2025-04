Podczas wakacji chciałoby się zapomnieć o zasadach i regułach, pozwolić sobie na luz i odpoczynek od ograniczających zakazów i nakazów, także tych dotyczących zdrowego stylu życia. My też doskonale to rozumiemy. Dlatego zamiast namawiać was do nudnych rutynowych (choć na co dzień przecież potrzebnych) działań, proponujemy łatwe i przyjemne kuracje, które przy okazji przyniosą korzyść dla zdrowia lub urody.

1. Baw się jak dziecko

Doładuj swoje energetyczne baterie i popraw sylwetkę, wracając do zabaw z dziecięcych lat. Kto powiedział, że grać w gumę i skakać na skakance mogą tylko dziesięciolatki? A hula-hoop, gra w klasy, frisbee? To idealne aktywności również dla dużych „dziewczynek”. Modelują talię, rzeźbią nogi, pomagają zrzucić zbędne kilogramy. Wszystko, czego potrzebujesz do zabawy znajdziesz

w pokoju swojej córki lub każdym sklepie sportowym. I nie obawiaj się, że będziesz wyglądać śmiesznie. Coraz więcej osób (również w instytucjach państwowych) zaczyna doceniać najprostsze formy ruchu. Chcesz dowodów? Oto one:

wszechobecne hulajnogi i rowery – coraz więcej dorosłych mężczyzn (nawet ci w garniturach) i kobiet dojeżdża do pracy właśnie na tych jednośladach!

place zabaw dla dorosłych (!) – siłownie na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia można znaleźć w każdym dużym mieście oraz wielu mniejszych (najnowsza pojawila się w Jaworznie). Poszukaj ich w swoim miejscu zamieszkania. Możesz poćwiczyć bez konieczności wykupowania karnetu do klubu fitness i tłoczenia się w dusznej sali.

2. Zadbaj o cerę

Tylko teraz są świeże owoce i kwiaty, z których możesz przygotować domowe maseczki. Wybierz się do lasu, ogrodu (lub na targ) i w zależności od potrzeb swojej skóry nazrywaj poziomek (oczyszczają), porzeczek (wybielają piegi) lub kwiatów malwy (nawilżają). Przygotuj z nich okłady, które sprawią, że skóra odmłodnieje, zyska ładny kolor i blask.

Maseczka poziomkowa na problemy z trądzikiem i tłustą cerą. Garść świeżych poziomek rozgnieć widelcem, dodaj łyżkę soku z cytryny

i dokładnie wymieszaj. Możesz dodać łyżeczkę mąki ziemniaczanej. Nałóż na twarz, omijając okolice oczu i ust. Zmyj po 15 minutach letnią wodą. Stosuj 2–3 razy w tygodniu.

Okład z porzeczek na piegi i przebarwienia. Rozgnieć dwie garści czerwonych porzeczek, dodaj łyżeczkę miodu (jeśli nie jesteś uczulona!) i łyżeczkę zmielonych otrąb owsianych. Posmaruj miejsca, w których masz piegi lub niedawno powstałe przebarwienia (także na dłoniach). Zmyj po 10 minutach. Stosuj 2 razy w tygodniu.

Kompres malwowy na bardzo suchą skórę. Zbierz dwie garści kwiatów malwy (razem z pręcikami) i posiekaj. Dodaj łyżkę jogurtu naturalnego i ucieraj, aż powstanie niemal jednolita masa. Nałóż na twarz na 20–30 minut, potem zetrzyj wacikiem i przetrzyj twarz tonikiem (bez alkoholu). Możesz stosować nawet codziennie.

3. Wzmocnij kości

Najlepiej zrobić to, jak najczęściej przebywając na dworze. Pod wpływem promieni słonecznych w skórze powstaje bowiem witamina D. Rozpuszcza się ona w tłuszczach, możemy ją więc zgromadzić latem na zapas. Witamina D jest niezbędna do prawidłowego wykorzystanie wapnia i fosforu – podstawowych składników mineralnych budujących kości. Umożliwia ponadto prawidłowe funkcjonowanie układu kostnego, zapobiegając demineralizacji kości i osteoporozie. Powinny o tym pamiętać zwłaszcza osoby starsze zagrożone osteoporozą, a także ci, którzy nie lubią ryb lub jedzą ich bardzo mało. Głównym źródłem tej witaminy w diecie są właśnie ryby.

Letnie „kąpiele słoneczne” nie powinny jednak polegać na leżakowaniu. Jak pokazują badania, najlepsze wyniki w budowaniu masy kostnej uzyskują osoby, które reularnie ćwiczą. Możesz połączyć przyjemne z pożytecznym i podwoić ochronę przed osteoporozą, ruszając się na świeżym powietrzu (patrz: punkt 1). Dobre efekty daje poranne bieganie, spacery, pływanie.

Pamiętaj: im więcej aktywności tym lepiej dla kości.

4. Zadbaj o rozwój osobisty

Podczas wakacji odbywa się mnóstwo superciekawych warsztatów rozwoju duchowego, wyjazdowych lub stacjonarnych. Zachęcamy, byś choć kilka dni urlopu poświęciła wyłącznie sobie. Potrzebujesz tego zwłaszcza wtedy, gdy czujesz się przytłoczona codziennymi obowiązkami, masz coraz mniej energii, szukasz sposobu na relaks i nadal rozglądasz się w poszukiwaniu własnej drogi do szczęścia. Pojawia się coraz więcej doniesień naukowych, udowadniających związek między życiem w stresie i lęku a nowotworami i chorobami serca.

Ta niedoceniana dotąd zależność, badana jest coraz częściej, a wnioski stają się jednoznaczne: masz wpływ na swoje ryzyko zachorowania. Tylko ty decydujesz, czy chcesz nadal tkwić w pułapce „muszę” czy też co jakiś czas posłuchasz tego, co twój organizm „chce”. Wiele z proponowanych warsztatów ma na celu właśnie osiągnięcie bliższego kontaktu z ciałem i jego potrzebami.

Kurs Art of Living, 21–24.06, Mielno,

W programie: praktyczna wiedza o tym, jak radzić sobie z wyzwaniami i przeciwnościami losu, specjalny zestaw asan rozciągających

i odmładzających ciało, techniki oddechowe regenerujące system nerwowy i cały organizm.

Prowadząca Ewa Wrzos.

Informacje: www.artofliving.pl

Podróż w poszukiwaniu miłości, zdrowia i pomyślności, 16–17.06, Zdunowo.

W programie: wykłady, ćwiczenia praktyczne, medytacje. Nauka gromadzenia energii, relaksu i koncentracji, wchodzenia w stan alfa i osiągania świadomości duchowej oraz samouzdrawiania. Prowadzący Dariusz Chwiejczak.

Informacje: www.palaczdunowo.pl

Lato z uważnością, 26–29.07, Bajkowa Zagroda, Łąki k/Radzymina.

W programie: rozpoczęcie lub pogłębienie praktyki uważności (mindfulness) w oparciu o program prof. J. Kabat-Zinna.

Prowadzący: Renata Mizerska, Filip Kołodziejczyk. Informacje: uwazni.pl

Zapisane w ciele – ruch, taniec, dźwięk, medytacja, świadomość ciała, 06–21.07, Lipowy Dom k/Ukty.

W programie: praca z głosem, taniec ekspresyjny, muzykoterapia,relaksacja.

Prowadząca Agnieszka Sypek.

Informacje www.lipowydom.pl.

Zajęcie organizowane bezpłatnie w wielu miejscowościach.

W Warszawie odbywają się np. ćwiczenia jogi (www.jogawparku.pl). Szukaj ogłoszeń na stronach swojego miasta bądź dzielnicy.

5. Uniknij infekcji

zamiast leczyć nieprzyjemne upławy podczas wakacyjnych wojaży, postaraj się zapobiec intymnej infekcji. Latem częściej kąpiesz się w basenach, musisz korzystać z publicznych toalet i łazienek w pensjonatach czy hotelach, podróżujesz za granicę: wszystko to sprawia, że łatwiej i szybciej możesz zakazić się drożdżakami, grzybami czy innymi zarazkami atakującymi pochwę. Możesz jednak uniknąć choroby, jeśli odpowiednio się zabezpieczysz. Zapakuj do letniej apteczki wybrane specyfiki:

globulki z propolisem – podczas wyjazdu zaaplikuj sobie profilaktycznie na noc taki specyfik (niewskazany przy alergii na miód). Działa bakterio- i grzybobójczo, w dodatku ładnie pachnie. To bardzo skuteczna metoda, nawet przy początkach infekcji, ale ma też minus: lek, rozpuszczając się, staje się intensywnie żółty, może więc poplamić bieliznę. Warto więc zabezpieczyć ją wkładką higieniczną;

doustne preparaty zawierające probiotyki – możesz je przyjmować codziennie. Chronią przed infekcją, działając „od wewnątrz”. Przy okazji, dzięki takiej kuracji zapobiegniesz tzw. biegunce podróżnych, bo ochronią żołądek;

glubulki lub krem w jednorazowych aplikatorach z pałeczkami kwasu mlekowego – proste, szybkie w użyciu, pomagają odbudować naturalną florę bakteryjną pochwy. Dzięki takiej naturalnej osłonie chorobotwórcze drobnoustroje zostaną pokonane zanim narobią szkód w organizmie.

6. Popraw wzrok

Letnie miesiące to doskonały moment, by wzmocnić wzrok osłabiony długą pracą przed komputerem czy oglądaniem telewizji. Właśnie teraz nadarza się ku temu świetna okazja, bo w zasięgu ręki mamy świeże warzywa i owoce bogate w substancje odżywiające i chroniące oczy. Dzięki nim możemy poprawić ostrość widzenia i zregenerować wzrok. Nie ma lepszego lekarstwa dla osłabionej siatkówki oka jak naturalne antyoksydanty zawarte, np. w owocach jagodowych. Dlatego w sezonie warto każdego dnia jeść porcję (filiżankę) surowych jagód, borówek, czarnych porzeczek, truskawek, żurawiny, aronii czy ciemnych winogron.

Można z nich zrobić koktajle mleczno- owocowe, które latem gaszą pragnienie, a dodatkowo wzbogacają menu w witaminę B2. Jest ona szczególnie ważna dla w początkowym okresie zaćmy i przy zapaleniu spojówek. Witamin B2 łagodzi bowiem objawy zmęczenia oczu, swędzenie, pieczenie oczu nadwrażliwość na jasne światło oraz zapobiega zwyrodnieniu rogówki. Koktajle, musy i desery z letnich owoców mają one dużo witaminy C, która uszczelnia naczynia krwionośne. Jak twierdzą naukowcy witamina ta jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania neuronów (komórek nerwowych) siatkówki oka.

To ważne zwłaszcza dla osób zagrożonych jaskrą. Jagody i borówki oraz aronia to ponadto doskonałe źródło flawonoidów, które chronią przed kurzą ślepotą, bo stymulują wytwarzanie rodopsyny odpowiedzialnej za widzenie o zmierzchu. Co jeszcze możesz zrobić dla oczu?

Jedz codziennie żółte, pomarańczowe i zielone warzywa – zawierają luteinę i zeaksantynę, które chronią przed zwyrodnieniem plamki żółtej w późniejszym wieku.

Zainwestuj w dobre okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV – ostre słońce nie tylko oślepia, ale może też przyczynić się do zmian nowotworowych w oczach.

7. Nie daj się żylakom

Możesz poradzić sobie z puchnącymi, obolałymi nogami także w upalne dni. Jak pokazują badania ponad 75 proc. Polek ma problem z niewydolnością żylną kończyn dolnych. Dolegliwości nasilają się latem. Możesz je jednak znacząco zmniejszyć:

