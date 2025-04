Zrzuć nadwagę zyskaj zdrowie

Jak to zrobić? I czy faktycznie coś w tym jest. Nie chcesz przecież stracić swojego cennego zdrowia, ale przy okazji chętnie byś wymodelował swoją sylwetkę? Właściwie cała prawda i esencja zawiera się już w tytule. Bo jedynie można wyszczególnić jego przekaz.

Wyszczególnić na paręset stron… Ale kto by to czytał. To taka prosta zależność, na pewno ją dostrzegasz? Nadwaga to problem wielu osób, ale… nie tylko tych, które ważą za dużo. Tak to nie pomyłka, nie tylko tych, które ważą za dużo. Przynajmniej w kontekście tego hasła (patrz tytuł). Zrzuć nadwagę oznacza w szerszym kontekście konieczność pracy nad swoim ciałem, a poprzez to także nad samopoczuciem, nastawieniem itd. Więc zrzuć nadwagę, zrzuć zbędne kilogramy oznacza tutaj usprawnienie funkcjonowania swojego organizmu, zadbanie o niego. Czyli co to jeszcze oznacza? A no oznacza to np:

zwiększenie sprawności i poprawa kondycji, wytrzymałości. Bywa tak, że po byle wysiłku dostajesz zadyszki? Spieszysz się gdzieś i znacznie przyspieszasz kroku. A gdy dotrzesz do celu okazuje się, że jesteś zasapany i wyczerpany? Chyba coś nie tak prawda? Twoje mięśnie są nie sprawne, zastane i bezużyteczne. Masz mięśnie, bo każdy je ma, ale żadnego z nich pożytku. Nie sprawne stanowią tylko zbędny balast dla organizmu. A tak łatwo to zmienić. Zacznij uprawiać aktywność fizyczną. Przekonasz się, jaka jest różnica gdy masz sprawne mięśnie. Codzienne czynności przestaną być jakimkolwiek wysiłkiem. Naprawdę spróbuj, warto.

modelowanie, rzeźbienie swojego ciała. Niema chyba osoby, która w pełni byłaby zadowolona ze swojego wyglądu. Niema też takiej, której naprawdę nic nie obchodzi wygląd zewnętrzny. A może Ty właśnie taki jesteś? Jeśli nie to na pewno chciałbyś coś zmienić w swoim wyglądzie. I dobrze, to normalne. Im bardziej się sobie podobasz tym pewniejszy siebie jesteś. A wiesz, jaką ogromną siłę daje pewność siebie? Pozatym to zadowolenie. Dobre samopoczucie, bo nie zadręczasz się ciągle tym, że gdzie niegdzie masz za dużo lub za mało. Samemu możesz dowolnie to zmieniać, wystarczy trochę pracy i wysiłku.

zwiększenie ilości mięśni w stosunku do ilości tłuszczu w organiźmie. Zbyt duża ilość tłuszczu to zbędny balast dla organizmu, podobnie jak niesprawne mięśnie. Z tą tylko różnicą, że mięśnie zawsze jakąś znikomą sprawność mają i w każdej chwili można zacząć ją zwiększać. A tłuszcz? Sam wiesz… Oczywiście pewna ilość tłuszczu jest niezbędna dla zdrowia, ale to tylko PEWNA ilość. Pozatym ciało z jędrnymi, kształtnymi mięśniami prezentuje się dużo, dużo lepiej niż tylko wychudzona sylwetka. Cóż z tego, że zrzucisz tłuszcz, jeśli nie będzie co spod niego pokazać. Zostanie tylko miękka niekształtna masa niesprawnych mięśni, które to bardzo szybko znowu pokryją się tłuszczem. I tak wkoło. Dlatego usprawnij swoje mięśnie, ukształtuj je, utwardź. I wtedy spalaj tłuszcz. Efekty są piorunujące uwierz, albo lepiej sprawdź samemu. Wynika z tego, że samo odchudzanie poprzez dietę nie da Ci takich efektów, jakich oczekujesz. Potrzebne są ćwiczenia. To zapewni jędrność i kształt Twojej sylwetki. Do tego bardzo ułatwią spalanie tłuszczu. Nie wspominając już o dobroczynności dla organizmu…

no i oczywiście samo schudnięcie. Wiadomo, o to chodzi najczęściej. Ale myślę, że po przeczytaniu powyższych uwag już mniej więcej wiesz, o co naprawdę biega? Wszystko się ze sobą łączy i współgra. A odchudzenie się to kwestia powyższych czynników, które składają się na to jakże popularne słowo: odchudzanie.

Wtrącę jeszcze pewne pojęcie „fitness”. To wbrew powszechnej opini bardzo szerokie pojęcie. Fitess oznacza po prostu sprawność i formę organizmu- czyli to o czym tu piszę. Wiedz, że wszelkie ćwiczenia, które mają na celu poprawę Twojego zdrowia, sprawności, spalanie tłuszczu to ćwiczenia fitness. Są to umiarkowane, bezpieczne i przyjemne ćwiczenia dla osób takich jak Ty. Stosowane regularnie nie są wyczerpujące, a z czasem dają świetne efekty. Bo to np. jazda na rowerku stacjonarnym, ćwiczenia na orbitreku, stepperze itd. Czyli ćwiczenia, które wzmacniają mięśnie i jednocześnie bardzo pomagają spalić tłuszcz. To właśnie fitness, nie żadne tam magiczne treningi. To proste i skuteczne ćwiczenia na różnych przyrządach.

Wszystko zależy od Twoich potrzeb i aktualnej formy. Sam musisz poobserwować i wybrać to, co do Ciebie pasuje najbardziej.Zatem gdy już zrzucisz „nadwagę” wpłyniesz bezpośrednio na swoje zdrowie. Wiem, że mało kto naprawdę zwraca uwagę na to jaki będzie za kilka- kilkanaście lat. Ale pomyśl jak fajnie będzie, gdy już te kilkanaście lat minie, a Ty dalej będziesz się cieszyć świetnym zdrowiem i samopoczuciem, motywujące prawda? Pozatym efekty zdrowotne widać też jakby na bieżąco. Np. większa odporność organizmu na choroby. Ćwicząc masz lepszy metabolizm, zatem Twój organizm lepiej przetwarza składniki odżywcze, w tym także witaminy. Więc efekt jest oczywisty. Pozatym, zero kłopotów z bólami głowy, które wywołuje np. stres. Trening to świetny sposób na rozładowanie emocji. To efekty zdrowotne. Jednak wciąż pamiętaj, że jeśli chodzi o zdrowie to trening jest inwestycją długoterminową. Długoterminową, ale i niezwykle trwałą i efektywną. Na pewno warto nad sobą popracować.

Jeśli jednak w żaden sposób nie możesz przekonać się, co do jego wpływu na zdrowie to nic. Trenuj po prostu dla ładnej sylwetki, sprawności i dobrego samopoczucia. Może stanie się to Twoim nowym hobby i będzie sprawiać Ci ogromną przyjemność? Skupiaj się na tym co chcesz., a nad swoim zdrowiem i tak będziesz pracował nawet nie będąc tego świadomym. I gdy przyjdzie czas przekonasz się ile dały Twojemu zdrowiu regularne treningi.

Możesz też odwrotnie, zależy od Twojego podejścia. Możesz skupiać się na polepszeniu swojego zdrowia, a efekty w postaci pięknie wymodelowanej sylwetki i kondycji przyjdą same, niezauważenie. Taka sytuacja często występuje u osób, które dostały zalecenie ćwiczeń od lekarza. Skupiali się, więc nad głównym celem, jakim była poprawa zdrowia poprzez treningi, i nawet nie zauważyli, kiedy zrzucili zbędne kilogramy.

Wszystko zależy od Ciebie. Samemu zdecyduj, które ćwiczenia i jaki sprzęt fitness sprawią Ci najwięcej przyjemności. To właśnie one będą najbardziej efektywne. Powodzenia!

źródło: artykuly.com.pl