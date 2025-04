Co to jest Zespół Readera?

Inaczej dolegliwość tą nazywa się zespołem paratrigeminalnym. Pacjenci wskazują na ból głowy pulsujący, rozdzierający, bardzo silny, który uniemożliwia normalne funkcjonowanie i wykonywanie nawet najprostszych czynności.

Za podłoże tego rodzaju bólu głowy lekarze wskazują nerw trójdzielny, jak również czynniki natury okulistycznej.

Pacjenci mogą dodatkowo mieć opadające powieki, zwężone źrenice, trudności widzenia. Niektórzy odczuwali także pewne zaburzenia czucia twarzy i ból.

Zespół Readera może utrzymywać się nawet kilka miesięcy. Jego następstwem może być tzw. ból przetrwały.

Zespół Readera a nowotwór

Trudno określić konkretny sposób leczenia, bowiem podłoże Zespołu Readera w bólu głowy może być bardzo różne. Okazuje się bowiem, że dolegliwość ta może wskazywać nawet na zmiany o charakterze nowotworowym w mózgu. Ponadto lekarze uważają, że przyczyną takiego bólu głowy może być tętniak tętnicy szyjnej, ale też naciek nowotworowy. Dlatego też przed ustanowieniem przebiegu leczenia specjalista wykonuje specjalistyczne badania.

Co ma wspólnego z klasterowym bólem?

Niekiedy Zespół Readera może towarzyszyć klasterowemu bólowi głowy, inaczej zwanemu bólowi Hartona. Charakteryzuje się on atakami bardzo silnego, zazwyczaj jednostronnego bólu, który zazwyczaj obejmuje okolice skroni i oczodołów.

Ból głowy może trwać od kwadransa do trzech godzin. Zazwyczaj dolegliwość ta dotyka raczej mężczyzn niż kobiety.

Wystąpienie takiego ataku bólu głowy może skutkować światłowstrętem, jak również wyczuleniem na dźwięki. Nawet najmniejszy szmer może irytować i wzmagać ból głowy.

Czy to klaserowy ból głowy?

O klasterowym bólu głowy świadczyć mogą:

przekrwione spojówki,

łzawienie oczu,

obrzęk lub/i opadanie powiek,

zwężone źrenice,

pocenie (skronie, twarz),

zatkany nos.

Leczenie

W przypadku tego rodzaju bólu możemy mówić o reemisji napadu powtarzającej się co kilka miesięcy lub nawet lat. Leczenie polega w dużej mierze na przerwaniu ataku, ale też zapobiegnięciu jego nawrotowi. Lekarze zalecają, by każdego dnia spacerować co najmniej kwadrans i wdychać czyste powietrze. Dlatego też zalecane są wycieczki do lasu, parku etc.

W ramach profilaktyki niekiedy stosuje się też leki przeciwdrgawkowe.

Zdarzają się przypadki, kiedy lekarz proponuje bardziej śmiałą terapię: pacjent może zostać poddany leczeniu chirurgicznemu, naświetlaniu promieniami gamma.

