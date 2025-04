Zespół suchego oka. Czy mnie to dotyczy?

Zespół suchego oka to nałożenie się na siebie objawów subiektywnych i obiektywnych.



Objawy subiektywne, to wszystkie dolegliwości, jakie odczuwasz i zgłaszasz lekarzowi. Do tej grupy należą: suchość, świąd, pieczenie lub kłucie, uczucie ciała obcego lub „piasku pod powiekami”, zmienna ostrość widzenia, światłowstręt, nietolerancja soczewek kontaktowych.

Natomiast objawy obiektywne to te, które ocenia lekarz. I zazwyczaj są to: krótki czas przerwania filmu łzowego - TBUT , uszkodzenie powierzchni rogówki, barwienie spojówki, niski menisk filmu łzowego, resztkowy film łzowy, przekrwienie spojówki, zwiększony poziom cytokin, nieprawidłowa osmolarność łez, światłowstręt, nietolerancja soczewek kontaktowych.

Zespół suchego oka jest uważany za poważne schorzenie mogące doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń rogówki i spojówki.

Przyczyny:



czynniki środowiskowe: wiatr, suchy klimat, miejski smog, pył, brud, dym papierosowy, klimatyzatory

rzadkie mruganie podczas pracy przy komputerze, czy oglądaniu TV

zmniejszenie wytwarzania łez wraz z wiekiem

schorzenia: alergie, nadciśnienie, cukrzyca, choroby tarczycy, choroba reumatoidalna, choroby układu nerwowego, stany poudarowe, jaskra, trądzik

stosowanie leków: hormonalnych, antykoncepcyjnych, nasennych, β-blokerów, moczopędnych

zmiany hormonalne – np. klimakterium

dieta uboga w witaminy A, C, E oraz mikroelementy: cynk i selen

używanie soczewek kontaktowych



Leczenie zespołu suchego oka:

Podstawę każdego leczenia, stanowi zwalczenie przyczyny. Tak jest również i w przypadku zespołu suchego oka. Można tu zastosować np. nawilżanie powietrza, ograniczenie pracy przy komputerze, urozmaicenie diety, unikanie korzystania z soczewek kontaktowych.

Dodatkowo można zastosować preparaty nawilżające powierzchnię oka, tzw. „sztuczne łzy”. Owe preparaty swoim składem powinny przypominać naturalne łzy. Dostępne preparaty są bardzo zbliżone składem do naturalnych łez.

Przykłady preparatów:



Systane – krople

Vidisic – żel

Artelac - krople

Czy trzeba leczyć zespół suchego oka?



Należy podjąć leczenie tego schorzenia. Brak niezbędnej terapii prowadzi do pogorszenia się już i tak dokuczliwych objawów lub do poważniejszych chorób oczu.

TEST DO SAMODIAGNOSTYKI – pozwala na określenie czy nie cierpisz na zespół suchego oka.

1. Czy zauważyłeś u siebie następujące objawy:



zmęczenie oczu

pieczenie oczu

suchość oczu

zaczerwienienie oczu

swędzenie oczu

ociężałość powiek

„uczucie piasku w oczach”

zapalenie brzegów powiek



TAK  NIE 





2. Czy objawy częściej występowały w ostatnim czasie?

TAK  NIE 



3. Czy spędzasz wiele godzin przed monitorem?

TAK  NIE 





4. Czy Twoje oczy są czułe na dym papierosowy, klimatyzowane lub gorące powietrze?

TAK  NIE 





5. Czy używasz jednego lub kilku z poniższych leków?



nasenne

moczopędne

przeciwalergiczne

uspokajające

antykoncepcyjne

HTZ – Hormonalna Terapia Zastępcza

obniżające ciśnienie krwi

TAK  NIE 





6. Czy cierpisz na cukrzycę, suchość śluzówki, schorzenia tarczycy?

TAK  NIE 





Interpretacja wyników:

TAK na mniej niż 2 pytania – najprawdopodobniej nie masz zespołu suchego oka, ale to Cię

nie zwalnia z profilaktyki

TAK na 2 pytania – skonsultuj się z okulistą. Powinieneś zastosować preparaty „sztucznych

łez”

TAK na więcej niż 2 pytania – nie zwlekaj z wizytą u okulisty, niezbędne jest ustalenie

przyczyn i wdrożenie leczenia.

Na podstawie: ulotki informacyjnej dla pacjenta preparatów firmy Bausch & Lomb i strony: www.systane.pl

Katarzyna Ziaja