Łzawienie oczu jest normalnym zjawiskiem. Nasze oczy bezustannie pokrywają się tzw. filmem łzowym, dzięki któremu rogówka oka nie wysycha, a co za tym idzie, jest mniej podatna na uszkodzenia i infekcje. Gdy łez zabraknie, oczy stają się suche, pod powiekami czujemy piasek, pieczenie i świąd. Po jakimś czasie łzy same w większej ilości napływają do oczu, by je nawilżyć.

Łzy wydzielamy pod wpływem przeróżnych bodźców. Są to np. emocje – smutek i radość, ból, drażnienie zakończeń węchowych w nosie np. przez olejki eteryczne cebuli i chrzanu, a także aura pogodowa – silne słońce, wiatr, siarczysty mróz.

Nie bez znaczenia dla oczu jest rodzaj wykonywanej pracy i związane z nią uciążliwości: ostre światło, praca z komputerem, suche powietrze, wysoka temperatura otoczenia. Często też nasz sposób odpoczynku jest nieodpowiedni, np. długotrwałe ślęczenie przed telewizorem lub komputerem, bądź czytanie w słabo oświetlonym pomieszczeniu.

Obfite łzawienie może nam utrudnić codzienne funkcjonowanie i co gorsza być objawem chorobowym. Przykładowe zaburzenia oczne, którym towarzyszy łzawienie, połączone z bólem oka to: zapalenie tęczówki, zapalenie spojówek, jaskra lub pogłębianie się już zdiagnozowanej wady wzroku. Oprócz tego łzawimy przy alergiach, użądleniach w obrębie oka oraz wtedy gdy coś nam „wpadnie do oka”.

Gdy pyłki atakują

Sezon alergiczny najsilniej daje się we znaki od wiosny, do babiego lata. Nie znaczy to, że podczas zimnych pór roku problem zanika – wówczas z alergenami spotykamy się w domu. Objawami, które niejednokrotnie nam uprzykrzają życie jest przede wszystkim wodnisty, obfity katar, a także łzawienie.

Można temu zaradzić następująco:

stosować się do zaleceń swojego alergologa (przyjmowanie leków)

zakropić oczy sztucznymi łzami, np. Artelac, Lacrimal, Tears Naturale Free

nosić swoje okulary/okulary przeciwsłoneczne przy wyjściu z domu

umyć twarzy i oczy po powrocie ze spaceru

zgłosić się do alergologa, gdy dolegliwości nie mijają

Choroba oczu

Najczęściej spotykane choroby oczu, którym towarzyszy łzawienie to:

jaskra, objawiająca się m.in. ograniczeniem pola widzenia, osłabieniem ostrości wzroku, czasem łzawieniem, mogą też wystąpić nagłe bóle oczu i głowy

zapalenie tęczówki, które ujawni się następująco: ból oka, osłabienie ostrości wzroku, zwężona źrenica, światłowstręt, łzawienie, sinoczerwone zabarwienie oka, zmiana zabarwienia tęczówki na brunatny lub zielonkawy kolor

zapalenie spojówek, którego objawami są zwykle: świąd oczu, pieczenie, łzawienie, uczucie ciała obcego pod powiekami, kłucie, wydzielina ropna w zależności od przyczyny zapalenia, światłowstręt, sklejanie się powiek, nieodparta chęć zamknięcia oka

zespół suchego oka, znany nam z nieprzyjemnych objawów: czucia pisaku pod powiekami, wysychaniem oka, przekrwieniem, osłabieniem ostrości wzroku, światłowstrętem, zmęczeniem oczu, a także obfitym łzawieniem

pojawienie się lub progresja wad – z biegiem lat nasz wzrok cierpi na jakości, dlatego gdy pojawi się łzawienie, pieczenie, ból, pogorszenie widzenia, zamazane widzenie, także tylko w jednym oku, nie można tego bagatelizować.

Doświadczając którychś z wymienionych objawów ocznych, lepiej nie zwlekać z wizytą u okulisty. Jaskra przykładowo, może prowadzić do całkowitej ślepoty, infekcje mogą przejść w stan przewlekły, na czym ucierpimy tylko i wyłącznie my. Jaskra, zapalenia i wady wzroku są leczone specjalistycznie. Przy zespole suchego oka można zastosować preparaty sztucznych łez lub żeli, np. VIDISIC żel, Oftagel, Genteal Żel – które aplikujemy na noc. Jednak mimo wszystko, także te specyfiki dostępne bez recepty, trzeba skonsultować z lekarzem.

Niedrożne kanaliki łzowe

Łzy spływają z oczu małymi kanalikami do nosa, dlatego m.in. podczas płaczu mamy potrzebę wysiąkania nosa. Jednak zdarza się tak, że owe kanaliki są nierożne. Może tak się dziać na skutek zapaleń i zakażeń, zrostów pozapalnych oraz u starszych osób, którym wiotczeją powieki. Kanaliki ulegają zwężeniu na skutek obrzęków po użądleniach owadów. W przypadku infekcji mamy nadmierne łzawienie, ból, a także zgrubienie na grzbiecie nosa, mogące świadczyć o gromadzeniu się ropy.

W przypadku zrostów pozapalnych i wiotkich powiek trzeba udać się do lekarza okulisty. Może się okazać, że będzie potrzebny zabieg sondowania kanalików. Jest to niezwykle precyzyjna robota, dlatego też wykonują ją doświadczeni lekarze w wyspecjalizowanych ośrodkach.

Infekcje mogą wymagać leczenia antybiotykami, a zwłoka z wizytą u lekarza działa na naszą niekorzyść.

Jeżeli chodzi o użądlenia w obrębie oka, to po ustąpieniu obrzęku łzawienie także ustanie. W celu jego łagodzenia można użyć zimnych okładów, a doustnie przyjąć preparaty wapnia, np. Calcium C. Gdy ktoś jest uczulony na jady owadów – konieczna będzie konsultacja lekarska, np. na izbie przyjęć lub w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Niesprzyjająca aura

Gdy na zewnątrz panują skrajne warunki atmosferyczne, np. upały, silne słońce, wiatr, mróz, czasem możemy odczuć to w naszych oczach. Jednak nie tylko pogoda będzie miała wpływ na to czy „zapłaczemy”. Za suche powietrze w domu, podczas sezonu grzewczego, czy też źle utrzymywana klimatyzacja mogą być powodem do łez.

Aby temu zapobiec i łagodzić nagły napływ łez, noś okulary przeciwsłoneczne, zarówno latem jak i zimą. Jeżeli masz okulary korekcyjne, zainwestuj w fotochromy, które pod wpływem promieni słonecznych będą się przyciemniać. Oprócz tego po powrocie do domu zakrop oczy sztucznymi łzami lub nanieś żel nawilżający na noc. Watro też zadbać o prawidłowe nawodnienie organizmu i dietę dla oczu. Więcej na temat diety w artykule pt. Antocyjany, czyli dieta dla oczu https://polki.pl/we-dwoje/antocyjany;czyli;dieta;dla;oczu,artykul,2615.html

W domu także powinniśmy utrzymywać prawidłową wilgotność powietrza, na poziomie 50-60%, a także temperaturę 20-25°C. Nie zapominajmy też wietrzyć pomieszczeń. Zadbajmy też o niedrażniące oświetlenie mieszkania.

Zmęczenie oczu, czyli złe warunki pracy

Długotrwała praca przy komputerze, przy rażącym świetle, w wysokich temperaturach, czy nawet odpoczynek z książką w półmroku lub oglądanie TV w ciemnościach, skutkują zaburzeniami wzroku. Ich pierwszym objawem jest zazwyczaj suchość oka, przekrwienie i łzawienie. Może temu towarzyszyć ból i pogorszenie jakości widzenia. Wytężając oczy, często „zapominamy” o mruganiu powiekami, co odbija się negatywnie na nawilżeniu oczu.

Jeżeli chcemy pozbyć się nieprzyjemnych doznań płynących z oczu, spróbujmy zastosować się do poniższych rad:

odpoczywaj od komputera i TV; odejdź na kilka, kilkanaście minut od nich – podczas pracy przejdź się, wyjdź na zewnątrz, a będąc przed TV doceń reklamy podczas których możesz odejść od telewizora i zrobić sobie herbatę

oddal od siebie monitor/ekran TV - „nie siedź w ekranach”

zainwestuj w okulary z powłoką antyrefleksową, gdy nie musisz nosić okularów możesz te same szkła kupić w postaci „zerówek”

wypróbuj krople zmniejszające przekrwienie oka: Starazolin, Berberil, Visine Calassic

zadbaj o równomierne, niedrażniące oświetlenie – unikaj czytania w półmroku

nie oglądaj w ciemności TV i też nie pracuj tak przy komputerze

zadbaj o dietę bogatą w antocyjany

możesz zastosować zimne okłady żelowe; nie ziołowe i nie herbaciane, ponieważ nie tylko mogą uczulać, ale i wysuszają oko

Soczewki kontaktowe

Niewątpliwie soczewki kontaktowe to świetny wynalazek, szczególnie dla tych, którzy nie lubią okularów. Jednak długotrwałe noszenie soczewek lub zakładanie ich uszkodzonych skutkuje bólem i łzawieniem oczu. Soczewki noszone przez dłuższy okres czasu „uniewrażliwiają” oko na ucisk i małe urazy. Poza tym soczewki nie stanowią takiej bariery dla pyłu i innych drobin, jak klasyczne okulary. Nie dają też możliwości przyciemniania szkieł.

Najlepiej byłoby robić sobie przerwy od soczewek, ażeby oczu nie przyzwyczajać za bardzo do nich. Chodzenie w okularach nie jest znowu czymś niemożliwym i uciążliwym. Ponadto trzeba regularnie odwiedzać swojego okulistę w celu oceny stanu rogówki. Musimy jednocześnie pamiętać o tym, aby stosować się ściśle do zaleceń producenta soczewek, co do ich użytkowania.

Ciało obce w oku

Czasem do oka wpada maleńki owad, ziarenko piasku, rzęsa. Oko reaguje na intruza strumieniem łez i często go wypłukuje.

Jeżeli nadal ciało obce tkwi w oku można spróbować je wypłukać przestudzoną wodą przegotowaną. Raczej nie powinno się wyjmować drobi na pomocą zwiniętej chusteczki, ponieważ łatwo można uszkodzić rogówkę oka. Lepiej odwiedzić okulistę, a nie samemu dłubać w oku.